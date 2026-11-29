Řidiči v Brně mohou od nedělního podvečera znovu využívat Pisárecký tunel. Oprava technologií trvala 49 dní. Oproti plánu se protáhla o devět dní, což komplikovalo dopravu v jihozápadní části města.
„Před zprovozněním proběhla ještě preventivní zimní údržba. Omlouvám se všem za veškeré komplikace,“ uvedl šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.
Původním termínem zprovoznění tunelů byla sobota 21. listopadu. Firma Eltodo, která na zakázce pracovala, požádala krátce předtím o prodloužení uzavírky. Důvodem zpoždění byly podle vyjádření firmy chybějící elektroměry a nedostupné napájení, nebylo tak možné včas provést potřebné zkoušky.
Pisárecký tunel slouží řidičům od roku 1998. Silničáři za nynější opravy zaplatí 212 milionů korun, nicméně hodlají také podle dřívějšího vyjádření ředitele brněnského závodu ŘSD Davida Fialy požadovat smluvní pokutu jeden milion korun za každý den uzavírky po řádném termínu.
V budoucnu už bude možné uzavřít pouze jeden tubus, zatímco druhý zůstane průjezdný. Kvůli starým technologiím, které nyní dosloužily, to možné nebylo.