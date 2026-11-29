Prezident Petr Pavel vnímá působení Jaromíra Zůny (za SPD) v čele ministerstva obrany v poslední době jako destruktivní a škodící České republice. Uvedl to v Nedělní debatě. Zdůvodnil to Zůnovými personálními kroky i jeho postojem k Ukrajině. Vidí za tím vliv vládního hnutí SPD, které Zůnu do vlády nominovalo. Šéf SPD Tomio Okamura uvedl, že chápe prezidentovu kritiku působení Zůny jako pochvalu práce SPD. Hnutí podle něj dodržuje předvolební sliby. Prezident dále hovořil třeba o podpoře Ukrajiny. Řekl také, že by nyní opět kandidoval na funkci hlavy státu.
„V poslední době musím říct, že jeho působení vnímám spíše jako destruktivní, jako škodící České republice než jako věc, která by nám jakkoli pomáhala,“ prohlásil prezident na adresu svého bývalého podřízeného v době, kdy byl náčelníkem generálního štábu. V letech 2015 až 2018 byl Pavel předsedou Vojenského výboru NATO.
Vadí mu například opakované bránění náčelníkovi generálnímu štábu Miroslavovi Hlaváčovi v cestě na Ukrajinu, kde by dle Pavla mohl nabrat bojové zkušenosti, některá „nestandardní personální opatření v rámci resortu“ či neustálou snahu omezovat výdaje na obranu a opakované tvrzení, že výdaje na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu stačí.
Pavel se domnívá, že Zůna takto činí v souladu s politikou SPD, za kterou byl do vlády jmenován. „(SPD) dlouhodobě hovoří o tom, že výdaje na obranu nejsou její prioritou, že spojenecké závazky nejsou její prioritou a podpora Ukrajiny není její prioritou,“ uvedl.
Zůna například začátkem listopadu odvolal generála Radka Haratka z velení kybernetických a informačních sil. Od prosince má Haratek působit jako poradce náčelníka generálního štábu Hlaváče. Ministr v říjnu uložil Hlaváčovi, aby navrhl Haratkovo přeložení na jiné služební místo. Haratek předtím požádal o předčasné ukončení služebního poměru, ministerstvo obrany však jeho žádosti nevyhovělo s odůvodněním, že nebyla dostatečně podložená.
Na jmenování Hlaváče novým šéfem armády se dohodla vláda v květnu, jediný Zůna pro něj nehlasoval. Řekl tehdy, že si uměl představit jiného kandidáta.
Výstavba armády dosahuje historických hodnot, plníme programové prohlášení vlády, sdělil ČT v reakci na slova prezidenta Zůna. Okamura sdělil, že chápe prezidentovu kritiku působení ministra Zůny jako pochvalu práce SPD. „Dříve to nebylo u jiných politiků zvykem, ale SPD dodržuje program a předvolební sliby i navzdory tlaku okolí, a my nechceme posílat české peníze ani české vojáky na Ukrajinu a odpovědně hospodaříme s veřejnými penězi, bez korupce a bez zmanipulovaných zakázek,“ uvedl Okamura.
Role Evropy v řešení války na Ukrajině
Pavel je příznivcem podpory a rozvoje obrany Česka i v kontextu ruské invaze na Ukrajinu, která trvá již pátým rokem. „Především by bylo dobré, abychom vnímali půjčku pro Ukrajinu nebo jakoukoli pomoc Ukrajině jako investici do naší vlastní bezpečnosti a budoucí prosperity a stability. Je to takové outsourcování naší bezpečnosti nebo její části na Ukrajinu,“ prohlásil.
V debatě dále zmínil, že evropské země by se měly shodnout na základních parametrech jednání s Moskvou a na podobě evropského bezpečnostního uspořádání po skončení války na Ukrajině. Za chybu evropských státníků označil to, že se jim za téměř pět let války nepodařilo dospět k jednotnému postoji vůči Ukrajině, Rusku ani k poválečnému uspořádání.
Ačkoli jsou Spojené státy podle Pavla nejsilnějším partnerem mezi demokratickými zeměmi, které mohou s Ruskem jednat, síla Evropy spočívá ve společném postupu. Shoda na evropské vyjednávací pozici by přitom podle prezidenta neměla zahrnovat pouze členské státy Evropské unie, ale také další země, například Británii či Norsko.
Za klíčovou součást jakéhokoli mírového uspořádání označil prezident silné a věrohodné bezpečnostní záruky pro Kyjev, které by zabránily opakování ruské agrese. Největší garancí by pro Ukrajinu podle něj bylo členství v Severoatlantické alianci, tuto možnost však považuje za časově vzdálenou. „Myslím si, že bychom měli hledat jiné cesty, jak Ukrajině poskytnout záruky podobné článku pět, na kterých ale bude shoda se všemi stranami u jednacího stolu,“ uvedl. Článek pět Severoatlantické smlouvy zakotvuje princip kolektivní obrany NATO.
V souvislosti s případnými územními ústupky Ukrajiny Pavel odmítl argument, že by Donbas měl připadnout Rusku kvůli početnému ruskojazyčnému obyvatelstvu. Připomněl v této souvislosti historickou zkušenost se Sudety. „Jsem přesvědčen o tom, že Donbas je ukrajinský, má být ukrajinský, a je potřeba jednat o tom, jak nastavit pravidla v rámci politiky k národnostním menšinám, ale nehovořit o překreslování hranic,“ řekl.
Existence suverénní a stabilní Ukrajiny, jejíž hranice budou respektovány, je podle Pavla také v českém národním zájmu. V této souvislosti varoval před případnou izolací Česka, která by podle něj vedla nejen ke ztrátě podpory dosavadních partnerů a spojenců, ale také důvěry ukrajinských občanů. To by se vzhledem k počtu Ukrajinců žijících v Česku nemuselo v budoucnu vyplatit.
Reakce na provokace Ruska
NATO by také podle prezidenta mělo reagovat na opakované a záměrné narušování svého vzdušného prostoru Ruskem, a to i sestřelováním prostředků, které do něj proniknou. Pavel upozornil na to, že narušení vzdušného prostoru například pilotovaným letadlem může být důsledkem lidské či technické chyby a že pro takové případy existují stanovené postupy. Pokud se však incidenty opakují, jsou záměrné nebo mají za cíl destabilizovat danou zemi, je podle prezidenta nutné na ně reagovat.
„A já teď nehovořím o žádných výpadech na ruské území, nehovořím o tom, že bychom měli Rusku vracet stejnou mincí a narušovat jeho buď námořní, nebo vzdušný prostor, ale máme také celou řadu asymetrických opatření, kterými můžeme dát Rusku najevo, že tudy cesta nevede,“ uvedl Pavel. Konkrétně zmínil opatření ekonomického či kybernetického charakteru.
V souvislosti s případným raketovým útokem na české území prezident poukázal na fungování integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO. Výhodou Česka je podle něj jeho geografická poloha, díky níž by mělo oproti východním spojencům více času na reakci. Dodal, že Česko se na protivzdušné a protiraketové obraně NATO podílí a disponuje také vlastními prostředky aktivní obrany. Prezident nicméně připustil, že proti všem druhům střel se zatím nedokáže účinně bránit.
Pavel rovněž nevyloučil riziko rozšíření konfliktu za hranice Ukrajiny, spíše než v podobě otevřené vojenské agrese však v podobě nárůstu hybridních útoků. Na takový vývoj podle něj již poukazovala situace napříč Evropou.