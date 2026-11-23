Nejméně devět lidí přišlo o život po ruském nedělním útoku na městečko Dymer u Kyjeva. Informoval o tom šéf vojenské správy Kyjevské oblasti Tymur Tkačenko poté, co záchranáři vyprostili z trosek zasaženého obytného domu další mrtvé tělo. Úřady zprvu informovaly o třech mrtvých, ale počet obětí stále stoupá.
Tkačenko později oznámil, že se záchranářům podařilo z trosek vyprostit živou 79letou ženu. „Byla hospitalizována. Zdravotnický personál jí v současné době poskytuje veškerou nezbytnou péči,“ napsal na telegramu.
Ruské drony zasáhly pětipodlažní obytný dům o nedělním ránu. Ruské ministerstvo obrany se k útoku dosud nevyjádřilo, poznamenal server BBC News.
Po zásahu vznikl v domě v Dymeru požár a zničené jsou byty od prvního po páté podlaží, popsal ráno událost Tkačenko. Tlaková vlna poškodila i nedalekou budovu mateřské školy.
Jednou z obětí útoku se stal mladík narozený v roce 2008, mezi čtyřmi zraněnými je i šestnáctiletý chlapec, jehož zdravotníci odvezli do nemocnice. Z trosek večer záchranáři vytáhli také dítě, kterému je poskytována pomoc.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na X napsal, že se podařilo evakuovat devět lidí. Také uvedl, že obytný dům zasáhl dron typu Šáhed a odsoudil trvalý ruský teror. Slíbil na něj odpověď.
Pokračující údery na infrastrukturu
Ruská vojska vtrhla na Ukrajinu v únoru 2022 na rozkaz tamního vládce Vladimira Putina, který tak rozpoutal největší ozbrojený konflikt v Evropě od druhé světové války. V chladných měsících Rusko systematicky ničí energetickou infrastrukturu v sousední zemi, a Ukrajinci kvůli tomu musejí snášet dny bez dodávek elektřiny, tepla i vody. Podle RBK-Ukrajina je situace nyní nejhorší v Oděské oblasti. Školy v Oděse budou příští týden fungovat v distančním režimu.
Ukrajina již téměř pět let vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku. Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.