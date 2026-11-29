Plátno Finis terrae z roku 1937 od malířky Toyen se na aukci v Praze prodalo za 116,4 milionu korun včetně aukční přirážky. Jde o světový aukční rekord malířky a v Česku třetí nejdražší vydražené dílo vůbec. Autorský aukční rekord si v sobotu připsal i malíř Emil Filla, jehož obraz Hudebník se vydražil za 44,64 milionu korun.
Obraz Toyen v aukci Galerie Kodl začínal na vyvolávací ceně šedesát milionů korun a byl nejdražší položkou. Olej na plátně Finis terrae z roku 1937 pochází z významné hradecké sbírky Rudolfa Hršela, který jej získal přímo od autorky.
Název, v překladu konec země, evokuje hranice známého světa a současně odkazuje k Bretani, zřejmě k jejímu nejzápadnějšímu departementu Finistère. Krajina fascinovala Toyen i Jindřicha Štyrského, obraz podle mluvčí Galerie Kodl Terezie Kaslové vznikl ve vrcholném období tvorby Toyen.
Svůj nový rekord má také Filla. Jeho dosud nejdražšími díly byly Hlava starého muže a Čtenářka, každé za 32,4 milionu korun.
V nabídce sobotní aukce byla rovněž díla Josefa Čapka, Františka Muziky, Josefa Šímy či Zdeňka Sýkory. Rekordní ceny podle Kaslové zaznamenala i současná česká tvorba.