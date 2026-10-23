Poslanci budou v závěrečném kole posuzovat platby do zdravotnictví

ŽivěPoslanci budou v závěrečném kole posuzovat platby do zdravotnictví


před 54 mminutami|Zdroj: ČTK
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Zdroj: ČT24

Poslanci by měli v pátek schvalovat zvýšení státních plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce, tedy za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané v příštím roce. Hlasovat by měli také o podobě zákona o digitální ekonomice, která má zajistit bezpečnější a průhlednější on-line prostředí. Závěrečné kolo čeká rovněž předlohu o vyváženějším zastoupení žen nebo mužů ve vedení velkých společností.

Platby státu do zdravotnictví mají vzrůst meziročně o 13 miliard korun, i když vláda původně navrhovala 21 miliard korun. Sněmovna koaličním pozměňovacím návrhem částku patrně sníží s ohledem na očekávaný vyšší výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění i nárůst počtu pečujících osob, které rovněž patří mezi státní pojištěnce.

Nový zákon o digitální ekonomice vychází z evropského nařízení DSA o digitálních službách. Upravuje třeba pravidla pro on-line tržiště nebo sociální sítě a má i více chránit děti. Kritici se ale obávají cenzury.

Povinné kvóty pro ženy ve velkých firmách

Novela o podnikání na kapitálovém trhu předpokládá, že velké firmy s akciemi na burze by měly mít v dozorčích a správních radách nejméně 40 procent žen, nebo by jich v představenstvu i radách měly mít dohromady aspoň 33 procent. Platilo by to i pro muže, pokud by se ve vedení ocitli v menšině. Předloha vychází z evropské směrnice.

Před závěrečným schvalováním jsou ve sněmovně také dvě novely trestního zákonu. Jedna se týká zpřísnění trestů za týrání lidí ve společné domácnosti a zvířat. Druhá předloha rozšiřuje trestnost neplacení výživného.

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