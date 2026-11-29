Nedělní jednání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a Gadiho Eisenkota o případném vytvoření vlády národní jednoty patrně zkrachovalo, píše server The Times of Israel (ToI). Někteří členové Netanjahuovy strany Likud začali po schůzce na Eisenkota slovně útočit a obviňovat ho, že o vládu národní jednoty nemá zájem. Netanjahu v sobotu Eisenkotovi, kterého prezident pověřil sestavením nové vlády, nabídl společnou vládu, v níž by se ve funkci ministerského předsedy střídali oni dva.
Jednání trvalo zhruba dvě hodiny a oba politici po jeho konci zveřejnili společné prohlášení. „Diskuse byla věcná, přičemž obě strany se snažily překlenout značné rozdíly, které mezi nimi panují,“ uvedli podle agentury Reuters bez dalších podrobností.
Izraelská stanice Channel 12 následně uvedla, že další jednání není plánováno. Eisenkot podle ní Netanjahuovi řekl, že se Likud může k jeho budoucí vládě připojit později, až bude vytvořena.
Netanjahu v sobotu uvedl, že přestože jeho strana Likud získala v říjnových parlamentních volbách nejvíce křesel, je ochoten Eisenkotovi přenechat první období rotujícího předsednictví společné vlády národní jednoty.
Eisenkot pak pozval Netanjahua k okamžitému jednání s tím, že se tak ukáže, zda je nabídka vlády národní jednoty míněna vážně. Eisenkot však zároveň uvedl, že se Likud v minulých týdnech skutečným a upřímným povolebním jednáním vyhýbal a odmítal je.
Slovní útoky členů Likudu
Po nedělním jednání někteří členové Likudu Eisenkota slovně napadli. Ministr komunikací Šlomo Karhi na síti X zveřejnil umělou inteligencí vytvořený obrázek, na kterém Eisenkot s úsměvem nechává představitele dvou stran izraelských Arabů pálit izraelskou vlajku svíčkou ze svícnu zapalovaného během židovského svátku Chanuka.
Právě u těchto dvou stran, konzervativní Ra'am a levicového uskupení Jednotná kandidátka, může Eisenkot hledat podporu pro svou vládu. Proti těmto stranám se v sobotu Netanjahu již poněkolikáté vymezil a označil je za podporovatele terorismu.
Eisenkotova centristická strana Jašar prozatím podepsala předběžné koaliční dohody s levicovými Demokraty a pravicovou stranou Izrael je náš domov.
Eisenkot tento týden oznámil, že hodlá vládu sestavit do 6. prosince, tedy nejzazšího možného termínu, aniž by využil možnosti prodloužení doby o dalších čtrnáct dnů.
V říjnových volbách do 120členného Knesetu nezískal žádný blok stran potřebnou parlamentní většinu 61 mandátů. Strany podporující dosavadní Netanjahuovu vládu získaly 53 křesel, blok čtyř opozičních stran 48 a devatenáct mandátů mají strany izraelských Arabů. Eisenkota nicméně později prezidentovi pro sestavení nové vlády doporučilo 67 nově zvolených poslanců, zatímco Netanjahua jen 46. Sedm poslanců náboženské strany Jednotný judaismus tóry (UTJ), která dosud Netanjahua podporovala, totiž nedoporučilo nikoho.