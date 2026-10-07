Kyjev po další vlně ruských útoků hlásí oběti


7. 10. 2026Aktualizovánopřed 5 mminutami|Zdroj: ČTK, Kyiv Indepedent, Reuters, ČT24

Kyjevem v noci opět otřásly výbuchy poté, co Moskva zahájila další rozsáhlý raketový a dronový útok. Svědci mluví o desítce explozí a úřady mimo jiné o zasažených skladech, píše server Kyiv Independent. Ruské údery si vyžádaly nejméně dva mrtvé. Zásahy hlásí i Dnipro, Záporoží či Kremenčuk. Moskva masivní útok potvrdila, mluví i o zásazích plavidel. Nedaleko Soči podle ní hoří ropný tanker.

Reportéři deníku Kyiv Independent slyšeli několik výbuchů okolo 3:15 místního času (2:15 SELČ), poté, co ukrajinské letectvo varovalo před ruskými bombardéry Tu-95 blížícími se k hranicím. „Rakety dopadají jedna za druhou. Podle mě jde o nejméně deset až dvanáct výbuchů. V centru města je dost hlučno,“ popsal jeden z nich. Další novináři mluvili o úderech v okolí kyjevské Podilské čtvrti a plamenech s kouřem.

Exploze byly znovu slyšet o dvě hodiny později, kolem 5:15 místního času, během druhé vlny raketových útoků. Brzy ráno místní úřady podle agentury Reuters uvedly, že útoky si vyžádaly nejméně dva mrtvé.

Kyjevský starosta Vitalij Klyčko uvedl, že byl hlášen útok na blíže nespecifikovanou neobytnou oblast v Oboloňské čtvrti a že v Podilské čtvrti byly zasaženy skladové prostory. V Ševčenkivské a Darnycké čtvrti zase hořely úlomky raket. Celkový rozsah škod není zatím známý, napsal deník.

Ukrajina uvádí, že proti dronům začala používat robotické střelecké věže
Ilustrační snímek ukrajinské protivzdušné obrany

Samostatný letecký útok na Dnipro na jihovýchodě Ukrajiny poškodil průmyslový objekt, uvedl na sociální síti Telegram bez dalších podrobností šéf regionální správy Oleksandr Hanža.

Nejnovější údery přišly v den, kdy slaví 74. narozeniny ruský vládce Vladimir Putin, z jehož rozkazu ruští vojáci zahájili v únoru 2022 plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Ruské ministerstvo obrany ráno potvrdilo, že uskutečnilo masivní útoky na cíle v Kyjevě a dalších ukrajinských regionech. Zmínilo i zásahy plavidel.

Hořící tanker

Nedaleko ruského černomořského letoviska Soči podle Moskvy hoří ropný tanker. Podle ministerstva obrany plavidlo napadly bezposádkové čluny, nikdo neutrpěl zranění. Hašení lodě ještě nezačalo – čeká se totiž na snížení intenzity požáru, aby se k němu mohla přiblížit záchranná plavidla. Úřady vyzvaly obyvatele, aby se vyhnuli plážím a nevětrali.

Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku. Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.

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Kyjevem v noci opět otřásly výbuchy poté, co Moskva zahájila další rozsáhlý raketový a dronový útok. Svědci mluví o desítce explozí a úřady mimo jiné o zasažených skladech, píše server Kyiv Independent. Ruské údery si vyžádaly nejméně dva mrtvé. Zásahy hlásí i Dnipro, Záporoží či Kremenčuk. Moskva masivní útok potvrdila, mluví i o zásazích plavidel. Nedaleko Soči podle ní hoří ropný tanker.
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