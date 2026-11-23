Předsednictvo opoziční ODS cítí podporu, aby pokračovalo na svých stranických postech a v přípravě programových změn. Jako celek je chce představit na ideové konferenci 22. května, sdělil předseda strany Martin Kupka. Návrh na svolání předčasného kongresu na zasedání pondělního celostátního sněmu v Praze podle něj nezazněl. Jednotlivé programové návrhy bude ODS představovat během následujících měsíců. Reformu daní bude prezentovat v lednu, dodal Kupka po jednání širokého vedení, které vedle stranických špiček zahrnuje zástupce regionů.
Část straníků kritizovala v posledních týdnech vedení za pokles preferencí, do května by Kupka chtěl klesající trend zlomit . Nyní může strana dle průzkumů počítat s podporou zhruba dvanácti procent voličů. Nespokojenost do řad občanských demokratů zanesly průzkumy volebních preferencí i kvůli tomu, že v nich ODS předběhlo hnutí STAN.
Účastníci pondělního tříhodinového sněmu se podle Kupky shodli na tom, že ODS chce dát voličům jasnou alternativu, aby Česko, například kvůli stárnutí populace, nenarazilo do zdi. Zástupce regionů stínová vláda a předsednictvo seznámily s výhledem toho, co bude strana před programovou konferencí prezentovat v ekonomice, bezpečnosti, zdravotní péči či vzdělávání.
Kupka také avizoval, že daňová reforma zahrne snížení odvodů z práce a návrh změny rozpočtového určení daní, podle kterého se daňový výnos rozděluje mezi stát a kraje. Stínová vláda bude postupně představovat řešení pro jednotlivé problémy. Například ve čtvrtek se bude věnovat migraci.
K návrhu na výzvu, aby se TOP 09 sloučila s ODS, který zazněl během pondělka, Kupka uvedl, že uskupení je nejbližším partnerem ODS, ale na takovéto úvahy je brzy. O výsledcích sněmu informoval Kupka spolu se zástupci Senátu v čele s předsedou horní komory Milošem Vystrčilem a předsedou senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeňkem Nytrou. Přítomni byli také první místopředseda občanských demokratů Tomáš Portlík či šéf stranického poslaneckého klubu Marek Benda.
Oproti minulému roku ubyla občanským demokratům, které loňské sněmovní volby poslaly do opozice, zhruba stovka členů. Loni jich bylo 10 720, letos 10 606. K podporovatelům ODS se od začátku roku podle mluvčí přihlásily víc než dva tisíce lidí. Desítky bývalých občanských demokratů přešly do uskupení Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby.