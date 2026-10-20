Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Ve Španělsku se každý třetí pracující žijící v nájmu po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby. Podle zprávy organizace Oxfam Intermón se to týká přibližně 770 tisíc lidí. Mezi pracujícími, kteří splácejí hypotéku, je přitom ohrožen chudobou každý desátý. Bytová krize dopadá zejména na přistěhovalce a rodiny s nezletilými dětmi.

Studie vycházející ze šetření životních podmínek španělského Národního statistického úřadu (INE) uvádí, že míra chudoby pracujících před zaplacením nájemného dosahuje 19,35 procenta. Po uhrazení měsíčních nákladů na bydlení za tržní ceny však vzrůstá o téměř patnáct procentních bodů na 34,08 procenta.

Tyto údaje kontrastují se situací lidí žijících ve vlastním bydlení. Mezi pracujícími, kteří splácejí hypotéku, se po uhrazení měsíční splátky nachází v chudobě 10,22 procenta lidí. U těch, kteří vlastní nemovitost bez hypotéky, tento podíl klesá na 7,95 procenta.

„Vystěhovávání představuje nejextrémnější projev bytové krize, ale není jejím jediným důsledkem. Existuje i jiná, méně viditelná realita: lidé, kteří pracují a každý měsíc jen stěží zvládají zaplatit bydlení, ale po jeho uhrazení jim nezbývá dostatek prostředků na důstojný život. Bydlení se stává jedním z hlavních faktorů prohlubujících chudobu a nerovnosti,“ uvádí v tiskové zprávě organizace Oxfam Intermón Alejandro García-Gil, který se zabývá otázkami bydlení, zaměstnanosti a sociální politiky. Organizace ve své zprávě upozorňuje zejména na dopady nákladů na bydlení v Madridu, Katalánsku a Murcijském regionu.

Náklady na bydlení tak ve Španělsku zvyšují průměrnou míru chudoby pracujících z 11,48 na 15,49 procenta. Celkem se chudoba týká přibližně tří milionů lidí.

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Přistěhovalci a rodiny s dětmi patří mezi nejohroženější skupiny

Zpráva upozorňuje na problém „chronické chudoby“, jejíž míra navzdory růstu hrubého domácího produktu (HDP) země přesahuje jedenáct procent. Zároveň poukazuje na nejzranitelnější skupiny obyvatel, mezi něž patří zejména rodiny s nezletilými dětmi a přistěhovalci ze zemí mimo Evropskou unii.

Míra chudoby pracujících se v rodinách se třemi a více dětmi pohybuje kolem čtyřiceti procent, zatímco v domácnostech samoživitelů dosahuje 29,6 procenta. Mezi pracujícími přistěhovalci ze zemí mimo Evropskou unii činí 31,42 procenta, oproti 8,71 procenta u osob se španělským občanstvím.

Organizace Oxfam Intermón proto vyzývá politické strany kandidující v parlamentních volbách 29. listopadu, aby přijaly opatření ke zmírnění nerovností, zejména prostřednictvím podpory důstojných pracovních podmínek a dostupného bydlení.

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Zdroj: OSCAR DEL POZO / AFP

Konkrétně organizace požaduje zachování růstu minimální mzdy a její navázání na skutečné životní náklady, přičemž v odvětvích s vysokou mírou chudoby pracujících by podle ní mělo být zvyšování mezd výraznější. Doporučuje také zavést opatření ke snížení počtu nedobrovolných částečných úvazků, posílit kontroly dodržování pracovněprávních předpisů, zvýšit ochranu osob samostatně výdělečně činných s nízkými příjmy, rozšířit podporu péče o děti a usnadnit přistěhovalcům přístup na pracovní trh.

Nakonec, pokud jde o bytovou krizi, prosazují rozšíření veřejného fondu sociálního nájemního bydlení a také stanovení cen v napjatých oblastech.

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Článek napsala Sofía Solerová (RTVE), poprvé byl publikován 20. října 2026 09:17 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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