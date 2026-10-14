Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Falešný portál s lékařskými údaji a festival dinosaurů, který se ve skutečnosti nekoná. Podvodníci neustále vymýšlejí nové způsoby, jak lidi přimět uvěřit jejich podvodům a nalákat je do pasti, informovala lotyšská televize.
Známý portál s lékařskými údaji a velkolepý festival dinosaurů, který se měl konat v několika lotyšských městech. Na první pohled jde o odlišné případy, oba ale využívají podobnou metodu – vytvoření falešného webu, který působí důvěryhodně, aby mu lidé uvěřili.
V jednom případě podvodníci vytvořili kopii portálu Datamed, která se zobrazovala v reklamách sponzorovaných Googlem. Lidé hledající skutečný web se tak dostali na falešnou stránku a po zadání přihlašovacích údajů získali podvodníci přístup k jejich internetovým bankovním účtům.
Podle policie bylo nejméně osmnáct lidí podvedeno o více než 66 tisíc eur (zhruba 1,6 milionu korun).
Společnost se o problému poprvé dozvěděla minulý týden, kdy na svých webových stránkách zveřejnila varování, v němž vyzvala veřejnost k obezřetnosti. Oficiální potvrzení následně získala po vyjádření policie na sociálních sítích. Jde o první známý případ podvodu, který měl pro společnost takové důsledky.
„Je zřejmé, že v současnosti je to možné provést pomocí technických prostředků, ale chápeme, proč jsme se stali terčem útoku. Náš portál má denně deset tisíc unikátních uživatelů, což představuje několik set tisíc měsíčně. Z hlediska těchto podvodných záměrů jsme tedy skutečně stránkou, která může být pro tyto podvodníky obzvlášť atraktivní,“ uvedla Iluta Riekstiņaová, předsedkyně představenstva společnosti Datamed.
Na druhém webu se mezitím podvodníci snažili nalákat lidi na působivý festival „Svět dinosaurů“, který sliboval nezapomenutelnou rodinnou dovolenou s jízdami na koních, nalezišti zkamenělin určenými k vykopávkám a mnoha dalšími atrakcemi. Na webových stránkách se uvádí, že výstava se bude konat po dobu dvou týdnů v Liepāji, Daugavpilsu a Rize, konkrétně ve výstavním centru Ķīpsala. V tomto areálu se však nyní připravuje jiná výstava a vedení se o této akci dozvědělo teprve včera.
„V současnosti je velmi snadné a rychlé vytvářet pomocí umělé inteligence kvalitní informační materiály. Nezmiňovali pouze nás. Tato akce byla propagována také v olympijském centru v Liepāji a v olympijském centru v Daugavpilsu. Akce měla mít velký rozsah, takže se počítalo s velkými prostory,“ uvedl Jānis Zvirbulis, ředitel výstavního centra Ķīpsala.
Policie upozorňuje, že podvodníci stále častěji využívají umělou inteligenci. Přestože počet podvodných telefonátů klesl, podvody jsou jako celek nadále rozšířené.
„Zločinci jsou velmi vynalézaví. Hrajeme s nimi takovou hru na kočku a myš. Řekněme, že přijdou s něčím novým. My zase musíme vymýšlet nové způsoby, jak proti nim bojovat, ale jak jistě chápete, žijeme v době nových technologií,“ vysvětlil Atis Čakārnis, vedoucí kriminální policie na policejním ředitelství východního obvodu Rigy.
Gatis Mālkalnietis, odborník na kybernetickou bezpečnost z organizace CERT.lv, mezitím upozorňuje, že v Lotyšsku celkově ubylo hromadných podvodných kampaní prostřednictvím textových zpráv a e-mailů. Tento trend částečně připisuje aktivnějšímu blokování domén využívaných podvodníky. Lotyšský firewall letos zablokoval 12,5krát více požadavků než ve stejném období loňského roku, přesto lidé stále naletí na falešné investiční nabídky.
„Navzdory nesčetným varováním z naší strany, od policie i bank lidé stále naletí na nabídky snadného výdělku. V současnosti dostáváme méně hlášení od lidí, kteří se stali obětí podvodu, než na jaře a v polovině léta, stále však přicházejí,“ uvedl odborník.
CERT.lv zablokoval webové stránky falešného festivalu dinosaurů. Kopie portálu Datamed již také není dostupná. Oběti podvodu by se měly obrátit na policii, veřejnost by měla i nadále kontrolovat názvy webových domén, ukládat si často navštěvované stránky do záložek a pečlivě posuzovat každou žádost o potvrzení prostřednictvím služby Smart-ID.
S blížícím se takzvaným černým pátkem a obdobím vánočních výprodejů se doporučuje dbát zvýšené opatrnosti zejména u falešných internetových obchodů a nabídek, které vypadají až příliš dobře na to, aby byly pravdivé.
Článek napsala Aleksandra Straumeová, LSM English (Latvian Public Media), poprvé byl publikován 14. října 2026 v 07:28 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.