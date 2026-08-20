Rumunsko zničilo námořní dron nedaleko svého ložiska plynu, oznámila Bukurešť

Rumunský stíhací letoun F-16 ve čtvrtek zničil námořní bezposádkové plavidlo, které se nacházelo několik set metrů od rumunského projektu na těžbu zemního plynu Neptun Deep v Černém moři. Uvedl to ministr obrany Radu Mirutsa, podle něhož Ukrajina uvedla, že námořní dron nebyl její. Rumunský prezident Nicušor Dan z incidentu obvinil Rusko. Moskva se zatím nevyjádřila.
Podle rumunského ministerstva obrany oznámila jedna z obchodních lodí ráno úřadům pohyb malého námořního bezposádkového plavidla v rumunské výlučné ekonomické zóně. Následně na místo zamířily dva letouny rumunského letectva F-16. „Jedno z letadel cíl zaměřilo a vypálilo na něj z palubního kanónu, úspěšně ho přitom zasáhlo,“ uvedlo ministerstvo.
„Důrazně odsuzuji eskalaci takovýchto nezodpovědných incidentů ze strany Ruské federace,“ reagoval na incident prezident Dan.
Projekt Neptun Deep patří k nejvýznamnějším ložiskům plynu v Evropské unii. Podle vlády na něm v současné době pracují stovky lidí, těžba má být zahájena v roce 2027.
O něco dříve ministerstvo obrany v Bukurešti oznámilo, že v noci na čtvrtek se na území Rumunska zřítil blíže neupřesněný bezpilotní letoun. Dopadl podle něj na neobydleném místě a nikomu se nic nestalo. Událo se tak v době, kdy sousední Ukrajina čelila dalšímu velkému ruskému útoku.
Ukrajina se už pátým rokem brání plnohodnotné ruské invazi, jejíž součástí jsou vzdušné i námořní útoky obou stran. Rumunsko v posledních letech opakovaně zaznamenalo narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Letos tam stíhačky několik ruských bezpilotních letounů, které narušily rumunský vzdušný prostor, i sestřelovaly.