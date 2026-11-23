Lidé v Nepálu po ničivých záplavách dál bojují s troskami, ale i s traumaty
Měsíce po ničivých záplavách v Nepálu, způsobených kolapsem části ledovce ze svahu hory Langtang Lirung, se tamní obyvatelé stále potýkají se zdánlivě nekonečným úklidem či opravami poničených domů. Staví ale i nové mosty a silnice. Místní však čelí také psychickým traumatům ze ztráty členů rodiny, domovů i živobytí. Mnohé z nich úzkosti, deprese a panické ataky přivádí do nemocnic. Podle ředitele jedné z nich počet příchozích s duševními problémy prudce vzrostl až na dvojnásobek. Tíživou situaci místních nadále zhoršuje i neschopnost vlády rozhodnout o přesídlení lidí bez domova. Navíc ani po téměř třech měsících neprohlásily úřady pohřešované za mrtvé, což připravilo rodiny obětí o finanční pomoc s výdaji na pohřby. Dalším stát dosud nepředal těla jejich blízkých ani zprávy o testech DNA. Někteří z nich „obsadili“ 17. listopadu pozemek Nepálského energetického úřadu v Kolanmi, kde si postavili stany a doufali v pomoc státu.
před 1 hhodinou