Tibet zasáhlo zemětřesení o síle sedmi stupňů. Zemřelo nejméně šestnáct lidí

Tibet ve čtvrtek zasáhlo zemětřesení o síle sedmi stupňů, tamní úřady hlásí nejméně šestnáct mrtvých, 32 zraněných a stovky zřícených domů v prefektuře Nagčhu na severu autonomní oblasti. Informovaly o tom tiskové agentury AP a AFP s odvoláním na čínskou státní agenturu Nová Čína.
V důsledku zemětřesení se zřítilo nejméně 339 domů, pátrací a záchranné práce stále pokračují, uvedly úřady města Nagčhu. Ze zraněných osob je jedenáct ve vážném stavu. Záchranné týmy z řad policie a hasičů staví stany pro osoby, které kvůli zemětřesení přišly o střechu nad hlavou, dodaly úřady.
Podle čínské státní televizní stanice CCTV šlo o nejsilnější zemětřesení v regionu za posledních pět let. Americká geologická služba (USGS) uvedla, že k zemětřesení došlo ve 22:33 místního času (16:33 SELČ) a jeho epicentrum se nacházelo asi 190 kilometrů severovýchodně od Nagčhu v řídce osídlené vysokohorské oblasti severního Tibetu. Ohnisko zemětřesení se podle ní nacházelo v hloubce osmnáct kilometrů. Nagčhu leží asi 230 kilometrů severně od hlavního města Tibetu, Lhasy.
Zemětřesení v tomto regionu jsou poměrně častá. Loni v lednu si zemětřesení o síle 6,8 stupně v Tibetu nedaleko hranic s Nepálem vyžádalo nejméně 126 mrtvých a na dvě stovky zraněných.