Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Někteří chovatelé se nyní rozhodují krávy místo nákupu pronajímat. Ve francouzském departementu Orne si Benjamin Pelleray pronajímá téměř dvě třetiny svého stáda. Díky tomu může šetřit finanční prostředky a zároveň investovat do modernizace své farmy.
V úterý začal v Cournon-d’Auvergne nedaleko Clermont-Ferrandu veletrh hospodářských zvířat. Koná se v době, kdy řadu chovatelů trápí nedostatek peněz. Po letošním letním suchu musejí mimo jiné více utrácet za krmivo. Někteří proto volí pronájem krav, aby si udrželi finanční rezervu a mohli dál investovat do svých farem.
Na mléčné farmě Benjamina Pelleraye v Rémalard-en-Perche v departementu Orne přežvykují krávy stejně jako v každém jiném chovu. Zvláštností však je, že dvě třetiny stáda chovateli nepatří – má je pronajaté.
„Chováme se k nim, jako by byly naše. Jinak se toho moc nemění, je to jen otázka účetnictví,“ říká chovatel, který si od společnosti pronajímá 95 krav a dalších padesát jich vlastní.
Díky tomu má potřebný počet kusů dobytka, aby mohl každoročně vyprodukovat 1,3 milionu litrů mléka, které musí dodat své mlékárně. „Nákup krav je stále poměrně drahý – jedna vyjde zhruba na 2000 eur (zhruba 49 tisíc korun). Když se to sečte, už jde o značnou částku,“ zdůrazňuje.
Když zhruba před deseti lety rozšiřoval svůj chov, rozhodl se tato zvířata raději pronajmout. Přibližně 200 tisíc eur, které by jinak stál jejich nákup, tak mohl investovat do modernizace farmy. „Přestavěli jsme dojírnu,“ vzpomíná. „Banky nám tehdy příliš nevycházely vstříc, protože jsme právě prošli krizí v mlékárenském odvětví. Proto jsme si pronajali více krav, abychom si zachovali hotovost na rekonstrukci.“
Dvacet osm euro měsíčně
Za pronajaté krávy musí chovatel platit vlastnické společnosti Elevage et Patrimoine My Marguerite nájemné ve výši 28 eur (zhruba 680 korun) měsíčně za každé zvíře. V době současné krize firma počet těchto smluv zvyšuje. „Máme už více než tisíc partnerských chovatelů a každý měsíc se k nám přidává dalších dvacet až třicet,“ říká jeden ze zástupců společnosti Carl Darjinoff.
Podle něj zájem výrazně roste mimo jiné proto, že francouzští investoři vyčleňují část svého majetku na nákup těchto krav prostřednictvím firmy. Peníze pocházejí od jednotlivců, kteří za jednu krávu zaplatí 2300 eur (zhruba 56 tisíc korun).
„Kdybychom to měli k něčemu přirovnat, je to velmi podobné tomu, co známe z realitního trhu. Koupíte nemovitost a svěříte ji agentuře, která vám najde nájemníka a spravuje nájemné. Tady funguje stejný princip,“ dodává Darjinoff. Podle něj se investice vrátí přibližně za deset let, přičemž negarantovaný výnos se pohybuje kolem tří procent ročně.
Článek od franceinfo (Radio France), poprvé byl publikován 6. října 2026 08:03 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.