Návrhy na nové zdroje unijního rozpočtu jsou nepřijatelné, řekl Babiš

Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího víceletého rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko naprosto nepřijatelné, uvedl před začátkem summitu EU premiér Andrej Babiš (ANO). Vadí mu zejména to, že část příjmů ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek ETS a uhlíkového cla CBAM by nově směřovala právě do rozpočtu EU. Kromě návrhu rozpočtu budou hlavními tématy summitu v Bruselu také konkurenceschopnost, vysoké ceny energií či rusko-ukrajinská válka.
Irské předsednictví o víkendu navrhlo snížení nového víceletého rozpočtu EU na 1,622 bilionu eur (asi 39,5 bilionu korun). Komise loni v červenci navrhla rozpočet ve výši 1,763 bilionu eur (přibližně 42,9 bilionu korun), rovněž v cenách roku 2025. Pro některé státy jsou ale škrty stále nedostatečné.
Předseda Evropské rady António Costa doufá, že se podaří dosáhnout dohody o rozpočtu do konce letošního roku. Podle Babiše je to otázkou, protože názorové rozdíly jsou obrovské. „My samozřejmě budeme bojovat za to, abychom získali maximum prostředků pro náš rozpočet,“ uvedl. Tuzemsko se podle něj stále více přibližuje pozici čistého plátce. „Ty peníze, které potom vyjednáváme, tak Evropa nám vnucuje své různé ideologické věci, což je pro nás nepřijatelné,“ dodal.
Už ve středu večer se v Bruselu sešel s lídry zemí Visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko), o rozpočtu podle něj nejednali. „Domluvili jsme se, že se operativně můžeme setkat v průběhu dnešního dne (čtvrtka), ale čekáme teď na návrh Slovenska, které má předsednictví, ohledně toho textu závěrů Rady,“ uvedl.
Rozpočet kritizuje Švédsko či Německo
Mezi prvními reagovalo na nový návrh Švédsko, které ho označilo za nepřijatelný. Podobně se později vyjádřil i německý kancléř Friedrich Merz, podle kterého jsou škrty nedostatečné. Švédsko patří společně s Německem, Nizozemskem či Rakouskem mezi čisté plátce do unijního rozpočtu, kteří požadovali snížení rozpočtu o několik set miliard eur.
Proti škrtům v rozpočtu se naopak staví skupina sedmnácti zemí známá jako „Přátelé koheze“, mezi nimiž jsou Itálie, Španělsko, Polsko či Česko.
„Nizozemsko nepodpoří současný návrh příštího dlouhodobého rozpočtu EU,“ uvedl ve čtvrtek ráno nizozemský premiér Rob Jetten. „Je lepší uzavřít dobrou dohodu než špatnou,“ prohlásil s tím, že je třeba rozpočet ještě více seškrtat. Nizozemsko chce, aby se rozpočet zaměřil na konkurenceschopnost, bezpečnost a budoucí prosperitu Evropy. „Pokud chceme rozpočet, který tomu bude odpovídat, musíme současný návrh zredukovat a zmodernizovat,“ dodal Jetten.
I podle švédského premiéra Ulfa Kristerssona je návrh rozpočtu „příliš velký, příliš drahý a zcela nepřijatelný“, neboť by zvýšil čistý příspěvek Švédska o šedesát procent. „Dnešním návrhům zkrátka řeknu ne. Tudy cesta nevede,“ uvedl Kristersson.
Další témata
Zasedání začne okolo 10:00 SELČ, prvním bodem jednání bude konkurenceschopnost EU a ceny energií. Předseda Evropské rady Costa ve zvacím dopise účastníkům před několika dny zdůraznil, že se summit bude zabývat tématy, která nejvíce trápí občany EU, tedy cenovou dostupností, bezpečností a stabilitou.
Babiš chce na jednání zdůraznit zejména potřebu změny systému emisních povolenek ETS. Evropská komise již několik úprav navrhla, podle zástupců české vlády jsou ale stále nedostatečné.
Při pracovním obědě mají šéfové států a vlád hovořit o globální makro-ekonomické nerovnováze, zejména s ohledem na Čínu. Následně budou jednat o novém návrhu rozpočtu.
Pobaltští premiéři žádají konec vydávání víz Rusům
Estonský premiér Kristen Michal před summitem uvedl, že země EU by měly přestat vydávat víza ruským občanům. „Ukrajina potřebuje naši plnou podporu,“ uvedl estonský premiér. K výzvě se připojil i jeho lotyšský kolega Andris Kulbergs. Podle něj budou podobné útoky, jako byl ten v německém Lipsku, pokračovat, pokud Evropané umožní ruským občanům volně cestovat po kontinentu.
Zákaz vydávání turistických víz ruským občanům prosazuje i finský premiér Petteri Orpo. Návrh odůvodňuje právě obavami ze sabotáží, které Rusko podniká proti Západu, aby oslabilo podporu Ukrajiny, bránící se pátým rokem plnohodnotné ruské invazi.
Předseda lotyšské vlády zdůraznil rovněž potřebu důslednějšího vymáhání sankcí, nejen jejich zavádění. „Nesynchronizovali jsme sankce na některé produkty, které tak končí v rukou Rusů a oni tak mohou neustále vyrábět zbraně,“ prohlásil Kulbergs.
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