Uskupení v Brně podepsala koaliční smlouvu, primátorem bude lidovec Hruška

Koaliční smlouvu v Brně v pátek podepsali zástupci vítězného uskupení lidovců a STAN, ODS, TOP 09 a nezávislých, Zeleného Brna, Pirátů a Fakt Brno TU! a hnutí Za Lužánky. V zastupitelstvu o 55 členech budou mít 44 hlasů. V opozici bude hnutí ANO s jedenácti mandáty. Primátorem bude dosavadní starosta brněnských Kohoutovic Jakub Hruška (KDU-ČSL). V čele města vystřídá po osmi letech Markétu Vaňkovou (ODS), která už letos nekandidovala.
„V době, kdy v Praze probíhá zestátnění veřejnoprávních médií, město přichází s novým složením jeho vedení. Předstupujeme před občany s programem, který je odvážný, kvalitní a moderní,“ prohlásil Hruška před podpisem a v reakci na dění ve sněmovně, kde koalice ANO, SPD a Motoristů v pátek dopoledne prosadila přednostní projednání vládního návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku.
Hruška vyzdvihl, že za ním stojí kolektiv mladých, erudovaných lidí s výrazným ženským zastoupením. První náměstkyní pro sport a mezinárodní vztahy bude Kamila Zlatušková (za ODS). Zmínila, že prioritou pro ni je například podpora sportu dostupného dětem, sportovní infrastruktury ve městě a Brno chce posouvat i v oblasti diplomacie.
Post druhé náměstkyně pro životní prostředí a udržitelný rozvoj získala Natálie Vencovská (Zelení). Jako třetí náměstkyně bude mít školství, mládež a participaci na starosti Irena Matonohová (STAN). „Chtěla bych navýšit částku, která jde na opravy školských zařízení,“ nastínila. Stárnutí obyvatel či posílení pobytových a odlehčovacích služeb chce řešit náměstkyně pro zdravotnictví, sociální péči, strategii a pronájmy městských bytů Marie Jílková (KDU-ČSL).
Pokračování ve stavbě protipovodňových opatření, stavbě velkého městského okruhu nebo úpravě prostoru před nádražím se chce věnovat budoucí radní pro investice a evropské fondy Tereza Karafiátová (STAN). Územní plánování, rozvoj, veřejný prostor a městskou energetiku bude mít na starosti Kateřina Basel (KDU-ČSL).
Jako radní pro majetek a bytovou výstavbu chce Matyáš Svoboda (ODS) dbát na strategické nakládání s městským majetkem. Informační technologie a strategický rozvoj bude mít na starosti Tomáš Aberl (TOP 09). Prioritou budoucího radního pro dopravu Adama Zemka (Piráti) je zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě či upřednostňování městské hromadné dopravy na křižovatkách.
Radní pro kulturu, památkovou péči, marketing a cestovní ruch bude Jana Janulíková (Za Lužánky). Hnutí bude mít na starosti i projekt výstavby nového fotbalového stadionu za Lužánkami. „Je naší hmatatelnou prioritou, aby se v tomto volebním období skutečně začal vracet fotbal za Lužánky,“ podotkla.
ANO: Budeme věcnou opozicí
Hnutí ANO, které bude v opozici, by podle koaliční smlouvy mělo mít zastoupení ve všech výborech a komisích i v dozorčích radách městem zřizovaných organizací. Předseda brněnského hnutí ANO a volební lídr strany Václav Trojan v pátek sdělil, že se jedná o seriózní nabídku odpovídající výsledku voleb. „Budeme konstruktivní, věcnou a bdělou opozicí,“ poznamenal.
O možném sestavení koalice začaly strany jednat ihned po zveřejnění výsledků voleb, finální dohoda padla deset dní po volbách. Do té doby vyjednávací týmy pracovaly na znění programového prohlášení a rozdělení gescí. Zástupci stran opakovaně uváděli, že na programu panuje shoda, a jednání označovali za konstruktivní.
Volby v říjnu v Brně vyhrálo uskupení Lidovci a Starostové, získalo osmnáct mandátů. Druzí ODS, TOP 09 a nezávislí mají třináct křesel, Zelené Brno má šest mandátů, čtyři mají Piráti a Fakt Brno TU! a hnutí Za Lužánky tři mandáty. Hnutí ANO skončilo ve volbách třetí s jedenácti mandáty.
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