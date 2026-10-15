Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Několik dní před začátkem podzimních školních prázdnin, které ve Francii začínají v sobotu 17. října, vyvstává otázka, zda budou středoškolské protesty pokračovat. Někteří studenti počítají s koordinací protestních akcí s dalšími hnutími, zejména se žlutými vestami.
V rámci pátého kola protestů, označovaného jako „Akt 5“, vyšli středoškoláci do ulic Brestu, Marseille, Lyonu a Paříže. Protestního hnutí, které začalo před téměř měsícem na pařížských předměstích, se v úterý podle odborových organizací mládeže zúčastnilo po celé Francii 480 tisíc demonstrantů. Ministerstvo vnitra uvádí 161 500 účastníků. Po několika týdnech blokád a demonstrací se blíží školní prázdniny. Vyvstává tak otázka, zda budou protesty pokračovat i po jejich skončení.
Šestnáctiletá Anne se účastní protestního pochodu v Paříži s transparentem „Republika jsme my“, který napsala modrým, bílým a červeným fixem. Už měsíc se zapojuje do blokády své střední školy. „Samozřejmě jsme unavení, ale budeme demonstrovat tak dlouho, jak bude potřeba. A to, že se blíží prázdniny, neznamená, že přestaneme protestovat,“ ujišťuje. „Přestaneme, až dosáhneme toho, co požadujeme,“ dodává s odkazem na důstojné podmínky pro studium.
Během prázdnin budou školy zavřené, takže jejich blokády ustanou. Demonstrace však mohou pokračovat. „Demonstrací se účastní spousta lidí a my jsme stále tady. Během prázdnin navíc v Paříži zůstane poměrně dost středoškoláků,“ říká další studentka Camille.
Někteří středoškoláci plánují pokračovat v mobilizaci za podpory vysokoškolských studentů či hnutí žlutých vest. „My jsme toto hnutí zahájili a doufáme, že se k nám během prázdnin připojí i oni, protože všechny školy budou zavřené,“ říká student prvního ročníku Alexandre. Někteří účastníci protestního pochodu už žluté vesty skutečně mají na sobě. „Také jsem býval středoškolákem,“ připomíná důchodce Michel. „Nechápu, proč nejsou v ulicích všichni. Pokud teď mladí lidé nevyjdou protestovat, nikdo je nebude poslouchat,“ posteskl si. Zároveň slíbil, že se připojí k jejich výzvě k protestům, které označují jako „Spojenectví hněvu“.
Článek od franceinfo (Radio France), poprvé byl publikován 14. října 2026 08:35 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.