Muž střílel na předměstí Paříže, nejméně jeden člověk zemřel

Nejméně jednoho mrtvého si dopoledne vyžádala střelba na předměstí Paříže, informoval dle agentury AFP policejní zdroj, podle něhož muž střílel na ulici. Informaci poté potvrdil i francouzský premiér Sébastien Lecornu. Další čtyři lidé utrpěli zranění. Podle úřadů jsou na místě záchranné složky a počet obětí zatím není definitivní.
Policejní zdroj sdělil, že policie muže rychle zadržela. K incidentu došlo kolem 10:30 v obcích Trappes a La Verrière, které leží západně od hlavního města. Premiér Lecornu uvedl, že jednoho mrtvého a čtyři raněné si vyžádala střelba v Trappes.
„Všechny síly bezpečnostních složek a justice byly plně mobilizovány. Národní protiteroristické státní zastupitelství oznámilo, že situaci sleduje,“ napsal na síti X Lecornu, který události označil za „velmi závažné“.
Střelec byl podle televize BFM TV zadržen v obci Coignières v departementu Yvelines západně od francouzského hlavního města.