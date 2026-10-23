Lidé před sněmovnou protestují proti záměru zrušit poplatky za ČT a ČRo


23. 10. 2026Aktualizovánopřed 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Lidé se v pátek odpoledne sešli na demonstraci na pražském Malostranském náměstí u sněmovny proti záměru vládní koalice na zrušení poplatků za Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo). Narychlo svolaný protest, který dle ČTK do večera náměstí zaplnil, reagoval na to, že koaliční poslanci ve sněmovně prosadili přednostní projednání tohoto návrhu v prvním čtení. Podle organizátorů protestu poslanci zvolili tento postup, protože se bojí reakce občanské společnosti. Protestující se sešli už dříve během dne také v Olomouci.

Demonstrace u dolní komory začala ve 13:00, tedy zhruba dvě hodiny po rozhodnutí sněmovny o projednání změny zákona. Organizátoři protestu vyzývali přítomné, aby na sociálních sítích šířili informace o demonstraci a přilákali tak další účastníky. V první půlhodině protestu postupně přicházely další skupiny lidí.

Demonstranti měli papíry s nápisy „Ruce pryč od médií“ a skandovali „Média nedáme“ a „Máme toho dost“. Organizátoři protestu varovali, že zrušení poplatků povede k destabilizaci ČT a ČRo a mimo jiné ohrozí fungování regionálního zpravodajství. Vyzvali ke stažení návrhu z jednání sněmovny. Organizátoři plánují na náměstí zůstat až do noci, dokud v dolní komoře neskončí hlasování.

Na náměstí zároveň zprovoznili zvukový přenos z jednání sněmovny. V reakci na něj demonstranti tleskali vystoupením opozičních politiků a pískali, když mluvili zástupci vládní koalice, například předseda SPD a sněmovny Tomio Okamura. Krátce před 19:00 vystoupil v dolní komoře ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). Po celou dobu jeho projevu, kdy hovořil o důvodech rušení současného systému financování veřejnoprávních médií, lidé nesouhlasně pískali a skandovali: „Hanba“, „To jsou kecy“ nebo „Demisi“.

Sněmovna se začala zabývat zrušením poplatků pro ČT a ČRo
Poslanecká sněmovna

Na happeningu promluvili řečníci z oblasti kultury a médií a odboráři z ČT a ČRo – jako bývalý zahraniční zpravodaj ČT Tomáš Etzler nebo herečka Jitka Čvančarová. Podle nich politici, kteří chtějí ve svých zemích měnit režim, zaútočí v prvé řadě na média a kulturu. Vyzvali také občanskou společnost, aby v protestech na podporu veřejnoprávních médií „neustali a protestovali dále“.

Osmnáctiletá středoškolačka Anna, která byla mezi demonstranty, zpravodajce ČTK po 17. hodině řekla, že téma veřejnoprávních médií jí připadá důležité a vadí jí rychlost změn, které považuje za účelové. Vojtěch, který na protest přišel po práci, řekl, že „se bojí o stav demokracie v Česku“.

K demonstrantům se kolem 18. hodiny připojili i šéfové pětice sněmovních opozičních stran a další opoziční poslanci. Lídr ODS Martin Kupka účastníkům protestu poděkoval za to, že opozici pomáhají bránit veřejnoprávní média. Šéf STAN Vít Rakušan ocenil, že protestující jsou slyšet až do prostor sněmovny. Po historických útocích z vnějšku je to podle něj poprvé, co „na rozhlas útočí vlastní vláda“.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib prohlásil, že kabinet postupuje podle příručky, jak zavést autoritářský režim. Předseda lidovců Jan Grolich míní, že kabinet se zalekl výsledků nedávných komunálních a senátních voleb. Lídr TOP 09 Matěj Ondřej Havel kritizoval, že ve sněmovně chybí premiér Andrej Babiš (ANO). Nemá podle něj odvahu přijít, zatímco si „jeho koalice dovoluje to, co nikdo za 37 let“. K podpoře protestu na Malostranském náměstí již před tím vyzvali i další opoziční poslanci.

Shromáždění před budovou ČRo v Olomouci

Také před regionální pobočkou ČRo v Olomouci vyjadřovali v pátek lidé svůj nesouhlas s postupem vládní koalice. „Stát s půlmiliardovým dluhem se ujme nezadlužené České televize a Českého rozhlasu? Jakou to má logiku? Jedinou – zahrnout je do svých dluhů a následně jim seškrtat rozpočet s tím, že na ně nemá peníze,“ je přesvědčená Zuzana Sandnes Novotná, která akci před rozhlasem avizovala na sociálních sítích.

Někteří lidé s sebou před budovu rozhlasu přinesli transparenty, na kterých vyjadřovali své obavy z dopadu této změny na fungování veřejnoprávního rozhlasu a televize. Na jedné z cedulí byl například nápis „Když umlčíš média, uslyšíš jen sebe“.

Protestní setkání iniciativy Milion chvilek před budovou regionálního studia Českého rozhlasu Olomouc proti záměru koalice zrušit poplatky za ČT a ČRo, 23. října 2026
Zdroj: ČTK/Luděk Peřina

Přišel také senátor Lumír Kantor (KDU-ČSL), který postup vládní koalice označil za naprostou zbabělost. „Za deset let v parlamentu jsem nezažil situaci, že by se zasedalo v sobotu. Vypadá to (postup vládní koalice) velmi podezřele. Situace je velmi vážná, buďme bdělí a nenaslouchejme řečem, které se ji snaží zkreslit,“ apeloval.

Předseda klubu Motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný novinářům ve sněmovně řekl, že právo na svolání demonstrace a vyjádření názoru respektuje. „Na druhou stranu každému chci říci, že ten návrh, aby lidé neplatili mediální poplatky a zaplatil je za ně stát, to znamená daňoví poplatníci, je návrhem z mého pohledu korektním, oprávněným. Odpovídá i praxi v řadě zemí EU. A absolutně vylučuji, že by jakýmkoli způsobem ohrožoval nezávislost médií veřejné služby,“ zdůraznil.

Koalice ANO, SPD a Motoristů prosadila v pátek ve sněmovně přednostní projednání vládního návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku. Předřazení předlohy navrhl předseda klubu SPD Radim Fiala, podle jehož požadavku dolní komora předtím odhlasovala i možnost nejen nočního, ale také sobotního jednání. Opozice oznámila, že se pokusí schválení návrhu zabránit a že hodlá využít i obstrukce.

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