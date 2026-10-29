KHNP se nedohodla na smlouvě na stavební práce v Dukovanech


29. 10. 2026Aktualizovánopřed 7 mminutami|Zdroj: ČTK

Korejská společnost KHNP ukončila jednání o smlouvě na stavební práce na projektu nových jaderných bloků v Dukovanech s konsorciem korejských firem Daewoo Engineering & Construction a Doosan Enerbility, a to bez dohody. Důvodem jsou podle KHNP rozdílné postoje k zásadním podmínkám. Korejci nyní zváží další kroky. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) harmonogram výstavby bloků není ohrožen. KHNP bude podle něj jednat s dalšími zájemci, kterých má být dost.

„S ohledem na postoj stavebního konsorcia a v zájmu zajištění stabilní realizace celého projektu se společnost KHNP rozhodla jednání o smlouvě na stavební práce formálně ukončit. V této návaznosti společnost KHNP pečlivě posuzuje nezbytná následná opatření, která mají minimalizovat jakýkoli potenciální dopad na projekt. Mezi ně patří zahájení procesu ukončení stávající dohody o spolupráci se stavebním konsorciem a příprava nového výběrového řízení na dodavatele stavebních prací,“ uvedla korejská firma.

Zároveň zdůraznila, že pracuje na zajištění kontinuity klíčových částí projektu během přechodného období. Součástí toho budou i opatření, která korejské firmě umožní některé kroky provádět napřímo.

Náklady jdou do stovek miliard korun

Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou vůbec. Náklady při výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při cenách z loňského roku činí 407 miliard korun. Stavba prvního bloku podle dosud zveřejněných plánů měla začít v roce 2029, hotov by měl být v roce 2036.

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Od uzavření smlouvy o výstavbě dukovanských bloků v minulém roce KHNP zatím uzavřela například smlouvu na projektové a inženýrské práce se společností Kepco Engineering & Construction, dále smlouvu na dodávku jaderného parního systému s Doosan Enerbility a smlouvu na dodávku turbogenerátoru se stejnou společností.

Kromě toho podle KHNP pokračují jednání o smlouvě na dodávky jaderného paliva s Kepco Nuclear Fuel a o smlouvě na uvedení elektrárny do provozu a její údržbu s Kepco KPS. Uzavření obou smluv se předpokládá v příštím roce.

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