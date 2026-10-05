Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii se mezi lety 2018 a 2025 zvýšil o 37 procent, vyplývá ze studie založené na datech organizace Restos du Cœur. Analýza, která sleduje situaci 5,5 milionu příjemců podpory, zároveň varuje, že v příštím desetiletí může potravinovou pomoc potřebovat každý desátý člověk.
Studii s názvem „Extrémní chudoba v bohatých zemích: Empirická analýza založená na francouzských datech“ vypracovalo pět ekonomů působících v Evropě a Spojených státech.
Zveřejněna byla v pondělí 5. října a vychází z několika milionů datových záznamů organizace Restos du Cœur, která mezi lety 2018 a 2025 sledovala 5,5 milionu lidí v mimořádně tíživé životní situaci. Do studie nahlédly stanice France Inter a ICI.
Bytová nouze
Podle výzkumu se ve stejném období výrazně prohloubila také bytová nouze. Počet lidí, kteří mají potíže se zajištěním stabilního bydlení, vzrostl o 62 procent. Bez domova je ve Francii každý dvoustý člověk, ať už žije přímo na ulici, nebo nemá vlastní bydlení.
Mezi lidmi, kterým pomáhá organizace Restos du Cœur, žije polovina v centrech měst, zatímco v celé francouzské populaci je to 30 procent. Studie zároveň uvádí, že inflace od roku 2018 stojí za 52procentním nárůstem bezdomovectví.
Mezi skupiny nejvíce ohrožené chudobou patří děti ve věku do devíti let, které tvoří téměř čtvrtinu lidí v bytové nouzi, zatímco v celé populaci představují zhruba deset procent. Většina z nich pochází z neúplných rodin, v nichž děti vychovávají samoživitelky. V letech 2024 až 2025 byla polovina lidí, kterým Restos du Cœur poskytla pomoc, mladší 25 let. Neúplné rodiny tvořily 23 procent rodin využívajících pomoc této organizace.
Prevence jako nejsilnější nástroj
Čím déle člověk žije v nejistých podmínkách, tím obtížnější je z nich uniknout. Studie ukazuje, že veřejné politiky zaměřené na cenovou stabilitu, trh práce a dostupnost bydlení mohou pomoci zabránit propadu lidí do extrémní chudoby.
„Desetiprocentní nárůst míry nezaměstnanosti vede za jinak stejných podmínek přibližně k desetiprocentnímu nárůstu počtu lidí bez domova a lidí trpících nedostatkem potravin,“ upozorňuje studie. Zároveň uvádí, že „desetiprocentní zvýšení počtu sociálních bytů na obyvatele snižuje bezdomovectví přibližně o osm procent“.
Podle autorů studie však mají veřejné politiky jen omezený účinek na pomoc lidem, kteří už se do extrémně tíživé situace propadli. „Čím déle člověk využívá pomoc Restos du Cœur, tím obtížnější pro něj bude se z této situace dostat,“ uvedl člen celostátního vedení organizace Yves Mérillon. Podle něj proto „zůstává prevence nejsilnějším nástrojem a veřejné politiky v ní mají svou roli“ – zejména prostřednictvím cílenějších opatření.
Článek od franceinfo (Radio France), poprvé byl publikován 5. října 2026 07:26 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.