Agresivní jízda, nedovolené závody v provozu i ujíždění před policistou mají být při ohrožení života či zdraví trestným činem, oznámil na pondělí tiskové konferenci ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO), který schválenou novelu trestního zákoníku předložil. Návrh zahrnuje také zvýšení postihů pro intoxikované řidiče, a to až na deset let vězení. Přísnější trestní sazbu chystá rovněž pro organizátory výroby a distribuce drog.
„To, co vidíme na našich silnicích, už není možné trestat pouze přestupkovým právem,“ prohlásil Tejc. Nový trestný čin ohrožení v silničním provozu má zahrnovat mimo jiné vybržďování nebo vytlačování jiných aut z pruhu při agresivním předjíždění. Na návrhu se podílela i ministerstva vnitra a dopravy. V současnosti lze prostředky trestního práva často využít až v případě dopravní nehody spojené s poškozením zdraví nebo usmrcením jiného účastníka provozu.
Situace jako vybržďování a vytlačování vozidel, záměrné vjetí do protisměru na dálnici jsou jinak postižitelná jen jako přestupek. „To neodpovídá míře závažnosti takového jednání a ohrožení dalších osob na nejcennějších právních statcích. Tato jednání jsou přitom relativně častá a jejich výskyt v posledních letech narůstá,“ stojí v materiálu.
Za nebezpečné vytlačování jiného auta z jeho jízdní dráhy, vybržďování či ujíždění před policisty má hrozit až roční vězení, ustanovení počítá i s trestáním účasti v nelegálním závodě či jeho organizování. Až tříleté vězení či zákaz činnosti mají hrozit v případě, kdy jsou výsledkem chování dopravní nehoda, ublížení na zdraví, případně pokud k němu pachatel využije hromadný dopravní prostředek.
Novela má také umožnit zabrání motorového vozidla, což má pomoci efektivněji bránit případům, kdy lidé dál jezdí i přes ztrátu řidičského oprávnění. Zpřísnit se mají postihy za poškození zdraví nebo usmrcení, které je důsledkem trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, se zpřísněním se počítá i u postihu organizovaného nakládání s drogami.
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