Americká armáda se tento týden ve státě Iowa chystá odpálit 68 sudů toxické výbušniny s olovem, píše Reuters. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa to oznámila o víkendu s tím, že k tomu přistoupí na základě mimořádných zákonných pravomocí. Těmi obejde soudní příkaz, který plán zablokoval. Proti se staví ekologické organizace, podle nichž vznikne toxický oblak, který se může šířit až 160 kilometrů od místa výbuchu. Federální vláda naopak záměr hájí možným brzkým neřízeným výbuchem.
„Armáda musí provést řízenou detonaci, aby veřejnost ochránila před závažnější hrozbou v podobě nekontrolované exploze,“ zdůvodnili krok dle agentury Reuters vládní právníci v sobotním soudním podání. Klesající teploty by podle federálních činitelů mohly materiál s azidem olovnatým, který se používá pro vojenskou munici, destabilizovat a „odpálit“ samovolně.
V neděli večer armáda uvedla, že plánuje chemikálie odpálit ve středu, kdy „budou optimální povětrnostní podmínky“.
Odvolací soud přitom akci ve čtvrtek dočasně zablokoval, když vyhověl žádosti environmentálních skupin pozastavit povolení pro detonaci v Middletownu, malém městě ležícím asi 250 kilometrů jihovýchodně od Des Moines. Chemikálie měly být původně odpáleny minulý pátek, armáda však datum od té doby po vlnách odporu třikrát změnila.
Dřívější rozhodnutí soudu se armáda chystá obejít vyhlášením nouzového opatření. Podle Reuters se při tom odvolává na výjimku pro munici a výbušniny v rámci federálních zákonů o ochraně životního prostředí.
Organizace: Armáda nezvážila alternativy
Jako manévr, jehož cílem je obejít soudní příkaz i požadavky veřejnosti na bezpečnost a transparentnost, krok kritizovaly organizace na ochranu životního prostředí. Požadují přezkum nouzového povolení, které na začátku tohoto měsíce schválila Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA).
Organizace Iowa Environmental Council, Sierra Club a Earthjustice v sobotním prohlášení zpochybnily tvrzení, že armáda zvážila všechny alternativy detonace.
„Armáda se o víkendu více zajímala o to, jak obejít soudní nařízení, než o to, jak vyhovět požadavkům veřejnosti zajistit větší transparentnost, informování zasažených komunit a mnohem silnější ochranu lidí, majetku a životního prostředí před závažnou újmou,“ komentoval právník organizace Earthjustice Thien Chau.
Lidé mají město opustit
Několik desítek sudů se sloučeninou olova a dusíku objevili zaměstnanci armádní továrny na munici v Iowě v březnu. Podle serveru stanice BBC jde o pět tun materiálu, který má být vyhozen do povětří.
Krystalizace látky způsobila nebezpečnou situaci, což armádu přimělo přivolat experty. Ti dle agentury EPA zvažovali alternativy, jako je neutralizace a rozklad obsahu sudů pomocí jiných chemikálií. Manipulace by však podle nich zvýšila nebezpečí náhodné smrtící exploze.
Očekává se, že otřesy způsobené dvěma explozemi budou trvat krátce, ale mohly by rozbít stará okna. Armádní představitelé proto obyvatele Middletownu vyzvali, aby město opustili. Obyvatelům Iowy v oblasti bylo doporučeno, aby zůstali doma, nechali zavřená okna a dveře a po detonaci umyli auta, okenní parapety a venkovní povrchy.
Olovo může poškodit mozek
„Výbuch způsobí vznik oblaku s částicemi olova, které se rozptýlí ve vzduchu a usadí se na zemi,“ stojí v armádním varování. Olovo je přitom toxické pro lidi i zvířata.
Dle doporučení mají lidé dovnitř přesunout i domácí mazlíčky a dobytek. Farmáři ale reagovali, že toto není proveditelné, informovala Reuters Kerri Johannsenová z Iowa Environmental Council.
Armáda by měla poskytnout více informací o načasování exploze, směru šíření oblaku zplodin a preventivních opatřeních, která by lidé měli přijmout, zdůraznila Johannsenová. „První doporučení armády mnohé lidi šokovala. Zůstává tolik nezodpovězených otázek ohledně zmírnění dopadů a ochrany obyvatel,“ kritizovala.
Toxický oblak s částicemi olova by se podle ochránců životního prostředí mohl v závislosti na povětrnostních podmínkách šířit až 160 kilometrů na sever od Middletownu. Podle Reuters může vystavení se olovu způsobit vážné zdravotní obtíže, mimo jiné poškození mozku a nervové soustavy, a to zejména u dětí.