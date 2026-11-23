Riziko věčných chemikálií se nevyplatí podceňovat, pronikají do životního prostředí mnoha cestami a dostávají se tak i do lidského těla, kde prokazatelně škodí. Nizozemský expert Stefan van Leeuwen v rozhovoru pro ČT24 vysvětluje, kde je hrozba největší, ale hlavně co se proti ní dá dělat.
Na začátku listopadu se v Praze konalo mezinárodní sympozium RAFA 2026, které pořádala Vysoká škola chemicko-technologická společně s nizozemským institutem Wageningen Food Safety Research, jenž působí pod Wageningenskou univerzitou. Právě tam pracuje Stefan van Leeuwen, který patří k předním evropským expertům na takzvané věčné chemikálie, známé i pod zkratkou PFAS.
Začnu osobní otázkou. Moje dcera studuje ochranu životního prostředí. A vždy, když se ve škole baví o PFAS, vrací se domů opravdu skleslá. Tyto chemikálie jsou podle jejích vyučujících všudypřítomné, stále jich přibývá a řešení je v nedohlednu. Existuje vůbec nějaký důvod být ohledně „věčných chemikálií“ optimisty?
Je pravda, že toto znečištění je opravu velmi rozšířené a má dopady na lidi, ovlivňuje přírodu a v podstatě tak ovlivňuje celou planetu. Ale současně si myslím, že věda i technologie tvrdě pracují na tom, aby přišly s řešeními.
Ta mohou mít rovnou několik podob. Řešením může být na jedné straně snaha vyčistit to, co už bylo znečištěno, a může to být také snaha zabránit tomu, aby k znečištění vůbec docházelo. V obou směrech dochází k vývoji. To znamená, že tento problém rozhodně nevyřešíme zítra. Možná budeme potřebovat deset, možná dvacet, nebo dokonce třicet i více let, ale věřím, že řešení vznikne.
Stefan van Leeuwen je seniorním vědeckým pracovníkem na nizozemské univerzitě a výzkumné instituci Wageningen University & Research (WUR). Specializuje se na analytickou chemii, bezpečnost potravin a výzkum chemických kontaminantů v potravinách a životním prostředí. Ve své odborné práci se zaměřuje mimo jiné na perzistentní organické polutanty, jako jsou dioxiny, polychlorované bifenyly (PCB) a per- a polyfluorované alkylové látky (PFAS). Věnuje se také vývoji a využívání analytických metod pro detekci těchto látek, monitorování jejich výskytu a hodnocení souvisejících rizik. Jeho výzkum přispívá k lepšímu porozumění tomu, jak se chemické kontaminanty dostávají do potravního řetězce a jak mohou ovlivňovat bezpečnost potravin i lidské zdraví.
Budete mít možnost vysvětlit, z čeho vaše naděje vychází. Ale nejprve se podívejme na to, v čem problém s věčnými chemikáliemi vlastně spočívá. Jak se dostávají do potravinového řetězce?
To je dobrá otázka. Existuje totiž rovnou několik cest, jak se PFAS do systému dostávají.
První z nich spočívá v tom, že se PFAS používají v obalových materiálech pro potraviny a v materiálech přicházejících do přímého styku s potravinami – například aby se zajistilo, že když z vaší pizzy kape vlhkost, nedostane se vám na oblečení.
To je ale jen jedna cesta. Tou druhou je, že se dostávají do životního prostředí proto, že se v minulosti používaly na jiných místech. Jakmile se dostanou do životního prostředí, mohou se také dostat do ryb, které konzumujeme, nebo je mohou přijímat i některé rostliny. Nakonec se tak mohou dostat do jiných potravin například prostřednictvím zavlažování, kdy PFAS pronikne do rostlin.
A do třetice je to samozřejmě jídlo, které konzumujeme.
Perfluorované a polyfluorované alkylové látky (PFAS), které zahrnují více než 4700 chemických sloučenin, představují skupinu široce používaných uměle vyrobených látek, které se v průběhu času hromadí v lidském těle a v životním prostředí. Jsou známy jako „chemické látky navždy“ nebo „věčné chemikálie“, neboť jsou extrémně perzistentní. Mohou vést ke zdravotním problémům, například poškození jater, onemocnění štítné žlázy, obezitě, neplodnosti či rakovině. Nejvýraznější vliv mají na imunitní systém v podobě oslabené reakce na očkování.
Existují nějaké skupiny nebo určité druhy potravin, které představují významnější zdroje PFAS?
Existuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin, zkráceně EFSA. Ten nedávno provedl posouzení rizik. Došel k závěru, že alespoň čtyři z těchto PFAS (více v panelu Příklady PFAS níže, pozn. red.) – tedy čtyři z možná stovek či tisíců – představují pro člověka riziko a že jsme jim vystaveni v příliš vysokých koncentracích.
Zjistili jsme, že jde hlavně o potraviny živočišného původu – ryby, prasata a krávy, mléčné výrobky. Právě u těchto druhů produktů dochází k nejvyšší expozici. To znamená, že se musíme snažit tyto hladiny snížit, tedy snížit expozici.
Mezitím jsme provedli rozsáhlý výzkum v naší zemi a spolupracujeme s dalšími evropskými státy. Provedli jsme řadu studií zaměřených na produkty, které najdete například v supermarketech.
Potenciálně nebezpečné chemikálie jsou všude
Na co jste přišli?
Zdá se, že většina potravin živočišného původu, které v supermarketech kupujeme, je pod maximálními limity, které Evropa stanovila. Tyto produkty si tedy můžete klidně koupit a jíst, to je v pořádku. Ale je tu jedno „ale“: Pokud si pěstujete ovoce a zeleninu přímo u domu, máte třeba malou zahrádku nebo chováte slepice, ze kterých si například získáváte vlastní vejce.
V takovém případě může dojít k vyšší expozici, zejména pokud chováte vlastní slepice a konzumujete například několik vajec týdně. Týká se to hlavně takzvaných pastevních vajec z domácí chovu.
Označení „z volného chovu“ se ale může vztahovat i na vejce z průmyslové produkce, pokud mají nosnice více prostoru k životu, a tato vejce obvykle nejsou kontaminovaná – alespoň podle mých zkušeností z Nizozemska.
Pastevní vejce jsou slepičí vejce pocházející z chovu, při kterém mají nosnice trvalý přístup na venkovní pastvinu, kde se mohou volně pohybovat, hrabat, popelit se a hledat přirozenou potravu (trávu, byliny, hmyz). Jde o jeden ze způsobů chovu nosnic odlišujících se úrovní pohody zvířat od klecového, halového (bez klecí ve vnitřním prostoru) a výběhového chovu.
Jak je to možné?
Je to opravdu zajímavé. Provedli jsme k tomu trochu výzkumu v Nizozemsku a další proběhl v Dánsku a na některých dalších místech. Zjistili jsme, že ke kontaminaci životního prostředí dochází už několik desetiletí. V celé zemi tedy již existuje jakási základní úroveň kontaminace věčnými chemikáliemi, navíc mohou existovat i bodové zdroje.
Pokud tedy lidé v minulosti stříkali na koberce prostředky proti skvrnám nebo si hráli s hasicí pěnou, může být ve vaší zahradě zdroj PFAS. A když se tam chovají slepice, živí se hmyzem a žížalami. A my víme, že tyto organismy jsou silně kontaminované právě z výše popsaných zdrojů.
Věčné chemikálie se z půdy dostávají do hmyzu, do červů, a poté do slepic, které je následně přenášejí do vajec.
Znamená to, že prostředí velkých drůbežáren, které jsou z mnoha důvodů kritizované, chrání zvířata před tímto druhem znečištění?
Pokud máte vejce z obchodu, která kupujete v supermarketu, jsou v nich tyto hodnoty obecně nižší než u slepic z vaší domácí zahrady. To je pravda. Přiznávám, že to jde trochu proti intuici: všichni věříme, že když máme domácí jídlo, má to v sobě něco pozitivního.
Pokud opravdu chcete produkovat vlastní vejce a současně se obáváte znečištění věčnými chemikáliemi, můžete zvážit, že pro slepice vyhradíte nějakou menší kůlnu, kde mohou být, a tak zajistíte, aby nemohly sbírat žížaly a další zdroje PFAS z přírody. Existují tedy způsoby, jak to udělat, abyste mohli i nadále konzumovat vlastní vejce.
- PFNA: Kyselina perfluornonanová je syntetická perfluorovaná karboxylová kyselina a fluorovaná povrchově aktivní látka, která je také kontaminantem životního prostředí, který se vyskytuje u lidí a volně žijících zvířat.
- PFOS: Perfluoroktansulfonan je fluorovaný aniont používaný jako součást polymerů nebo jako látka chránící povrchy.
- PFDA: Kyselina perfluordekanová je fluorovaná povrchově aktivní látka a používá se v průmyslu s aplikacemi jako smáčedlo a retardér hoření.
- PFOA: Perfluorooktanová kyselina se uplatňovala zejména při výrobě nádobí s nepřilnavým teflonovým povrchem.
PFAS se tedy do našeho organismu dostávají mnoha způsoby. Jak důležitý je právě potravinový zdroj? Kolik je to procent?
Je to asi třetina, někde polovina PFAS, která se do našeho organismu dostává z potravinového řetězce. Liší se to místo od místa, roli v tom může hrát například i pitná voda. Pokud se stravujete převážně živočišnými produkty, budete pravděpodobně vystaveni vyšší expozici než v případě, že se stravujete spíše rostlině.
Pokud vaše strava navíc obsahuje hodně kuřat z vlastního chovu a ryb, které jste si sami ulovili ve znečištěné řece, může to vaši expozici zvýšit. Opravdu to tedy závisí na stravovacích návycích.
A z geografického hlediska, existují nějaké části světa nebo Evropy, kde jsou podmínky horší, například ve východní Evropě nebo západní Evropě?
Ano, na velmi, velmi, velmi obecné úrovni bych řekl, že, vyspělé země, průmyslové země jsou vystaveny většímu riziku, protože v konečném důsledku vykazují vyšší míru kontaminace než rozvojové země.
Ale i v rámci jedné země existují určité bodové zdroje, protože tam může být továrna, která PFAS vyrábí, nebo tam byla továrna, která PFAS používala. Nebo je tam možná místo, kde hasiči cvičili s výstrojí a hašením požárů. Může tedy existovat několik míst, která bychom mohli nazvat „hotspoty“, protože jsou velmi silně znečištěná.
A někdy je vidět, že hladiny PFAS v potravinách mohou být o něco vyšší, protože jsou ovlivněny těmito „hotspoty“.
PFAS a lidské zdraví
Co vlastně víme o negativním dopadu PFASů na lidské zdraví? Jaký mají ve skutečnosti vliv?
To je velmi dobrá otázka, protože slyším, že se jich lidé bojí a dokážu si plně představit, že si s tím dělají velké starosti. Ale opět, když se podíváte na ty čtyři sloučeniny, které jsou v Evropě regulovány, jejich účinek se projevuje hlavně na imunitním systému.
A k tomu dochází už při velmi nízkých koncentracích, takže jsme zřejmě citliví na imunitní účinky, pokud jsme vystaveni příliš vysokým hladinám těchto čtyř PFAS. Klíčovou roli zde tedy hraje skutečně imunitní systém.
Není ale pravda, že by při překročení nějaké bezpečnostní hranice došlo k nějakým zdravotním problémům. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby i ti nejcitlivější jedinci v populaci byli adekvátně chráněni.
Existují nějaká další podezření ohledně účinků, o kterých jsme dosud nevěděli?
Ano, toxikologie se neustále vyvíjejí. Je tedy možné, že za pět let objevíme účinek, který jsme dosud neobjevili. Na konferenci, jako je RAFA, se soustředíme zejména na analytickou chemii pomocí níž vyvíjíme lepší metody, jak identifikovat a měřit úrovně těchto látek.
Nejde jen o ty čtyři regulované sloučeniny, ale ve skutečnosti jich je mnohem více. Techniky, které dnes používáme, dokážou provádět velmi přesná měření. Dokážou kvantifikovat množství zhruba dvaceti nebo třiceti sloučenin. A pak máme techniky, jako je například HRMS, která umí sledovat možná sto těchto sloučenin.
Hlavní však je, že samotný fakt, že tyto PFAS nacházíme, ještě neznamená, že jsou nebezpečné. U mnoha z těchto sloučenin totiž stále chybí vědecké informace. Samozřejmě tedy doufáme, že v budoucnu získáme více poznatků, abychom mohli posoudit, jestli stačí omezit se na čtyři regulované sloučeniny, nebo zda budeme muset zahrnout i další.
Existují nějaké skupiny obyvatelstva, které jsou více ohroženy, tedy náchylnější k riziku, jako například starší lidé, jejichž imunitní systém je obecně slabší, nebo typicky těhotné ženy a malé děti? Co o těchto skupinách víte?
Posouzení rizik provedené agenturou EFSA vycházelo právě z malých dětí – pokud si dobře vzpomínám, šlo o kojence. Víme, že děti patří mezi zranitelné skupiny obyvatelstva, a proto jsme my a následně i Evropská komise stanovili tyto maximální limity s cílem chránit celou populaci. Ve skutečnosti však nevíme s jistotou, zda jsou starší lidé stejně zranitelní jako třeba děti.
Možná ano, možná ne. Je to tedy možná otevřená otázka. Ale jak říkáte, obecně platí, že právě starší lidé a malé děti představují nejzranitelnější část populace a my bychom je rádi adekvátně chránili.
Koncentrace PFAS jsou opravdu malé, jak je tedy dokážeme detekovat?
Je pravda, že koncentrace mohou být opravdu malé – přesto mohou mít negativní dopady. Pokud je chceme detekovat v rybách, pohybujeme se v řádu částic na miliardu, a pokud se podíváme na ovoce a zeleninu, pohybujeme se v řádu částic na bilion. Abyste si představili, co to znamená, můžete si to představit jako jedno malé zrnko cukru v olympijském bazénu. A právě to se snažíme detekovat. Děláme to pomocí hmotnostní spektrometrie HRMS, o které jsem už mluvil.
Dokážete tedy rozlišit mezi několika stovkami druhů PFAS?
Ano, bez problému. Dokážeme rozlišit mezi jednotlivými PFAS. A jak jsem už zmínil, kvantifikace se obecně provádí, řekněme, u dvaceti až třiceti PFAS. Pokud se zaměříme spíše na všechny ostatní látky, které existují, hraje větší roli otázka jejich identifikace. Někdy víme, že se jedná o PFAS, ale neznáme přesnou strukturu, víme však, že látka odpovídá definici PFAS. Myslím si, že v budoucnu uvidíme další vývoj, který pomůže identifikovat i ty ostatní, řekněme stovky nebo možná tisíce PFAS, které existují.
Řešení existují
Teď jste detailně vysvětlil, proč jsou PFAS problém a jak rozsáhlý je to problém. A teď to nejdůležitější: jaké je řešení?
Probíhá iniciativa pěti evropských zemí, které se snaží najít politické řešení, jak zakázat používání PFAS. To se momentálně ještě projednává. A jsou tu také lidé, kteří se snaží tento návrh poněkud zmírnit, aby měl menší dopad, protože průmysl by rád pokračoval ve výrobě. Probíhá tedy určité lobbování.
Zákaz je ale jen jedním ze způsobů, jak se alespoň pokusit zabránit tomu, aby se nové PFAS dostaly do životního prostředí, a nakonec i do našeho potravinového řetězce. Zákaz je tedy jedním z řešení a doufám, že se nám podaří k němu dospět.
Dalším řešením je pak snaha o sanaci, kdykoli dojde ke znečištění životního prostředí. Vyvíjejí se také nové technologie. Můžete si to představit tak, že pokud máte například místo s vysokým znečištěním, pokusíte se vyčistit podzemní vodu a půdu. Existují už společnosti, které se tím zabývají.
A když máte čistírnu odpadních vod, jejíž výtok nakonec ústí do řeky, můžete tuto odpadní vodu dodatečně vyčistit, aby už neobsahovala PFAS nebo aby se jejich koncentrace v odtoku do řeky snížily.
Vyvíjejí se také nové technologie. Například ve Wageningenu se studenti zabývají inovativními koncepcemi úpravy vody. Jednou z metod je adsorpce, kterou si lze představit jako něco, co funguje podobně jako „magnet“ na PFAS a odstraňuje je z vody prostřednictvím adsorpčních procesů. Dalším běžně používaným adsorpčním materiálem je aktivní uhlí. Dalším přístupem k odstraňování PFAS jsou filtrační techniky.
Existuje tedy několik způsobů, jak se PFAS zbavit. A pravděpodobně je lze kombinovat. A jejich kombinací můžete dosáhnout vyšší účinnosti.
To je tedy jen pár příkladů, jak se pokusit zbavit stávajícího znečištění. A pak byste mohli uvažovat i o jiných druzích řešení, protože tyto látky jsou ve skutečnosti důležité sloučeniny. V mnoha ohledech nám usnadňují život, například na oblečení, na pánvích a tak dále.
Mají tedy určitou funkčnost. Pokud by se tato funkčnost dala nahradit jinými chemikáliemi, jinými látkami, problém by se tím vyřešil, protože by již nebylo třeba používat PFAS. Nejsem dobře informován o všech alternativách, ale například, pokud máte pánev potaženou teflonem, můžete použít pánev bez povrchové úpravy. Nebo se můžete vrátit například k nerezové oceli. Existují ale také alternativní povlaky, které se používají a jsou z nepřilnavých materiálů.
Pokud máte například pláštěnku, můžete použít jiný materiál k výrobě pláštěnky se stejnou funkčností. Existuje tedy několik způsobů, jak se průmysl snaží najít řešení, aby již nemusel PFAS používat.
Dobře, takže ta řešení máme, existují. Ale jsou i komerčně dostupná?
Ano a jsou zaváděna do praxe. Například když zajdete do outdoorového obchodu a koupíte si novou bundu, na štítku často uvidíte, že je „PFAS free“ neboli bez PFAS, bez PFOA. Ve skutečnosti se to tedy již uplatňuje.
Navíc, když se podíváme na materiály přicházející do styku s potravinami, o kterých jsme na začátku tohoto rozhovoru mluvili, vidíme, že několik zemí přešlo na jiný druh obalů, kde se PFAS již nepoužívají.
Řešení tedy existují a firmy je zavádějí. Ale někdy je k tomu zapotřebí trochu tlaku ze strany regulace a politiky, aby se to podařilo realizovat.
Pohled za horizont
Dělá věda při řešení tohoto problému dost? Někdy se může zdát, že tento problém je příliš velký a investice moc malé.
Myslím, že na tom je něco pravdy. Problém je velký a my ještě nevíme, jak velký vlastně je. Komplikací je také čas: vývoj řešení už začal a nyní pokračuje, ale ještě není dokončen.
Ideálním řešením by bylo, kdybychom na jedné straně přestali tyto problémy vytvářet a na druhé straně měli neomezené finanční prostředky na jejich řešení. Neomezené finanční prostředky na vyřešení všech problémů. Ale předpokládám, že i lékaři žádají neomezené finanční prostředky.
Ano, nekonečné finance by asi vyřešily jakýkoliv problém… Ale teď poslední otázka. Představte si budoucnost za dvacet, pětadvacet let: jak bude vypadat Evropa v kontextu PFAS?
Doufám, že za těch dvacet až dvacet pět let už je přestaneme vyrábět a že se zastaví další znečišťování životního prostředí těmito látkami. To by byl, myslím, důležitý krok. Budeme mít mnohem lepší přehled o tom, kde se znečištění vyskytuje, kde jsou kritická místa a jaké PFAS se tam nacházejí, abychom mohli přijmout nezbytná opatření.
A do té doby doufám, že se nám podaří tento problém vyřešit a životní prostředí do značné míry vyčistit. Pokud ne, doufám, že budeme mít mnoho technik, které budeme moci použít k očištění životního prostředí i potravin, které konzumujeme.
A upřímně doufám, že všechna přijatá opatření povedou ke snížení koncentrací těchto látek v potravinách a pitné vodě, což bude mít za následek nižší expozici PFAS. Věřím, že za 25 let bude v životním prostředí méně PFAS než nyní.