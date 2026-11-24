Dengue, zika, chikungunya. Tři obávané arboviry, které způsobují v Latinské Americe asi osm tisíc úmrtí ročně, za většinu může dengue. Všechny spojuje přenašeč, komár rodu Aedes aegypti. Nedá se před nimi skrýt, jsou nakažliví a rychle se množí. Co s nimi? Vědci představili výsledky několikaletého experimentu, při němž nakazili komáry bakterií blokující množení virů a zpomalující množení komárů. Výsledky jsou dle autorů skvělé.
Vědci výsledky projektu EVITA, který provedli v brazilském Belo Horizonte, představili na konci listopadu na zasedání Americké společnosti pro tropickou medicínu a hygienu. Brzy by měli data vydat i v odborném žurnálu, informovala Emoryho univerzita, která se na projektu podílela. Výsledek byl, slovy autorů, skvělý. V oblasti pokusu se horečkou dengue nakazilo o 68,6 procenta méně dětí než jinde.
Bakterie proti komárům
Experiment trval čtyři roky. Vědci během něj vypustili do volné přírody miliony komárů druhu Aedes aegypti, které v laboratořích nakazili konkrétním kmenem bakterie Wolbachia pipientis označovaným jako mWel. Jde o přirozeně se vyskytující mikroorganismus, který žije uvnitř buněk mnoha druhů hmyzu. Vědci zjistili, že pokud se dostane do těla tohoto druhu komára, pak tam výrazně ztěžuje množení některých virů, včetně právě dengue.
Město Belo Horizonte výzkumníci rozdělili na 58 oblastí, z nichž 29 bylo zařazeno do skupiny, kde se komáři s wolbachií vypouštěli, a 29 do kontrolní skupiny, kde pokračovala pouze standardní opatření proti komárům – standardní kontrola přenašečů spočívá v postřiku insekticidy a omezování zdrojů komárů.
- Horečka dengue je kvůli silným bolestem, které způsobuje, také známá jako horečka lámající kosti. Jedná se o virové onemocnění přenášené komáry druhu Aedes aegypti. Nemoc se může projevovat podobně jako chřipka, ale zhruba u pěti procent pacientů jsou následky smrtelné.
- Neexistuje proti ní zatím žádné očkování ani účinná léčba, je však možné provést opatření, jež mohou infikování člověka zabránit. Nemoc se šíří v tropických oblastech především v období dešťů.
Testovaná metoda má oproti konkurenčním jednu zásadní výhodu: nesnaží se odstranit komáry z ekosystému, takže netrpí ekosystém a vazby v něm. Nakažení komáři nadále na lidi útočí, sají krev a obtěžují je. Ale pravděpodobnost, že přenesou virus, je podstatně nižší. Bakterie zároveň snižuje i schopnost komárů rozmnožovat se. Protože se přenáší z infikované samice na její potomstvo prostřednictvím vajíček, snadno se dokáže rozšířit v celé místní populaci komárů.
Do studie vědci zařadili 3480 dětí ve věku 6–11 let, u nichž pravidelně sledovali prostřednictvím krevních vzorků, jestli se nenakazily některým z přenášených virů. Cílem bylo zjistit, zda se v oblastech s komáry nesoucími wolbachii sníží počet nových infekcí. Studie začala během pandemie covidu-19, což práci vědců a lékařů značně komplikovalo, zejména proto, že v té době byly uzavřené školy.
Výsledky
„Naše výsledky ukazují, že tato intervence má celkovou účinnost 68,6 procenta při snižování arbovirových infekcí,“ popsala Sri Edupugantiová, vedoucí studie EVITA z katedry medicíny Emoryho univerzity. Konkrétně u dengue činila účinnost 68,5 procenta. U chikungunya byla o něco vyšší, a to 73,3 procent.
„To znamená, že děti žijící v komunitách, kde se usadili komáři druhu Aedes aegypti infikovaní bakteriemi wolbachia, vykazovaly podstatně nižší výskyt arbovirových infekcí,“ vysvětluje vědkyně. Je to podle ní důležitý důkaz o tom, že metoda s využitím této bakterie by se mohla stát účinným novým nástrojem pro prevenci dengue a dalších nemocí přenášených komáry.
„Výsledky studie EVITA představují významný krok vpřed v hledání udržitelných a škálovatelných přístupů k ochraně čtyř miliard lidí, kteří žijí v oblastech, kde se vyskytuje dengue, virus zika a další nemoci přenášené komárem Aedes aegypti,“ doplňuje Albert Icksang Ko z Yaleovy univerzity, který se na výzkumu také podílel.