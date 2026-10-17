Senát zůstává pojistkou demokracie, říká Kupka

Senát zůstává pojistkou demokracie a protiváhou vládní většiny, řekl po sečtení výsledků druhého kola senátních voleb předseda ODS Martin Kupka. Pro občanské demokraty byly volby úspěšné, když získali navíc dva mandáty k pěti obhajovaným a udrží si nejsilnější senátorský klub. Kupka předpokládá, že na základě toho zůstane Miloš Vystrčil (ODS) předsedou Senátu.
„Senát zůstává pojistkou demokracie, důležitým pilířem, aby se neschvalovaly vadné zákony a dařilo se vytvářet protiváhu vládní většiny,“ řekl Kupka. Uvítal, že se volební účast zvýšila proti druhému kolu senátních voleb před dvěma lety. „Je to jasná zpráva současné vládní většině, že lidé vnímají důležitost Senátu, že chtějí, aby vytvářel protipól současné vládní většině,“ dodal.
„My jsme od začátku mobilizovali voliče slovy ‚Senát jim nedáme‘. A chci všem voličům poděkovat, protože vy jste jim Senát nedali,“ uvedl Kupka.
Kupka také ocenil výsledek ODS. „Obhajovali jsme pět senátních křesel, podařilo se dvě další senátní pozice přidat,“ řekl. „Výsledek senátních voleb je pro nás opravdu úspěšný. Hrubě s tím kontrastuje, že hnutí ANO nemá žádného zástupce, který by se v těchto volbách dostal do horní komory,“ doplnil.
ODS si udrží společně s TOP 09 nejsilnější senátorský klub. Kupka nechtěl předjímat, zda v něm zůstanou i senátoři zvolení za hnutí Naše Česko. Připomněl ale, že i v případě jejich odchodu byla frakce ODS nejsilnější, a tak by podle senátních zvyklostí měla mít nárok na křeslo předsedy horní komory.
Vystrčil očekává, že ho klub na předsedu Senátu navrhne. „Pokud nominaci obdržím, jsem připraven ji přijmout. Je to tak, že tu ambici mám,“ řekl. Schůze Senátu v novém složení, na které se bude rozhodovat o rozdělení pozic ve vedení horní komory, se podle něj uskuteční 19. listopadu.
Kupka také ocenil, že opoziční strany dokázaly v řadě obvodů spolupracovat při nominacích kandidátů. Nechtěl ale předjímat, jak by se tato spolupráce mohla vyvíjet do budoucna. „Daří se nám v opozici spolupracovat, tyto volby tomu daly pozitivní hodnocení,“ řekl.