Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty


před 47 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Tento týden se maskovaní, agresivní a ozbrojení převaděči z Běloruska pokusili dostat skupinu migrantů přes hranici do Lotyšska, uvedly v úterý lotyšské Národní ozbrojené síly (NBS).

NBS informovaly, že se tento týden nejméně dvacetičlenná skupina migrantů pod vedením maskovaných převaděčů pokusila nelegálně překročit lotyšsko-běloruskou hranici. Vojáci NBS pokus o překročení hranice zmařili. Na rozdíl od řady předchozích incidentů však byla tentokrát provokace podle armády obzvlášť demonstrativní a agresivní.

Převaděči byli podle prohlášení NBS ozbrojení, vyhrožovali příslušníkům lotyšských ozbrojených sil a aktivně migranty pobízeli a tlačili směrem do Lotyšska.

Podle lotyšského ministra vnitra Janise Dombravy vstoupili několik hodin po incidentu maskovaní lidé na lotyšské území, poškodili rozvodnou skříň a odcizili bezpečnostní kamery. Ještě před příjezdem pohraniční stráže se vrátili na území Běloruska. „Bělorusko by mělo pochopit, že podobné incidenty mohou mít závažnější důsledky i pro něj samotné,“ uvedl ministr.

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Přibývá sabotáží IT infrastruktury

Šéf lotyšské Státní pohraniční stráže Guntis Pujats agentuře LETA sdělil, že byly odcizeny dvě kamery určené k ostraze hranice. Dodal, že už probíhají nezbytné kroky k obnově poškozené infrastruktury.

Uvedl, že maskovaní lidé nemuseli být příslušníky běloruských státních složek, ale členy organizovaného zločinu, kteří využívají vstřícného postoje běloruských úřadů k usnadňování přesunu migrantů. Dodal, že případů sabotáže infrastruktury informačních technologií přibylo. Plot na hranici je naopak poškozován zhruba o polovinu méně často než před rokem.

Podle lotyšských ozbrojených sil tyto události potvrzují, že záměrné provokace a hybridní hrozby na lotyšsko-běloruské hranici budou pokračovat, přičemž nelegální migrace je využívána jako nástroj nátlaku na vnější hranici Lotyšska a zároveň Evropské unie a NATO. Pujats sdělil, že tento konkrétní incident potvrzuje přetrvávající vysoké napětí a pokračující sabotážní akce.

Lotyšské ozbrojené síly tak budou i nadále podporovat Státní pohraniční stráž na lotyšsko-běloruské a lotyšsko-ruské hranici, aby společně reagovaly na výzvy spojené s nelegální migrací, provokacemi a dalšími hybridními hrozbami.

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Již dříve bylo oznámeno, že lotyšská Státní pohraniční stráž v pondělí zabránila 59 lidem v pokusu o nelegální překročení lotyšsko-běloruské hranice z běloruské strany. Celkem bylo letos v nelegálním překročení hranice zabráněno 11 925 lidem.

Lotyšská vláda také prodloužila režim zvýšené ostrahy na hranici s Běloruskem do konce letošního roku. Opatření bylo zavedeno kvůli zvýšenému počtu pokusů o nelegální překročení hranice, který podle lotyšských úřadů vyvolává Bělorusko. Režim zvýšené kontroly platí ve městě Ludza a přilehlých obcích okresu Ludza, ve městě Kraslava a obcích okresu Kraslava, v okrese Augšdaugava, ve městě Daugavpils a v obci Kaunata v okrese Rezekne.

Loni lotyšská Státní pohraniční stráž zabránila celkem 12 046 lidem v pokusu o nelegální překročení bělorusko-lotyšské hranice. Z humanitárních důvodů bylo na území Lotyšska vpuštěno 31 lidí. V roce 2024 pohraniční stráž zabránila nelegálnímu překročení bělorusko-lotyšské hranice 5388 lidem, zatímco 26 osob bylo do země vpuštěno z humanitárních důvodů.

Článek od LSM English (Latvian Public Media), LETA, poprvé byl publikován 7. října 2026 06:48 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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