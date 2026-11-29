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Emisní limity pro auta se od neděle rozšiřují, už nebudou jenom o tom, co vychází z výfuku. Evropská norma Euro 7 zavádí také kontrolu pevných částic uvolňovaných z brzd a pneumatik. V současnosti platí pouze pro nově schvalované vozy, za rok i pro ty už vyrobené a prodávané. Stávajících aut se netýká. Předpis má přispět ke snížení znečištění životního prostředí dopravou. Právě ta automobilová patří mezi hlavní producenty skleníkových plynů. V Evropě odpovídá za pětinu jejich produkce. Množství – i díky snaze EU – ale klesá.