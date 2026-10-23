Muž střílel na předměstí Paříže, nejméně jeden člověk zemřel


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Nejméně jednoho mrtvého si dopoledne vyžádala střelba na předměstí Paříže, informoval dle agentury AFP policejní zdroj, podle něhož muž střílel na ulici. Informaci poté potvrdil i francouzský premiér Sébastien Lecornu. Další čtyři lidé utrpěli zranění. Podle úřadů jsou na místě záchranné složky a počet obětí zatím není definitivní.

Policejní zdroj sdělil, že policie muže rychle zadržela. K incidentu došlo kolem 10:30 v obcích Trappes a La Verrière, které leží západně od hlavního města. Premiér Lecornu uvedl, že jednoho mrtvého a čtyři raněné si vyžádala střelba v Trappes.

„Všechny síly bezpečnostních složek a justice byly plně mobilizovány. Národní protiteroristické státní zastupitelství oznámilo, že situaci sleduje,“ napsal na síti X Lecornu, který události označil za „velmi závažné“.

Střelec byl podle televize BFM TV zadržen v obci Coignières v departementu Yvelines západně od francouzského hlavního města.

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