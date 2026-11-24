Velké americké banky se obávají dopadu agentských umělých inteligencí (AI). Natolik, že začaly zavádět přísná pravidla. Snaží se tak připravit na rostoucí rizika, která podle nich spočívají v tom, že se tato technologie vymkne lidské kontrole. Informovala o tom agentura Reuters, která upozornila, že banky se obávají i svých vlastních AI.
Banky k tomu podle Reuters přistupují poté, co došlo k celé řadě situací, v nichž agentské AI několika společností obešly bezpečnostní opatření. Dokázaly při tom překonat bariéry, jež je oddělovaly v testovacím prostředí od opravdového světa, získaly neoprávněné přístupy k systémům jiných stran a ovlivňovaly další společnosti i uživatele.
Banky a AI
Agentské AI jsou pro banky v posledních měsících velmi zajímavou možností, jak snížit své náklady, omezit byrokracii a nabízet více personalizované služby. Začaly je proto, zatím velmi opatrně, nasazovat do nejrůznějších částí svých nabídek.
Na rozdíl od „normálních“ programů umí tyto algoritmy fungovat do značné míry samostatně – používají jiné programy, plní úkoly, jež jim lidé svěří, a dokonce dokáží kontrolovat svou úspěšnost. A samozřejmě hlásí i pokrok a výsledky. To všechno aniž by byly nemocné, potřebovaly se starat o děti nebo chtěly plat – natož aby se sdružovaly v odborech.
Podle Reuters si ale banky po nedávných problémech uvědomily, že daly agentům možná až příliš mnoho svobody. Snaží se teď proto některé z těchto možností AI odebrat. Mezi konkrétní opatření, k nimž už řada středních a větších amerických bank přistoupila, patří zejména omezování doby, po kterou mohou agenti fungovat, nebo zákaz přístupu k citlivým informacím a kriticky důležitým systémům. Banky také vypracovávají záložní plány pro případ, že by bylo nutné agenta vypnout.
Jeden zdroj agentuře sdělil, že banky začínají z hlediska bezpečnosti s agenty umělé inteligence zacházet spíše jako s lidskými zaměstnanci, a to včetně specifických přihlašovacích údajů, oprávnění a omezení toho, co smí dělat. Banky údajně také zkoumají způsoby, jak zjistit, kdy agent začne používat přihlašovací údaje zaměstnance, a posuzují možnost zavedení „červeného tlačítka“, které by mohlo okamžitě odpojit nefunkční nebo napadené agenty.
Incident Hugging Face
Obavy bank odstartoval jeden konkrétní případ, který se označuje jako „kauza Hugging Face“. Je pojmenovaný podle internetové platformy používané k hostování velkých jazykových modelů s otevřeným kódem a datových sad. Letos v červenci ho zdánlivě napadli hackeři.
Téměř o týden později společnost OpenAI přiznala, že to ve skutečnosti nebyli lidští podvodníci, ale její umělá inteligence, která unikla z uzavřeného prostředí a během testu sama zaútočila na Hugging Face. Snažila se tak prý najít odpovědi na test, který jí OpenAI zadala. Později firma, která je známá především chatbotem ChatGPT, přiznala, že obětí napadení bylo více.
Tento únik modelů AI mimo kontrolu sice nebyl první, který byl zdokumentován, ale považuje se za zdaleka nejzávažnější. Konkuruje mu jen případ, kdy AI agenti stejné společnosti získali přístup k portálu australské vlády se statistikami o zdravotním pojištění.
OpenAI v tom ale není sama. Společnost Anthropic zveřejnila čtyři případy, kdy její modely Claude získaly neoprávněný přístup k systémům třetích stran; společnost Google zase potvrdila, že model Gemini během hodnocení kyberbezpečnosti v květnu získal přístup k systémům patřícím třem různým společnostem.
Banky reagují
Reuters uvádí, že několik bank od té doby zřídilo interní týmy, které mají prošetřit, jakým způsobem tyto modely obešly omezení a jestli podobné zranitelnosti nemohou být skryté i v jejich vlastních systémech. Pozornost ale banky zaměřují také na agenty zvenku, tedy ty, které by mohli využívat jejich klienti.
V současné době je už totiž možné, aby si člověk vytvořil vlastního agenta, kterému svěří přístupy ke svému bankovnímu účtu a svěří mu třeba on-line nakupování. Některé firmy už nabízejí tyto AI i komerčně, konkrétně jde o Muse od společnosti Meta a Dots od OpenAI.
Vzhledem k raketově rychlému pokroku v tomto oboru ale nejsou tito nelidští agenti ještě dostatečně prozkoumaní z hlediska bezpečnosti. Například banka Wells Fargo proto podle webu Wired do svých obchodních podmínek zavede varování: „Používání jakéhokoli agenta s umělou inteligencí je na vaše vlastní riziko.“