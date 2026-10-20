Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Systémy umělé inteligence (AI), které zaznamenávají rozhovory mezi lékaři a pacienty, vytvářejí z nich písemné souhrny a pomáhají lékařům při stanovování diagnóz a doporučování dalšího postupu, se již využívají v řadě nemocnic, přibližuje estonská veřejnoprávní stanice ERR.
Generální ředitel společnosti Confido Edvard Garder řekl ERR, že začali řešení využívající umělou inteligenci testovat již loni, a stali se tak jedněmi z prvních v Estonsku.
„Řešení se nyní využívá na několika odděleních a plánujeme jej zavést v celé organizaci. Pacienti jej hodnotí pozitivně, protože díky němu mají lékaři více času se jim věnovat,“ uvedl Garder.
Nemocnice v Narvě v současnosti prostřednictvím veřejné zakázky hledá software pro rozpoznávání a přepis estonské řeči. Ten by umožňoval převádět rozhovory mezi lékaři či zdravotními sestrami a pacienty do elektronické textové podoby. Takto vytvořené záznamy by bylo možné dále zpracovávat, automaticky překládat, přehrávat a ukládat.
Zdravotnické zařízení chce rovněž využívat asistenta s umělou inteligencí k navrhování zdravotnických kódů a podpoře lékařů při rozhodování. Podmínky veřejné zakázky však zdůrazňují, že konečné rozhodnutí musí ve všech případech zůstat na lékařích. Obsah vytvořený umělou inteligencí nesmí být zapsán do zdravotnické dokumentace pacientů, pokud jej předtím nezkontroluje a neschválí zdravotnický pracovník.
Fakultní nemocnice v Tartu začala v polovině října testovat využití umělé inteligence na urgentním příjmu. Zkušební provoz má trvat tři měsíce. Pokud se technologie osvědčí, nemocnice plánuje testovací období prodloužit, aby mohla jednoznačně potvrdit přínosy jejího využití.
„Cílem využívání aplikace EMO24 je zkrátit čas, který lékaři a zdravotní sestry tráví vyplňováním dokumentace. Aplikace také pomáhá předcházet situacím, kdy pacienti musí opakovaně popisovat svůj zdravotní stav různým zdravotnickým pracovníkům,“ uvedla vedoucí urgentního příjmu nemocnice Aime Keisová.
Klinika Heba rovněž využívá umělou inteligenci k sestavování anamnézy pacientů před návštěvou lékaře, zaznamenávání rozhovorů během vyšetření a následnému vytváření souhrnů a vysvětlení pro pacienty.
Generální ředitel kliniky Heba Ain Aaviksoo v komentáři, který minulý týden zveřejnila estonská veřejnoprávní stanice ERR, upozornil, že umělá inteligence nemůže rozhodovat za lékaře. Měla by však podporovat řešení, která lidem pomáhají pečovat o vlastní zdraví a lékařům umožňují jim v tom poskytovat potřebnou pomoc.
Nemocnice hledají vhodné nástroje AI samy
Estonské ministerstvo sociálních věcí dosud neprovedlo komplexní vyhodnocení využívání umělé inteligence ve všech nemocnicích v zemi, uvedla náměstkyně ministra pro inovace Nele Labiová. Resort však podle ní o několika iniciativách ví. „Vidíme, že v testování nových řešení dosud nejrychleji pokročily soukromé nemocnice,“ dodala Labiová.
Uvedla, že v Estonsku neexistuje jednotný celostátní systém, který by nemocnicím pomáhal zefektivňovat práci prostřednictvím umělé inteligence. Zdravotnická zařízení proto hledají vhodná řešení převážně samostatně, na základě svých vlastních potřeb.
„Na celostátní úrovni se však v současnosti vyvíjejí dvě významná řešení využívající umělou inteligenci: nástroj pro přepis rozhovorů v ordinacích praktických lékařů a nástroj pro přepis záznamů v elektronickém systému zdravotnické záchranné služby. Stát pracuje i na několika dalších projektech využívajících umělou inteligenci, ale právě tyto dva by měly v blízké budoucnosti nejvýrazněji přispět ke snížení administrativní zátěže zdravotníků,“ uvedla náměstkyně.
Generální ředitel společnosti Confido uvedl, že zdravotníci možnosti využití umělé inteligence vítají a skeptické postoje jsou mezi nimi poměrně vzácné. Podle Gardera se potenciální přínosy této technologie mezi jednotlivými lékařskými obory výrazně neliší. Nástroje pro automatický přepis rozhovorů a systémy na podporu klinického rozhodování totiž mohou snížit administrativní zátěž prakticky ve všech oblastech medicíny.
„Lékaři tak mají více času na přímý kontakt s pacienty. Zároveň se díky tomu propouštěcí zprávy a další lékařské záznamy dostávají rychleji do celostátního zdravotnického portálu,“ uvedl.
Zavádění umělé inteligence však pro nemocnice neznamená okamžité finanční úspory, protože vyžaduje počáteční investice. Garder přesto věří, že technologie pomůže snížit pracovní zátěž lékařů a zdravotních sester a omezit riziko jejich vyhoření. Finanční přínosy spojené se zlepšením pracovních podmínek a duševní pohody zaměstnanců však podle něj nelze vždy přesně vyčíslit.
Estonské ministerstvo sociálních věcí rovněž potvrdilo, že projekty realizované v dalších evropských zemích jednoznačně prokázaly pozitivní přínos podobných řešení při snižování administrativní zátěže zdravotníků.
„Estonsko usiluje o to, aby se univerzální nástroje, jako jsou rozpoznávání řeči a automatický přepis, plynule začlenily do pracovních postupů nemocnic. Zdravotníci by se tak mohli více věnovat pacientům namísto administrativy,“ uvedla náměstkyně.
Pacienti musí být informováni o využití AI
Samostatnou otázkou zůstává, jak zajistit, aby informace sdílené mezi pacienty a lékaři zůstaly důvěrné a nedostaly se do nepovolaných rukou.
Podle Gardera považuje společnost Confido v současnosti využívaná řešení za bezpečná a nadále dělá vše pro to, aby minimalizovala případná rizika. Pacienti společnosti Confido však mají možnost využití umělé inteligence během vyšetření odmítnout.
Také Fakultní nemocnice v Tartu uvedla, že účast v pilotním projektu využívajícím umělou inteligenci je dobrovolná. Pokud si pacient na urgentním příjmu nepřeje aplikaci využívat, získávání informací o jeho zdravotním stavu, stanovení diagnózy i následná léčba budou probíhat stejně jako dosud.
Náměstkyně estonského ministerstva sociálních věcí potvrdila, že na zpracování těchto informací se vztahují přísná pravidla ochrany osobních údajů. Pacienti zároveň musí být informováni o pořizování záznamů a účelu jejich využití.
„Protože se však technologie vyvíjí velmi rychle, je potřeba jasněji vymezit pravidla a zajistit, aby pacienti rozuměli tomu, jak se využívá, a celý proces byl transparentní. Ministerstvo již zřídilo pracovní skupiny, které se touto problematikou zabývají,“ sdělila Labiová.
Garder se domnívá, že by stát měl stanovit jednotné bezpečnostní standardy. Nepovažuje však za nutné, aby stát vyvíjel jedno společné řešení využívající umělou inteligenci pro všechna zdravotnická zařízení.
„Zejména proto, že zavedení jednotného systému pro všechna zdravotnická zařízení by vytvořilo monopol a brzdilo inovace. Navíc si nejsem jistý, zda by šlo o nejefektivnější využití veřejných prostředků,“ poznamenal.
Podle něj by se měl stát místo toho zaměřit na zajištění toho, aby umělá inteligence dokázala zpracovávat veškeré údaje uložené v celostátním zdravotnickém portálu. To by následně urychlilo přípravu na lékařská vyšetření.
„V současnosti stát při zavádění umělé inteligence postupuje jednoznačně příliš pomalu,“ uvedl šéf společnosti Confido.
Článek napsala Karin Koppelová (ERR), poprvé byl publikován 19. října 2026 11:41 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.