V Rusku hoří závod s datovým centrem, Kyjev hlásí mrtvé


před 15 mminutami|Zdroj: Ukrajinska pravda, Kyiv Independent, ČT24

Kyjev hlásí další dva mrtvé po večerním ruském útoku na výškovou obytnou budovu v Kyjevě. Celkem na Ukrajině zemřely ve středu skoro tři desítky lidí. V Rusku bylo při údajném nočním dronovém útoku zasaženo hlavní datové centrum společnosti Yandex v Rjazaňské oblasti, které je klíčové pro obranný průmysl země, informují telegramové kanály Astra a Exilenova+.

Agentura Astra uvedla, že z analýzy otevřených zdrojů na základě záběrů natočených očitými svědky vyplývá, že požár vypukl v areálu továrny na obráběcí stroje Sasta. V tomto závodě se nachází také datové centrum společnosti Yandex, píše server Ukrajinska pravda.

Společnost Yandex Cloud později potvrdila „incident“ a problémy s napájením. Podle aktualizací společnosti začaly výpadky kolem 1:31 ráno a zhruba o 40 minut později se situace ještě nestabilizovala.

Přiznaný výpadek

Firma varovala, že výpadek by mohl ovlivnit další části její cloudové sítě, a doporučila zákazníkům, aby některé služby přesunuli jinam, zatímco technici pracují na obnovení provozu. Yandex ale nespojil veřejně potíže s dronovým útokem, uvedl server Kyiv Independent.

Telegramový kanál Exilenova+ přitom také hlásil narušení některých služeb Yandexu po útoku. „K útoku na Sasovo v Rjazaňské oblasti byly pravděpodobně použity rakety nebo tryskové bezpilotní letouny,“ míní telegramový kanál.

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Společnost Sasta uvádí, že její výrobní komplex zahrnuje obráběcí a montážní dílny, slévárnu a výzkumná a vývojová zařízení a že její zařízení používají podniky ruského obranného, leteckého i ropného průmyslu.

V roce 2022 popsal guvernér Rjazaně Pavel Malkov komplex Sasovo jako high-tech zařízení, které obsahuje desítky tisíc serverů používaných k rychlému zpracování požadavků napříč službami Yandexu. Závod čelí mezinárodním sankcím.

Zatím není jasné, zda bylo zamýšleným cílem útoku datové centrum Yandexu, závod Sasta nebo obojí, podotýká Kyiv Independent. Ani regionální úřady, ani ukrajinská armáda v době zveřejnění článku údajný útok veřejně nepotvrdily.

Další útok na Kyjev

Pokračovaly také ruské útoky na Ukrajinu. Večerní smrtící úder se odehrál v kyjevské Desňanské čtvrti. Hasiči našli v jednom ze zasažených bytů dvě těla. Dvacet dva lidí bylo zachráněno, včetně osmi dětí. Čtyři lidé utrpěli zranění, včetně dvou dětí.

Při rozsáhlém ruském útoku na Ukrajinu, k němuž došlo 7. října, zemřely desítky lidí, oznámil ministr vnitra Ivan Vyhivskyj. „Pryluky, Kremenčuk, Oleksandrija, Kyjev – dnešní útoky si vyžádaly 28 životů. Pět z dvaceti lidí zabitých v Prylukách byly děti, z nichž tři byly staré pouhý jeden rok,“ prohlásil ve středu večer ministr.

Vyhivskyj dodal, že se pracovníkům Státní záchranné služby a policistům podařilo zachránit zpod trosek 29 lidí, evakuovat ze zničených budov a ochránit je před požárem. Většina z nich se nacházela v Prylukách.

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Následky ruského útoku na ukrajinské město Pryluky

Ukrajinské armádě se ve středu podařilo sestřelit v porovnání s minulými týdny velké množství dronů, dokonce i těch reaktivních, uvedla ukrajinistka Lenka Víchová. „Ukrajinci celkově sestřelili 90 procent dronů, což lze považovat za obrovský úspěch. I když obětí bylo ve srovnání s jinými dny hodně, přispěla tomu jedna raketa v Prylukách,“ dodala.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

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