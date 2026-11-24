Urbanista Carlos Moreno dlouhodobě kritizuje podobu moderních měst. Stal se autorem myšlenky takzvaných patnáctiminutových měst a současně nejviditelnější tváří hnutí, které chce měnit lidský život k lepšímu. V úterý po osmé večer bude na ČT24 jedním z hostů pořadu Na dosah, který se bude věnovat tématu bydlení.
Moreno patří mezi nejslavnější světové urbanisty. Právě on totiž přišel s myšlenkou takzvaných patnáctiminutových měst. Podpořila ji řada expertů i politiků, ale objevily se proti ní i námitky, a dokonce se o ní začaly šířit konspirační teorie. Princip je jednoduchý: obyvatelé města by měli mít běžné služby a každodenní cíle (práci, školu, obchod, zdravotní péči i volný čas) dostupné do patnácti minut pěšky nebo na kole.
Moreno přijal pozvání do pořadu Na dosah, celý rozhovor, který s ním vedl Daniel Stach, přinášíme zde. „Otázka pro obyvatele měst se týká jednoho zásadního bodu: v jakém městě chceme žít? To je ta základní otázka. Chceme dál žít ve městě zaměřeném na automobily, nebo chceme žít v lidském městě? To je téma pro nejbližší desetiletí,“ říká.
Když ve městech začala dominovat auta, co se stalo s jejich obyvateli?
Noví obyvatelé našich měst jsou dnes ve skutečnosti ovlivněni životním stylem dvacátého století. A ten stál na třech prvcích: oddělení každodenních činností – obchodní čtvrti pro práci, obytné čtvrti pro bydlení, kulturní místa pro volný čas –, absenci zeleně a převaze automobilů pro individuální dopravu. Společným jmenovatelem bylo masivní využívání fosilní energie v každodenním životě. Noví obyvatelé měst dnes stojí před novou volbou. Pokračovat v jednadvacátém století životním stylem století dvacátého, nebo se z něj vymanit a přijmout jiné paradigma? To je dnes otázka pro nové obyvatele našich měst.
Ve své knize mluvíte o nových kentaurech, kteří začali žít ve městech. Kdo jsou ti noví kentauři?
Noví kentauři jsou obraz, kterým chci připomenout, že po druhé světové válce, s nástupem individuálních aut, se z auta stalo něco víc než předmět sloužící k přepravě – je to společenský status. Noví kentauři jsou napůl lidé, napůl auta. Automobil totiž potřebujeme nejen k přesunu po městě, ale bohužel i proto, abychom jím dávali najevo svůj status, abychom „existovali“.
Jak tito noví obyvatelé, napůl lidé a napůl auta, změnili samotné město?
Aby se z moderního kentaura stal stoprocentní člověk, musíme změnit myšlení. A abychom změnili myšlení, musíme nabídnout jiné prostředí. V tom spočívá naše snaha: ukázat, že blízkost znamená možnost dostat se k různým službám na kratší vzdálenosti pěšky nebo na kole, místo aby člověk automaticky sedl do auta. Je to otázka převažujícího životního stylu.
Města kentaurů, města lidí
Mohl byste popsat město, které je ideální pro nové kentaury, napůl auta a napůl lidi? Aby se dalo porovnat s možnostmi budoucnosti. Jak takové město vypadá?
Svět moderních kentaurů stojí v podstatě na tom, že dlouhé vzdálenosti přijímáme jako normu. Přejet celé město a trávit dlouhé hodiny v autě je naprosto běžné, protože auto je moje bublina. Auto je synonymem svobody. To je podstata nových kentaurů v moderních městech, v protikladu ke stoprocentnímu člověku. U něj jde o společenský život, o sousedství, vztahy se sousedy, o smysluplně využitý čas s rodinou a o ochranu biodiverzity. A také o vědomí, že svět moderních kentaurů je naprosto neudržitelný.
Postavme tomu naproti město budoucnosti: město, kde mám všechno, co potřebuji, do patnácti minut pěšky. Co by mělo být tak blízko?
Musíme dnes radikálně změnit svůj životní styl, způsob práce i dojíždění. Především je nejméně důležité na městě patnácti minut právě to číslo patnáct. Musíme se vyhnout téhle posedlosti patnáctkou, přesným měřením a stopkami. Dostal jsem zprávu: „Pane profesore Moreno, mýlíte se, průměr v mém městě je osmnáct minut. Musíte svůj model přepracovat.“ Já jsem ale říkal, že číslo patnáct má jen evokovat, že věci nejsou přímo doma, ale ani příliš daleko.
Jde o lidskou blízkost, dostupnou nízkouhlíkovou mobilitou – pěšky nebo na kole, případně veřejnou dopravou, pokud potřebuji jet dál. Smyslem je zachovat a znovu objevit šťastnou blízkost. Jakou blízkost dnes potřebujeme? Takovou, která vychází z nízkouhlíkové mobility, aby se snížily emise CO₂. A takovou, která chrání biodiverzitu, tedy s více zelení a veřejnými prostranstvími. Obojí stojí v protikladu k převaze individuálních aut. Ve městě postaveném kolem aut nelze snížit emise CO₂ ani chránit biodiverzitu, protože auta jsou zdrojem dvojího znečištění: emisí CO₂ a jemných částic, které se dostávají do dýchacích cest a jsou původcem mnoha městských nemocí.
To je první bod. Druhý: zavřete oči a představte si kavárnu, restauraci, obchod s potravinami, další služby, kulturní aktivity, kino, divadlo, lékaře, zdravotní střediska, sportoviště. To je město patnácti minut. Umožňuje to nabízet široké spektrum služeb kdykoli a kdekoli a já se k nim dostanu pěšky nebo na kole, což je dobré pro mé zdraví. Jen dvacet minut pohybu denně stačí k tomu, aby se předešlo nemocem.
Poslední bod: když si přesto vyberu auto a pojedu hodinu přes město do svého oblíbeného fitness centra, je to moje volba. Žádný problém, ale pozor – cesta nesmí vést středem města, vysoce zahuštěnými místy. Musíte zvolit trasu, která respektuje společné dobro a hustě obydlená místa. Tam auta nepotřebujeme. To je prostě dohoda.
Kde začít s proměnou? Která města mohou sloužit jako příklad? Máme města dvacátého století, město napůl lidí, napůl aut, a chceme se zapojit do proměny směrem k městu patnácti minut. Kde začít? Máme například uzavřít ulice před školami? Zajistit dostupnost veřejných služeb? Přidat parky? Co by mělo být výchozím bodem?
Výchozí bod je docela jednoduchý: uvědomit si, že jsme přijali nepřijatelné – žít v nevyváženém městě. To je ten začátek. K tomu potřebujeme spolupráci s vědci, protože věda se opírá o důkazy a data. Dnes máme ve městech silný proces lidských nerovností, prostorové segregace a časových nespravedlností. Smířili jsme se s tím, že žijeme v rozlézajícím se městě, které funguje jako stroj, jenž lidi vytlačuje stále dál a dál a dál, do špatných podmínek pro přístup k základním službám. Prvním krokem je tuto situaci pochopit a uvědomit si, že naše města procházejí gentrifikací. Blízkost ve skutečnosti ve městech existuje, ale zpravidla v historických centrech a za vysokou cenu. Metr čtvereční je tam drahý, takže tato blízkost je vyhrazena lidem s vysokými příjmy.
Na začátku tedy musíme pomocí datové vědy vypracovat diagnózu a pak určit šest základních bodů proměny našich měst:
- dostupné bydlení,
- místní obchody a místní ekonomické aktivity, aby se pracovní místa vracela do měst,
- vzdělávání – přístup ke školám a kulturním aktivitám,
- zdraví – fyzická i duševní péče,
- volný čas – veřejná prostranství, kde si lze užívat čistý vzduch, vodu a zeleň,
- změnit způsob práce, aby se omezilo dlouhé dojíždění.
Na tomto šestém bodu musíme vypracovat plán na střednědobý a dlouhodobý horizont. Tato šťastná blízkost, město patnácti minut, není taktické, ale strategické rozhodnutí. Proměna města podle tohoto konceptu je dlouhá cesta a vyžaduje řadu opatření, ale všechna musí vycházet z této perspektivy.
Jaké jsou přínosy pro obyvatele města i pro ty, kdo je navštěvují?
Přínosy máme na třech úrovních. První jsou samozřejmě obyvatelé. Ale „obyvatelé“ je obecný pojem. Musíme určit jejich profily. Blízkost neznamená totéž pro děti, teenagery, těhotné ženy, bezdětné páry či seniory. Teenageři chtějí mít dostupný bar, kavárnu, diskotéku, těhotná žena lékaře, senioři třeba optika. Tak si lze představit různé druhy služeb a to je zásadní. Zároveň je třeba pomocí matematiky a informatiky modelovat vývoj demografie v příštím desetiletí, abychom mohli proměnu města plánovat.
Druhý přínos je pro ekonomický sektor, pro zainteresované subjekty – změna obchodního modelu měst. Ve dvacátém století měla z města zaměřeného na auta prospěch developerská sféra, která rozvíjela obchodní čtvrti, a ta, která stavěla obytné čtvrti. Tento model je ekonomicky zastaralý. Potřebujeme novou generaci podnikání, které rozvíjí víceúčelové oblasti, kde se mísí místa pro práci a bydlení. To je nový obchodní model. Místní obchod už v budoucnu nebudou velká nákupní centra na předměstích. Musíme vracet pracovní místa do měst, v malých provozovnách – místní práce, místní obchod – s možností zapojit se do pěších ulic a rozvíjet lidský kontakt.
Třetí přínos je pro přírodu: čistý vzduch, voda. Dnes je ve většině měst na světě vzduch znečištěný a náš životní styl a znečištění přispívají ke vzniku nemocí. Třetím přínosem je tedy harmoničtější soužití s přírodou.
Paříž jako vzor
Která města doporučujete jako příklad? Komu se proměna podařila?
Moje město, Paříž, je průkopnické, a to díky bývalé starostce Anne Hidalgové. Dvanáct let radikálně Paříž proměňovala. Pamatuji si, jak mnoho lidí říkalo – navštívil jsem Paříž před patnácti lety a nedávno jsem se vrátil –, že město je zcela proměněné. V létě 2024 jsme hostili olympijské hry, což byl úžasný okamžik, kdy jsme mohli tuto proměnu ukázat.
Dnes je pro většinu Pařížanů hlavním způsobem pohybu chůze. Podíl majitelů aut v Paříži je nižší než dvacet procent. Máme přes tisíc kilometrů chráněných cyklostezek. Máme 320 škol pro děti. Školní dvory jsme o víkendech otevřeli a proměnili uzavřený prostor ve veřejný prostor pro sousedy. A před školami jsme zakázali auta: místo 320 ulic pro auta máme nyní 320 ulic pro děti, malých parků, které mění i myšlení dětí. Děti totiž žádají rodiče, aby s nimi o víkendu šli do školy, protože tam mají otevřený dvůr a ulici zcela k dispozici. Máme zdravotní střediska, veřejný prostor, městské lesy… Seznam konkrétních proměn je za pouhých dvanáct let ohromující.
Uzavřít pro auta ulici před školou, kde se obvykle vysazují děti. Jak to vysvětlit lidem, kteří jsou zvyklí vozit děti až ke dveřím školy?
To je zajímavá otázka, protože umožňuje porovnat dva momenty proměny Paříže. První nastal, když Hidalgová rozhodla zakázat auta podél Seiny, kterou jsme měli proměněnou v dálnici pro přejezd Paříže z východu na západ. Pracovní místa totiž byla především na západě Paříže. V roce 1961 tam postavili La Défense, největší obchodní čtvrť v Evropě: milion metrů čtverečních, kam denně dojíždí 300 tisíc až 400 tisíc lidí. O rok později, v roce 1962, byla Seina, protékající od východu na západ, proměněna v dálnici, protože lidé pracující v La Défense bydleli na opačné straně. Přirozeně to byla cesta, kudy se moderní kentaur dostal z domova do La Défense. V roce 2011 pařížská starostka prohlásila, že musíme změnit životní styl, a rozhodla se zakázat auta na nábřeží Seiny, aby se řeka, park i zeleň vrátily lidem.
Bylo to tehdy drama, opravdové drama. Proti nám stál lobbing automobilového průmyslu a motoristů. Říkali, že Hidalgová má odstoupit, že jde o útok na naši svobodu a podobně. Bylo to velmi, velmi těžké. Skoro čtyři pět let jsme měli neustálé demonstrace, žaloby, soudy…, dokud jsme ten boj nevyhráli.
U ulic pro děti, těch 320 v Paříži, to bylo jiné. Hidalgová řekla, že s městem patnácti minut proměníme město. Míra sociální přijatelnosti byla přes sedmdesát procent. Nula demonstrací, nula útoků. Proč? Protože se myšlení Pařížanů vyvinulo a uvědomili si, že musíme změnit svůj životní styl. A v tomto případě šlo o bezpečnost dětí, o místa pro děti. Rodiče, i ti motoristé, považují za velmi dobrý nápad je mít. A používání aut se ve skutečnosti snížilo. Když má auto méně než dvacet procent Pařížanů, přejít ulici není problém. To je zlomový okamžik, kdy už nejsme moderní kentauři, ale stoprocentní lidé. Tak to bylo u ulic pro děti.
Takže to může otevřít dveře tím, na čem se všichni shodnou: udělejme to bezpečnější pro děti. Otevřít dveře k tomu, aby se koncept dlouhodobě prosadil jako celek. Rozumím správně?
Velká příležitost. Ale je důležité si uvědomit, že proměna města je celostní. Netýká se jen škol. Musíme paralelně měnit řadu dalších věcí, které ovlivňují náš životní styl. Ulice pro děti – dobře. Otevřené školní dvory – dobře. Ale také obchody, místní potraviny, místní služby. Starostka Paříže spolu s městem rozvinula městskou obchodní realitní společnost. To je dceřiná organizace, která spravuje prostory v majetku města, určená pro místní obchody, a pronajímá je za nízké ceny, pod úrovní spekulativního realitního trhu. Tak jsme mohli otevřít pekárny, rybárny, výrobce čokolády, coworking, knihkupectví a další.
Tato politika podporuje rozmanitost uživatelů. Nejde jen o pěší ulici, ale o to, aby v ní byly aktivity. Místní obchod znamená zároveň pracovní místa, rozvoj krátkých dodavatelských řetězců s místními surovinami, lidské interakce a také to, že víc lidí upřednostní kamenný obchod před e-shopem. V tom spočívá smysl proměny. A když je tu zároveň kavárna, restaurace, kino, lékař, zdravotní středisko, obnovíte život.
Cíl konspiračních teorií
Jak se vyrovnáváte s konspiračními teoriemi spojenými s patnáctiminutovými městy? Zejména po covidových omezeních někteří tvrdili, že přicházejí klimatická omezení, že kvůli vašemu konceptu bude méně aut nebo žádná, takže všichni uváznou na malém místě a bude možné je snadno kontrolovat.
Byla to opravdu špatná doba. Během covidu nebo po něm si konspirátoři – zejména ve Spojeném království, v Oxfordu, v Kanadě Jordan Peterson, v Jižní Americe příznivci Javiera Mileie v Argentině a Bolsonara v Brazílii, ve Španělsku podporovatelé krajně pravicové strany Vox – mysleli, že patnáctiminutové město je způsob, jak omezit pohyb, dokonce že se spolu s vakcínou implantuje čip pod kůži k ovládání mozku a tak dále. Byla to významná negativní reakce.
Dostával jsem spoustu výhrůžek, po určitou dobu jsem byl dokonce pod policejní ochranou. Byla to osobně velmi nepříjemná situace. Ale nebyl jsem prvním vědcem, na kterého konspirátoři útočili, a bohužel ani posledním. Jsou to tytéž skupiny jako popírači klimatických změn, ti, kdo tvrdí, že digitální identita slouží ke kontrole lidí, že platební karta slouží k identifikaci našich denních aktivit. Dokonce i zdraví se stalo předmětem těchto her. Konspirační hnutí je zároveň politickou angažovaností velmi konzervativního hnutí a politické spektrum je velmi často krajně pravicové nebo krajně levicové, spíše však krajně pravicové.
To bylo na začátku tohoto konceptu. Dnes, po šesti letech, je ten narativ úplně stejný: že chceme omezit pohyb. Ale dnes, po šesti letech, máme stovky a stovky měst, která tento koncept zavedla. Prvním byla Paříž. Ten narativ je ve světle konkrétních faktů naprosto absurdní. Kdo by si dokázal představit, že Paříž zavedla omezení pohybu? Kdo by uvěřil, že jsme chtěli ovládat mozky Pařížanů? Že jsme zavedli elektronický pas, aby člověk nemohl přejít ulici před svým domem? Narativ konspirátorů je stále tentýž. Ten náš už není jen narativ, je to realita. Stovky a stovky měst zlepšily kvalitu života svých obyvatel zavedením tohoto konceptu. Už to není koncept, dnes je to skutečnost. Moje oblíbená odpověď na protesty konspirátorů zní: dobře, vy to říkáte, tak mi ukažte jedno jediné město na světě, které by s tímto konceptem zavedlo omezení pohybu. Žádné takové neexistuje.