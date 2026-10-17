Výsledek ANO je katastrofální, prohlásil Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) označil letošní výsledek senátních voleb pro hnutí ANO za katastrofální. Ze třinácti finalistů vládního hnutí neuspěl ani jeden, ANO tak přišlo o jednoho senátora. Výsledky voleb jsou podle Babiše jednoznačně chyba regionálních organizací. Vedení ANO situaci vyhodnotí. S ohledem na výsledky ale Babiš cítí silný mandát pro to, aby vedení vyslalo vzkaz jednotlivým místním organizacím. Konkrétní důsledky ale nechtěl předem zveřejňovat.
„Pro hnutí ANO ten výsledek je katastrofální. Určitě jsme si nemysleli, že nezískáme žádného senátora v těchto volbách,“ řekl Babiš po sečtení všech hlasů.
Babiš uvedl, že se nyní musí hnutí zamyslet nad tím, proč se to stalo a jak se to stalo. „Zamyslet nad tím, kdo v hnutí pracuje a kdo nepracuje a kdo si zprivatizoval krajské organizace a nezprivatizoval a jak pracoval,“ řekl premiér. „Já si myslím, že to přichází v pravý čas, já jsem samozřejmě vnímal, že někteří naši členové mají pocit, že když mají tu značku, tak to znamená jasné vítězství,“ dodal.
Já jsem mobilizoval, řekl Babiš
Babiš vyjádřil nespokojenost s některými svými kolegy. „Ústí nad Labem byl jednoznačně špatný primátor. My to víme delší dobu a výmluva krajské organizace, že nemohli nic udělat, protože ta místní organizace s tím nesouhlasila, to já neberu.“
Komentoval také výsledky ve Slezsku a na Moravě. „Moc tomu nerozumím, že v druhém kole ti naši kandidáti získali o 33 procent hlasů méně. Já bych očekával, že naši kolegové budou mobilizovat a nemobilizovali. Já jsem kandidoval v Moravskoslezském kraji, já jsem mobilizoval,“ řekl Babiš.
„Je to jednoznačně chyba těch organizací. Výbor zasedne, probereme to a určitě si to vyžádá v některých organizacích mimořádné sněmy, abychom se zamysleli nad tím, proč to tak je,“ řekl Babiš a dodal, že on sám už ví delší čas, proč to tak je.
Žádná změna pro strategii vlády
Babiš také vyloučil, že by neúspěch vládních stran v senátních volbách, kdy kandidáti koaliční SPD ani nepostoupili do druhého kola a Motoristé žádného kandidáta nepostavili, nějak ovlivnil další směřování kabinetu. „Žádná změna pro strategii vlády se nekoná,“ řekl. Koalice podle něj v lednu opět vyhodnotí plnění programového prohlášení, v naplňování svých cílů bude pokračovat.
Odmítl také, že by vládní strany neplnily svůj předvolební program. „Byli jsme cílem kampaně, že neplníme předvolební sliby. Je to lež,“ řekl. Na naplnění některých cílů, jako zrušení poplatků za veřejnoprávní média a převedení jejich financování pod státní rozpočet, zatím podle něj nebyl čas, podaří se je ale uskutečnit ve zbytku volebního období.