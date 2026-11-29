Ukrajinské úřady uvedly, že při ruských úderech na Záporoží a Oděsu zemřeli v noci na neděli dva lidé a další byli zraněni. Agresor vypustil na Ukrajinu celkem 140 bezpilotních letounů. Rusko tvrdí, že jeho protivzdušná obrana sestřelila přes tisíc ukrajinských dronů. Tamní úřady mluví o útoku na průmyslový podnik ve městě Toljatti v Samarské oblasti. Informace ruské strany nelze ověřit.
Šéf vojenské správy v Záporožské oblasti Ivan Fedorov uvedl, že ve městě Záporoží dopadly ruské řízené letecké pumy do obytné zástavby. Útok si vyžádal oběť, jeden člověk utrpěl zranění a dalšího hledají záchranáři pod troskami.
Ruské ministerstvo obrany podle státní agentury TASS tvrdí, že v Záporoží zasáhlo most, po němž přes řeku Dněpr vede silnice i železnice. V Oděse údajně ruská armáda cílila na logistické centrum Mirs.
V Oděse na jihu Ukrajiny po zásahu vícepatrového domu zahynula postarší žena a další lidé byli zraněni, sdělil náčelník městské vojenské správy Serhij Lysak.
Ruskému útoku v noci na neděli čelila také Vinnycja na západní Ukrajině. Podle starosty města Serhije Morhunova zasáhl garáže a poškodil sedmnáct automobilů, úřady zatím nehlásí žádné zraněné.
Rusko v noci na neděli zaútočilo na Ukrajinu 140 drony, z nichž 101 se protivzdušné obraně podařilo zneškodnit, uvedlo ukrajinské letectvo. Zásahy zaznamenalo na 27 místech.
Rusko mluví o zásahu podniku v Toljatti
Rusko tvrdí, že jeho protivzdušná obrana v noci na neděli sestřelila 1017 ukrajinských dronů. Ve své pravidelné svodce nesdělilo, kolik bezpilotních prostředků Kyjev na Rusko vyslal, ani neinformovalo o možných zásazích. V sobotu ministerstvo mluvilo o 1246 sestřelených dronech.
Starosta Toljatti v Samarské oblasti Ilja Suchich tvrdí, že se město v noci na neděli stalo cílem rozsáhlého útoku. Podle něj si úder nevyžádal žádné zraněné. Gubernátor Vjačeslav Fedoriščev podle státní agentury TASS tvrdí, že v regionu bylo sestřeleno více než dvacet bezpilotních letounů, které zaútočily na průmyslové podniky.
Telegramový kanál Exilenova+ zveřejnil záběry, které podle něj zachycují požár průmyslového podniku v Toljatti a také v Nižněkamsku v Tatarstánu.
Ukrajina od února 2022 vzdoruje plnohodnotné ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku. Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.