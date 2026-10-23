„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině


před 11 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Obec Prosjana v Synelnykovském okrese Dněpropetrovské oblasti leží 30 kilometrů od frontové linie. Dnes je polovina obce v troskách: desítky poškozených domů, prázdné ulice a opuštěná zvířata. Novináři Suspilne zde naposledy pracovali v únoru 2026, od té doby se kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci nemohli vrátit. Jak žije frontová obec v říjnu 2026, přibližuje reportáž projektu Suspilne Dnipro „Rudá zóna“.

V Prosjaně je příliš nebezpečné jezdit autem, a tak se štáb v doprovodu tiskového důstojníka 148. samostatné mechanizované brigády Serhije Kolesnyčenka pohyboval po obci pěšky. V jedné z centrálních ulic se nachází první pobočka pošty Nova Pošta a jeden z obchodů. V polovině roku 2024 zde žily přibližně čtyři tisíce civilistů, nyní zůstaly jen zničené pětipatrové budovy.

Zpravodaj Suspilne Roman Mychajlčuk v Prosjaně
Zdroj: Suspilne Dnipro/Yuriy Tynnyi

„V současnosti je to z centra Prosjany na frontovou linii asi třicet kilometrů. Do této oblasti mohou doletět nepřátelské drony FPV a drony Molnija, ale v této vzdálenosti je tu relativně bezpečno. Když byla Prosjana od frontové linie vzdálená dvacet kilometrů, aktivita dronů FPV přímo v obci byla výrazně vyšší,“ uvedl Kolesnyčenko.

Budova v Prosjaně, v níž se dříve nacházely pošta a obchod, snímek z října 2026
Zdroj: Suspilne Dnipro/Yuriy Tynnyi

Svitlana žije v Prosjaně více než patnáct let. Podle jejích slov v obci nyní není zaveden plyn ani elektřina. Ruská vojska útočí naváděnými bombami a drony.

„Nic tu není stálé. Nikdo neví, kdy přiletí, kolik jich bude ani o jaký typ půjde (myšleno dronů – pozn. red.). Někdy se neděje vůbec nic, skoro jako by nastal klid, a jindy padají každou noc naváděné bomby,“ uvedla.

Obyvatelka vesnice Prosjana Svitlana
Zdroj: Suspilne Dnipro/Yuriy Tynnyi

Žena vypráví, že krmí místní psy. Přátelé a sousedé jí pomáhají se zásobami jídla a poskytují jí obiloviny z humanitární pomoci, z nichž zvířatům vaří kaši.

„Kdyby to pro mě bylo hodně těžké, asi bych už někam odjela. Ale jsem zvyklá být sama. (...) Nic neočekávám, prostě žiju, to je všechno. Co můžu očekávat? Samozřejmě chci mír. Ale co změní to, že si ho přeju? Nic. Zůstalo tu asi sto lidí. Máme tu také Malomychajlivku, naši obec, vesnici. Lidé odtamtud sem také chodí, mnoho z nich známe. Znám jednu ženu, které zničili dům, a přesto stále nemůže odjet, protože má kozu, hospodářství a slepice a chce pro ně najít místo. Nechala jsem ji u sebe, říkám jí: ‚Přijeď, přespíš u mě…‘ Skoro všichni se tu navzájem znají a snaží se pomáhat,“ svěřila se Svitlana.

Budova nádraží v Prosjaně
Zdroj: Suspilne Dnipro/Yuriy Tynnyi

Železniční stanice v Prosjaně není v provozu, její budova má rozbitá okna a dveře. Oleksandr uvedl, že pracoval jako traťový dělník.

„Narodil jsem se tady a přišel jsem o práci. (...) Neodešel jsem. Nechci jít do centra pro vysídlené osoby. Lidé, kteří se odtamtud vrátili, říkali, že to tam není nic moc,“ poznamenal muž.

Obyvatel vesnice Prosjana Oleksandr
Zdroj: Suspilne Dnipro/Yuriy Tynnyi

Podle krajské policie byla Prosjana k červenci 2026 z téměř poloviny zničena. Kromě policejní jednotky „Bílý anděl“ sem v současnosti nepřijíždí nikdo z evakuačních týmů.

Reportéři zakončili svou cestu pomocí místní obyvatelce, která potřebovala dostat svého zraněného psa do bezpečí. Dobrovolníci z organizace na záchranu zvířat souhlasili, že se o něj postarají. Po výbuchu zvíře uvázlo pod balvanem a poranilo si tlapky. Pes byl předán dobrovolnici na záchranu zvířat Oleně Barbijanovové.

Zraněný pes
Zdroj: Suspilne Dnipro/Yuriy Tynnyi
Dobrovolnice Olena Barbijanovová, která se stará o zvířata
Zdroj: Suspilne Dnipro/Yuriy Tynnyi

Tento materiál vznikl s podporou projektu Mezinárodního fondu pojištění novinářů, který realizuje Asociace nezávislých regionálních vydavatelů Ukrajiny v rámci programu Voices of Ukraine / SAFE koordinovaného Evropským centrem pro svobodu tisku a médií. Program Voices of Ukraine / SAFE je realizován v rámci Iniciativy Hannah Arendtové s podporou německého ministerstva zahraničí.

„Už jsem se pohřbil.“ Dron zachránil ukrajinského vojáka po 491 dnech na frontě
Speciální dron zachránil ukrajinského vojáka

Článek napsala Iryna Rudenková (Suspilne), poprvé byl publikován 22. října 2026 ve 22:20 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

Netanjahu nařídil uzávěru Západního břehu Jordánu

Netanjahu nařídil uzávěru Západního břehu Jordánu

10:02Aktualizovánopřed 1 mminutou
Muž střílel na předměstí Paříže, nejméně jeden člověk zemřel

Muž střílel na předměstí Paříže, nejméně jeden člověk zemřel

12:38Aktualizovánopřed 3 mminutami
Petr Pavel je mezi favority na evropského vyjednavače o Ukrajině, píše The Telegraph

Petr Pavel je mezi favority na evropského vyjednavače o Ukrajině, píše The Telegraph

07:33Aktualizovánopřed 4 mminutami
Ve Francii se chystají další násilnosti, nasadíme 70 tisíc policistů, řekl ministr

Ve Francii se chystají další násilnosti, nasadíme 70 tisíc policistů, řekl ministr

před 17 mminutami
Koalice prosadila přednostní jednání o televizních a rozhlasových poplatcích

ŽivěKoalice prosadila přednostní jednání o televizních a rozhlasových poplatcích

09:01Aktualizovánopřed 37 mminutami
Rezignoval šéf pražského letiště Lašák

Rezignoval šéf pražského letiště Lašák

09:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Plyn na trhu výrazně zdražuje. Víc stojí také dřevo a uhlí

Plyn na trhu výrazně zdražuje. Víc stojí také dřevo a uhlí

před 1 hhodinou
Starý souboj v novém obsazení. Brazílii čeká těsný střet Luly s Bolsonarovým synem

Starý souboj v novém obsazení. Brazílii čeká těsný střet Luly s Bolsonarovým synem

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Netanjahu nařídil uzávěru Západního břehu Jordánu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ohlásil uzávěru okupovaného Západního břehu Jordánu kvůli střelbě z pátečního rána. Uvedla to agentura AFP. Blokáda by měla začít už v pátek. Netanjahu také nařídil armádě vytvořit kolem města Hebron kordon. V Izraeli se v úterý konají parlamentní volby.
10:02Aktualizovánopřed 1 mminutou

Muž střílel na předměstí Paříže, nejméně jeden člověk zemřel

Nejméně jednoho mrtvého si dopoledne vyžádala střelba na předměstí Paříže, informoval dle agentury AFP policejní zdroj, podle něhož muž střílel na ulici. Informaci poté potvrdil i francouzský premiér Sébastien Lecornu. Další čtyři lidé utrpěli zranění. Podle úřadů jsou na místě záchranné složky a počet obětí zatím není definitivní. Případ převzala protiteroristická prokuratura.
12:38Aktualizovánopřed 3 mminutami

Petr Pavel je mezi favority na evropského vyjednavače o Ukrajině, píše The Telegraph

Prezident Petr Pavel patří mezi pět politiků, o nichž evropští lídři uvažují jako o hlavním vyjednavači s ruským vládcem Vladimirem Putinem o ukončení války na Ukrajině. Napsal to ve čtvrtek večer britský zpravodajský web The Telegraph s odvoláním na diplomatické zdroje, podle nichž už byli někteří z možných kandidátů osloveni.
07:33Aktualizovánopřed 4 mminutami

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

Obec Prosjana v Synelnykovském okrese Dněpropetrovské oblasti leží 30 kilometrů od frontové linie. Dnes je polovina obce v troskách: desítky poškozených domů, prázdné ulice a opuštěná zvířata. Novináři Suspilne zde naposledy pracovali v únoru 2026, od té doby se kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci nemohli vrátit. Jak žije frontová obec v říjnu 2026, přibližuje reportáž projektu Suspilne Dnipro „Rudá zóna“.
před 11 mminutami

Ve Francii se chystají další násilnosti, nasadíme 70 tisíc policistů, řekl ministr

Francie na očekávané mohutné sobotní protesty nasadí 70 tisíc policistů a četníků, oznámil podle médií tamní ministr vnitra Laurent Nuňez. Na sociálních sítích se opět množí výzvy k násilnostem a rabování a bezpečnostní složky jsou připraveny tvrdě zasáhnout, dodal ministr. Tvrdí také, že za přípravou nových nepokojů jsou krajně levicové skupiny.
před 17 mminutami

Starý souboj v novém obsazení. Brazílii čeká těsný střet Luly s Bolsonarovým synem

Brazilci v neděli rozhodnou, zda prezident Luiz Inácio Lula da Silva získá čtvrtý mandát, nebo se k moci vrátí rodina Bolsonarových. Proti osmdesátiletému levicovému prezidentovi stojí pravicový senátor Flávio Bolsonaro, syn odsouzeného exprezidenta Jaira Bolsonara. Průzkumy naznačují těsný souboj v hluboce rozdělené zemi, jejíž obyvatele trápí kriminalita a ekonomické problémy. Kampaň navíc poznamenal finanční skandál kolem Nejvyššího federálního soudu a spor o údajné zvýhodňování Bolsonara společností Meta.
před 2 hhodinami

Kushner podle nové knihy skrýval transakce s blízkovýchodními státy

Časopis Vanity Fair ve čtvrtek otiskl úryvky z nové knihy, podle níž zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner udržoval tajné finanční transakce s několika blízkovýchodními státy v době Trumpova prvního funkčního období. Kushner na síti X tvrzení v knize označil za pobuřující a zcela smyšlená obvinění, jež se vydávají za investigativní žurnalistiku.
před 2 hhodinami

Tibet zasáhlo zemětřesení o síle sedmi stupňů. Zemřelo nejméně šestnáct lidí

Tibet ve čtvrtek zasáhlo zemětřesení o síle sedmi stupňů, tamní úřady hlásí nejméně šestnáct mrtvých, 65 zraněných a stovky zřícených domů v prefektuře Nagčhu na severu autonomní oblasti. Informovaly o tom tiskové agentury AP a AFP s odvoláním na čínskou státní agenturu Nová Čína.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

před 11 mminutami
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

před 20 hhodinami
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

před 23 hhodinami
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026