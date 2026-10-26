Poslanec Nerušil z SPD nepřiznal na začátku mandátu družstevní byt, zjistili Reportéři ČT

Poslanec Josef Nerušil z SPD neuvedl v přehledu majetku družstevní byt, když se ujal funkce, zjistili Reportéři ČT. Jde tak o další případ nepřiznaného bytu ze strany politika – před komunálními volbami v souvislosti s nesrovnalostmi v majetku rezignoval například původní uchazeč o post primátora Prahy za ANO Ondřej Prokop.
Nerušil si pořídil nemovitost v Britské čtvrti. „Je to jedna z lepších lokalit v Praze. Pokud tam někdo bydlí či si prostě koupí například novostavbu, udělá bezpochyby dobře,“ uvedl realitní makléř Tomáš Kučera.
Poslanec za SPD nechtěl na dotazy reportéra, který se chtěl na pražský byt ptát, odpovídat.
Jedná se o družstevní byt – vlastník tudíž není zjistitelný v katastru nemovitostí. Právník Transparency International Marek Chromý uvedl, že v majetkových přiznáních není vidět závazek, který by mohl napovídat, že Nerušil splácí byt v hodnotě několika milionů korun.
Přibližně čtvrt roku po svém nástupu do sněmovny nahrál Nerušil do registru další, průběžné oznámení o svém majetku. V tom už podíl v bytovém družstvu uvedl. „Je tady novinka – podíl 0,01 procenta v bytovém družstvu, což tedy odpovídá tomu, že tento podíl získal v rozmezí 11. března až 21. července,“ sdělil Chromý. Nerušil ale byt podle informací Reportérů ČT koupil dřív.
Případy nemovitostí neuvedených v majetkových přiznáních nejsou mezi politiky ojedinělé. Před komunálními volbami rezignoval například původní uchazeč o post primátora Prahy za ANO Prokop – zdůvodnil to mediálním tlakem poté, co novináři upozornili právě na nesrovnalosti v přehledu jeho majetku.