USA omezily Ukrajině systém Starshield na pokyn Bílého domu, píše Reuters


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Reuters

Spojené státy omezily v minulých dnech Ukrajině využívání družicového systému Starshield na přímý pokyn Bílého domu. Napsala to v pátek agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele. Ukrajinští představitelé si tento týden stěžovali na omezení systému využívaného například k navádění dronů, ve čtvrtek se však už podle nich jeho činnost zlepšila.

Americké zdroje Reuters řekly, že ministerstvo obrany dostalo z úřadu prezidenta Donalda Trumpa pokyn, aby zpomalilo fungování Starshieldu, což je vojenská verze sítě Starlink společnosti Space X miliardáře Elona Muska. Podle Reuters není jasné, kdo konkrétně v Bílém domě omezení sítě nařídil.

Sám Musk ve středu upozornil, že Starshield vlastní a provozuje americká armáda a on sám že o omezení jeho činnosti nerozhoduje.

Systém Starshield na Ukrajině opět plně funguje, píší média
Ilustrační foto: Ukrajinský voják v Doněcké oblasti připravuje k použití terminál satelitního systému Starlink (20. 2. 2024)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve stejný den prohlásil, že jej výpadky systému mrzí a že o nich chce s americkou stranou mluvit. Za bolestivá také označil poslední rozhodnutí Trumpa, který minulý týden oznámil, že se s ruským protějškem Vladimirem Putinem dohodl na dodávkách západem sankcionované ruské ropy do USA. Americký prezident v době stupňujících se ruských útoků také prohlásil, že Putin má větší vůli dohodnout se než Zelenskyj.

Trump rovněž tlačí na Zelenského kvůli vysokým cenám ropy, za něž podle amerického prezidenta mohou ukrajinské útoky na ruské rafinerie a nikoli americko-izraelská válka s Íránem, kvůli níž jsou omezeny dodávky ropy přes klíčový Hormuzský průliv.

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