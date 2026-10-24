Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku


před 5 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Řecká Asociace nezávislých pediatrů Attiky zdůraznila potřebu včasného rozpoznání obezity u dětí a dospívajících a individuálního přístupu k její léčbě, který zahrnuje dlouhodobou péči a aktivní zapojení rodiny, a to v souvislosti s novými doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO) zveřejněnými 7. října.

Jak OSN zdůrazňuje, obezita u dětí a dospívajících je chronické onemocnění s mnoha příčinami, jehož zdravotní důsledky se mohou projevit již ve školním věku.

Co ukazují nejnovější údaje o Řecku

Podle zprávy WHO k šestému kolu evropské iniciativy COSI, která vychází z údajů z let 2022–2024, mělo v Řecku přibližně sedmatřicet procent sedmiletých dětí nadváhu nebo obezitu, přičemž asi osmnáct procent bylo obézních. V zapojených zemích činily odpovídající podíly u dětí ve věku 7–9 let pětadvacet procent a jedenáct procent.

V celostátním průzkumu HBSC z roku 2022, který provedl Výzkumný univerzitní institut duševního zdraví (EPIPSY), bylo 22,2 procenta žáků ve věku 11, 13 a 15 let zařazeno do kategorie nadváhy nebo obezity, zatímco v roce 2018 to bylo devatenáct procent. Tento odhad vychází z údajů o hmotnosti a výšce, které sami dospívající uvedli.

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V rámci celostátního průzkumu mezi rodiči, jehož výsledky v roce 2024 představily ministerstvo zdravotnictví a UNICEF, uvedlo pouze 20,6 procenta dospívajících ve věku 15–17 let, že se denně věnují pohybové aktivitě alespoň jednu hodinu. Průměrná doba strávená u obrazovek při neškolních aktivitách dosahovala u dospívajících tří hodin denně.

Údaje se vztahují k různým věkovým skupinám a vycházejí z odlišných metod sběru dat, proto je nelze přímo srovnávat. Poukazují však na potřebu opatření v průběhu celého dětství a dospívání.

Komplikace se mohou objevit ještě před dosažením dospělosti

Asociace nezávislých pediatrů Attiky upozorňuje na důsledky obezity, které se mohou rozvinout i bez zjevných příznaků:

  • Prediabetes a diabetes 2. typu. Tělo může mít potíže s účinným využíváním inzulinu, hormonu, který reguluje hladinu cukru v krvi.
  • Vysoký krevní tlak a poruchy metabolismu lipidů. Srdce a cévy jsou zatěžovány už od útlého věku.
  • Ztučnění jater. Hromadění tuku v játrech může souviset se zánětem a v některých případech vést k postupnému poškozování jater.
  • Obstrukční spánková apnoe. Hlasité chrápání a přestávky v dýchání během spánku vyžadují vyšetření, zejména pokud je doprovází denní ospalost nebo potíže se soustředěním.
  • Ortopedické problémy a bolesti pohybového aparátu. Mohou omezovat pohyb, hraní i účast na sportovních aktivitách.
  • Poruchy menstruačního cyklu a syndrom polycystických ovarií u dospívajících dívek.
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„Ne všechny děti trpí výše uvedenými komplikacemi. Jejich pravděpodobnost však činí včasné klinické vyšetření nezbytným. Obezita je z dlouhodobého hlediska spojena také se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění a některých nádorových onemocnění v dospělosti, například rakoviny endometria, prsu, tlustého střeva a konečníku, jícnu, jater (hepatocelulárního karcinomu), žlučníku, slinivky břišní a ledvin,“ zdůrazňuje Asociace nezávislých pediatrů Attiky.

Psychická zátěž vyžaduje stejnou pozornost

Posměšky, šikana ve škole a diskriminace kvůli hmotnosti mohou vést k pocitům studu a sociální izolaci, stejně jako ke zhoršení vztahu k jídlu. Stigmatizace může děti také odrazovat od pohybových aktivit a vyhledání lékařské pomoci.

Asociace zdůrazňuje, že přístup k léčbě musí vycházet z pochopení faktorů, které ovlivňují každou rodinu. Hmotnost ovlivňují dědičnost, biologické mechanismy hladu, spánek, stres a životní podmínky. Obviňování dítěte nebo rodičů komplikuje terapeutickou spolupráci.

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Pediatr jako stabilní opora

Pediatr sleduje vývoj dítěte a dokáže včas rozpoznat změny vyžadující zásah. Vyšetření zahrnuje křivky hmotnosti, výšky a indexu tělesné hmotnosti (BMI), krevní tlak, anamnézu a pátrání po souvisejících problémech. Testy se volí podle věku, závažnosti stavu a nálezů u každého dítěte.

Léčba vyžaduje konkrétní cíle a pravidelné přehodnocování. U některých rostoucích dětí může být vhodným cílem stabilizace hmotnosti při současném růstu do výšky. V případech těžké obezity nebo komplikací je nutná včasná spolupráce se specializovaným týmem.

Praktické změny zapojující celou rodinu

Mezi klíčová opatření patří pití vody místo slazených nápojů, pravidelné stravování, zvýšení rozmanitosti konzumovaných výživných potravin, společné stolování bez obrazovek a zajištění dostatečného spánku. Pohyb by měl být příjemný a přizpůsobený schopnostem dítěte.

WHO doporučuje, aby děti a mladí lidé ve věku 5–17 let vykonávali v průměru alespoň šedesát minut denně po celý týden pohybovou aktivitu střední až vysoké intenzity. K dosažení tohoto cíle mohou přispět aktivity, jako je chůze, jízda na kole, tanec a aktivní hry.

U některých pacientů lze nasadit léky v souladu se schválenými indikacemi jednotlivých přípravků a za systematického sledování. V závažných případech může být nutné odeslání ke specializovanému interdisciplinárnímu týmu, který posoudí možnost chirurgického zákroku.

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Stanovisko a přínos asociace

Asociace nezávislých pediatrů Attiky si klade za cíl přispívat k odpovědnému vzdělávání rodičů, posilovat prevenci a zajišťovat včasný přístup k péči založené na vědeckých důkazech. Zdůrazňuje význam pevného vztahu mezi pediatry a rodinami při rozpoznávání problémů, navrhování vhodných změn a zajištění dlouhodobě účinné léčby.

Zároveň zdůrazňuje potřebu spolupráce mezi státem, školami a zdravotnickými pracovníky. Každému dítěti má být zajištěn přístup ke kvalitní výživě, bezpečným prostorám pro pohyb a odpovídajícím zdravotním službám bez ohledu na finanční možnosti rodiny.

„Včasná péče může předcházet komplikacím a výrazně zlepšit každodenní život dítěte. Rodina potřebuje informace, podporu a stabilní léčebný plán zaměřený na zdraví a vývoj dítěte,“ uzavírá Asociace nezávislých pediatrů Attiky.

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Článek byl napsaný portálem ERTNews, poprvé byl publikován 23. října 2026 v 09:57 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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