Írán využil satelitní internetovou službu Starlink společnosti SpaceX k útokům na ozbrojené síly USA. Podle zjištění webu The Washington Post (WP) se tak mělo stát během americko-izraelského útoku na Írán. Společnost SpaceX ani americké ministerstvo obrany na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagovaly.
Šéf SpaceX Elon Musk se „rozhněval“, když se dozvěděl o dvou případech neoprávněného použití sítě Starlink. Ty podle závěrů jeho týmu souvisely s íránskými operacemi proti americkým silám, uvádí zpráva s odkazem na dva lidi obeznámené s interními diskusemi ve firmě.
Musk byl rovněž informován, že americká armáda provozovala jednosměrné drony prostřednictvím vojenské verze Starlinku zvané Starshield, avšak v rámci levnějšího tarifu určeného pro pozemní operace, sdělil deníku jeden ze zdrojů.
Využívání sítě Starlink v místech konfliktů, její kontrola ze strany americké vlády i její nelegální používání sankcionovanými subjekty přitahují v souvislosti s válkami na Ukrajině a v Íránu zvýšenou pozornost.
Starlink nemá licenci k provozu v Íránu, Musk však již dříve uvedl, že služba je v zemi aktivní. Íránské úřady během nepokojů omezily v zemi přístup k internetu, mimo jiné i při lednových celostátních protestech, které si vyžádaly oběti na životech. Podle deníku The Wall Street Journal americká vláda následně do Íránu propašovala tisíce terminálů Starlink.
Íránská vláda zpřísnila kontrolu nad přístupem k internetu na konci února, kdy Spojené státy a Izrael zahájily současný konflikt s Íránem.