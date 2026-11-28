V důsledku ruských útoků v Doněcké a Záporožské oblasti v noci na sobotu zahynulo pět lidí a další utrpěli zranění, informovaly ukrajinské úřady. Počet obětí po pátečním úderu agresora na Nižyn v Černihivské oblasti vzrostl na sedm. Ukrajinská média píší, že u rafinerie v Novošachtinsku v Rostovské oblasti vypukl požár.
Při útocích z pátečního večera zemřeli tři lidé ve Slovjansku a jedna osoba v obci Malotaranivka. Osm lidí bylo zraněno, uvedl v sobotu šéf vojenské správy Doněcké oblasti Vadym Filaškin.
O jednom mrtvém a pěti zraněných po ruských útocích informoval náčelník správy v Záporožské oblasti Ivan Fedorov.
Pět raněných včetně dítěte hlásí úřady také z Dněpropetrovské oblasti. V tamní metropoli Dnipru byla podle nich poškozena dopravní infrastruktura.
Ukrajinské úřady rovněž informují, že počet obětí po pátečním ruském útoku na město Nižyn v Černihivské oblasti vzrostl na sedm, dalších sedm lidí bylo zraněno.
Rusko v noci na sobotu zaútočilo na Ukrajinu 162 drony, z nichž 141 se protivzdušné obraně podařilo zneškodnit, uvedlo ukrajinské letectvo. Zásahy zaznamenalo na třinácti místech.
Ukrinform napsal, že bezpilotní letouny v noci na sobotu zaútočily na několik ropných zařízení v Rusku, včetně ropné rafinerie Novošachtinsk v Rostovské oblasti, u níž měl vypuknout požár.
Telegramové kanály rovněž informovaly o útoku na řídicí stanici ropovodu Samara v ruské Samarské oblasti.
Ukrajina od února 2022 vzdoruje plnohodnotné ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku. Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.