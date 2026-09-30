Rusko zabilo dítě v Kyjevské oblasti, Polsko vyslalo do vzduchu letadla

Při ruském raketovém a dronovém útoku na Kyjevskou oblast zahynulo dítě a další tři lidé utrpěli zranění, oznámil šéf tamní vojenské správy Tymur Tkačenko. Polsko kvůli těmto útokům vyslalo do vzduchu své vojenské letouny, v pohotovosti je také protivzdušná obrana, sdělila polská armáda. Poláci rovněž dočasně uzavřeli dvě letiště, jejichž provoz je již obnoven.
Ruský útok zasáhl Vyšhorod severně od Kyjeva. Tkačenko uvedl, že záchranáři z trosek zničeného rodinného domu vyprostili muže s poraněním hlavy, ženu se zraněním nohy a dítě s akutní stresovou reakcí. V troskách následně objevili tělo dítěte.
Útoky v Kyjevské oblasti poškodily rodinné domy, zasáhly garáže a zničily několik aut. Tkačenko varoval, že údery na region pokračují.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že při rozsáhlém nočním útoku ruské síly zasáhly komunikační centrum v Kyjevě. Cíli útoků byla podle něj také energetická zařízení v okolí ukrajinské metropole a přístavní infrastruktura v přístavu Izmajil na Dunaji.
Polská opatření
Agentura Reuters napsala, že letiště v Lublinu a Řešově byla kvůli vojenským letům dočasně uzavřena. Obnovu jejich provozu příslušný polský úřad oznámil po 7:00. Opatření mají podle polské armády preventivní charakter s cílem zajistit bezpečnost polského vzdušného prostoru.
Ukrajina se od února 2022 brání celoplošné ruské invazi a během této války již opakovaně ruské i ukrajinské drony dopadly na území jiných zemí v regionu. Polsko od začátku války zaznamenalo několik případů narušení svého vzdušného prostoru. Polská armáda vysílá v době ruských útoků na Ukrajinu preventivně vojenské letouny do vzduchu, úřady také opakovaně informují o uzavírání letišť v Lublinu a Řešově kvůli nasazení vojenského letectva.