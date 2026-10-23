Kultura protestu: Proč Česko drží záchranářské uličky a Francie hoří

Francie se opět bouří, ale tentokrát v tom studenti nejsou sami. Odbory i stíny Žlutých vest vytvářejí koalici, se kterou si vláda v Paříži zatím neví rady. Proč přilévá plošný zásah policie olej do ohně a jak se ze sociálního neklidu stává mezigenerační střet? Vedoucí Katedry sociologie Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity v Brně Jiří Navrátil v podcastu zahraniční redakce ČT24 Za Horizont rozkrývá mechaniku aktuálních protestů – od hořících popelnic až po akademické debaty o fiskální disciplíně státu. Ptá se Veronika Chraščová.
Za Horizont je podcast zahraniční redakce ČT24, který přináší aktuální témata v širších souvislostech. Každý týden nabízí rozhovory se členy zahraniční rubriky zpravodajství ČT, zpravodaji České televize i dalšími odborníky na dění za hranicemi. Přinášíme kontext a pohled na současné světové události očima těch, kteří o nich vědí nejvíc.