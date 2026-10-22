STAN se obrátí na výbor kvůli chování Ševčíka a Okamury vůči Šebelové


22. 10. 2026Aktualizovánopřed 8 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

Opoziční hnutí Starostové a nezávislí (STAN) se obrátí na sněmovní mandátový a imunitní výbor kvůli chování poslance Miroslava Ševčíka (za SPD) a předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD). Ševčík dle předsedy STAN Víta Rakušana v závěru středeční schůze hrubě pokřikoval na šéfku poslanců STAN Michaelu Šebelovou. Když pak s dalšími kolegy žádal i prostřednictvím Okamury o omluvu, dočkali se řevu a urážek, dodal. Okamura řekl, že situace se odehrála jinak, než popisuje Rakušan. Uvedl, že všechny opakovaně vyzýval k tomu, aby nepoužívali nevhodné výrazy.

Šebelová podle Rakušana žádala ve 23:16 o pauzu. „Zjevně ‚unavený‘ poslanec Ševčík na ni začal pokřikovat, ‚ať si vezme menopauzu‘. Když mu šla po skončení jednání tohle chování vytknout, zvyšoval na ni hlas. Šel jsem se jí s dalšími kolegy přirozeně zastat a požadoval jsem od poslance Ševčíka, aby se paní Šebelové omluvil,“ popsal události šéf STAN.

Poděkoval za to, že se k výzvám k omluvě přidal i šéf ODS Martin Kupka. Do výměny názorů se podle Rakušana zapojil i Okamura. „Na mou žádost, aby jako férový, nestranný předseda sněmovny přiměl poslance Ševčíka k omluvě za jeho hulvátské chování, jsem se namísto státnického přístupu dočkal řevu, prokládaného slovem ‚vole‘, a urážek,“ napsal.

Incident chce proto řešit na mandátovém a imunitním výboru. „To, jakým způsobem se představitelé stávající vládní koalice chovají ke svým názorovým oponentům, jakým způsobem se chovají k ženám, nás kulturně vrací o desítky let zpátky. Nehodlám se s tím smířit,“ doplnil Rakušan. Měla by dle něj panovat shoda na tom, že podobné hulvátské chování není přípustné – bez ohledu na to, zda se Ševčík a Okamura omluví.

Kupka na síti X napsal, že Ševčíkova poznámka by byla trapná i na hospodském pultě. „Když jsme po něm chtěli omluvu, přišel předseda sněmovny Okamura a místo zjednání pořádku pokračoval v podobném duchu. Třetí nejvyšší ústavní činitel se nepostavil na stranu slušnosti, ale na stranu toho, kdo se choval jako buran,“ uvedl. Trvá na omluvě.

Okamura: Bylo to jinak

Situace se podle Okamury odehrála jinak. Při diskusi s šéfkou klubu ANO Taťánou Malou zaslechl Ševčíka říkat Šebelové, ať se ho přestane dotýkat. Rakušan ho poté začal vybízet, aby zajistil omluvu. „Když jsem se dozvěděl o té situaci, řekl jsem, že vyzývám všechny, aby se chovali slušně a vzájemně nepoužívali nevhodné výrazy. Stal jsem se ale terčem křiku pana Rakušana,“ uvedl. Dodal, že k uklidnění situace a nepoužívání hrubých výrazů vyzval několikrát.

Důrazně se ohradil proti tomu, že by používal slovo „vole“, Rakušan podle něj svůj příspěvek formuloval chytře tak, aby to vyznělo, že tomu tak bylo. Při debatě v sálu a později i předsálí byl Okamura v defenzivě, dodal. „Oni na mě křičeli, já celou dobu říkal – pojďme už domů, zítra bude nový den a bude to klidnější,“ uvedl.

Každý poslanec má podle Okamury právo se na výbor obrátit se svým podnětem. „Měly by se tam probrat i neustálé hrubé útoky opozičních poslanců na zástupce vládní koalice,“ uvedl. Opozice podle něj používá šílený slovník na plénu i na sociálních sítích. Připomněl třeba debatu před tím, než se hlasovalo o jeho nominaci na post předsedy sněmovny, výjimkou není podle něj ani označování za fašistu.

Spor o přestávky

Ve sněmovně vypukl v závěru jednacího dne spor o to, zda si opozice vyžádala přestávky tak, že na sebe navazují. Malá směrem k opozičním poslancům řekla, že jsou unavení, chtějí jít spát, ale o přestávky požádali špatně. „Protože jste neřekli, aby na sebe navázaly, předpokládám, že se tady v 01:00 sejdeme,“ uvedla.

Předsedající Barbora Urbanová (STAN) se pak dotazovala, zda panuje shoda na tom, že vyhlásí desetihodinovou přestávku. Následně svolala poradu předsedů klubů. Po ní vystupovali opoziční předsedové znovu a žádali o přestávky výslovně po sobě.

„Nyní já jako předsedkyně klubu STAN žádám také o dvě hodiny pauzy, děkuji,“ řekla za hlasité odezvy z poslaneckých lavic Šebelová a vystoupení doprovodila pohybovou kreací. „Menopauzu,“ ozvalo se následně mimo mikrofony z jednacího sálu. V tu chvíli ale zvolání atmosféru viditelně nevyhrotilo. Po Šebelové ještě vystoupila předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová a Urbanová pak schůzi přerušila.

Poslanci přerušili debatu o rozpočtu, jednali třináct hodin
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) během projednávání rozpočtu

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