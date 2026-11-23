Čeští vědci nalezli v Tatrách nový druh sarančete. Na počátku nálezu byla neostrá fotografie, která se objevila na portálu, kam lidé mohou nahrávat snímky rostlin a živočichů. Saranče našel tým odborníků v horní části Žiarské doliny ve slovenských Západních Tatrách, sdělil mluvčí Ostravské univerzity Tomáš Neščák. Nově popsané saranče dostalo vědecké jméno Podismopsis kristini na počest slovenského entomologa Antona Krištína.
Cesta k objevu nového druhu začala u Roberta Vlka z Regionálního muzea v Mikulově, kterého na portálu iNaturalist zaujala fotografie sarančete podobného s rodem Podismopsis. „Bylo to hodně překvapivé, protože v Západních Tatrách tento rod dosud nebyl zaznamenán. Nejblíže byl pozorován asi 450 kilometrů od Západních Tater v rakouských Alpách.
Rozmazaná fotografie nakonec spojila odborníky z několika institucí. „Při společné výpravě do Žiarské doliny jsme potvrdili, že tam sarančata tohoto rodu skutečně žijí. Při podrobném srovnání s příbuznými druhy se ukázalo, že jsme našli dosud nepopsaný druh,“ uvedl Vlk.
Po návratu z výpravy začali odborníci shánět exempláře příbuzných druhů. Chtěli si být jistí, že tatranské saranče není pouze běžnou variabilitou již známého druhu. „Ze švýcarského muzea v St. Gallenu jsme si vypůjčili jedince blízce příbuzného alpského druhu a z Národního muzea v Praze exempláře dalších dvou druhů. Díky tomu jsme mohli saranče porovnat přímo a ověřit i rozdíly v tělesných znacích, které na fotografii nejsou vidět,“ řekl spoluautor studie Jaroslav Holuša z České zemědělské univerzity v Praze.
Vysokohorské saranče
Nově objevený druh měří přibližně 1,5 až dva centimetry. Žije v nadmořské výšce 1820 až 1920 metrů. Dosud nebyl popsán zřejmě i proto, že se podobá jiným horským sarančatům.
„Zkoumali jsme tělesné znaky sarančí, porovnávali jejich DNA a analyzovali také zvukové projevy samců. Rozdíly mezi blízce příbuznými evropskými druhy jsou drobné a týkají se například tvaru a žilnatiny zkrácených křídel, délky tykadel či stavby samčích kopulačních orgánů. Zvukové projevy naopak zůstávají velmi podobné,“ řekl Petr Kočárek z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, který byl součástí týmu odborníků.
Srovnání DNA ukazuje, že se tatranské saranče a příbuzný alpský druh Podismopsis keisti začaly vyvíjet odděleně přibližně před dvěma až třemi sty tisíci lety.