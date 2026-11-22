První implantaci bezdrátového kardiostimulátoru na světě provedl v prosinci 2012 tým profesora Petra Neužila v pražské Nemocnici Na Homolce. Teď stejní lékaři poprvé na světě implantoval pacientovi bezdrátový kardiostimulátor, který nepotřebuje dobíjet a mohl by tak vydržet po celý život.
Čtyřcentimetrová kapsle nevypadá na první pohled nějak nápadně. Ve skutečnosti je to bezdrátový kardiostimulátor nové generace. Nepotřebuje ani měnit baterii, ani nijak nabíjet, měl by tedy pacientovi zajistit klidnější život a potřebnou podporu srdce mnohem déle. Tím pacientem je Čech – první takový přístroj totiž voperovali pacientovi tento tento týden v Praze.
„Od začátku příběhu kardiostimulátoru se vždy naráželo na problém baterie a její kapacity,“ vysvětluje primář kardiologického oddělení 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol a Homolka Petr Neužil.
„Je to vlastně úplně stejné jako u automobilů,“ doplňuje lékař. Lidé s kardiostimulátory musí přibližně jednou za šest let na výměnu baterie, tento zákrok se sice provádí jen v lokální anestezii, přesto je zejména pro starší pacienty nepříjemný. Právě proto francouzští vědci přišli s moderní technologií, která to dokáže vyřešit.
Petr Neužil je lékař, kardiolog, odborník na léčbu srdečních arytmií. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2007 založil první robotizační katetrizační oddělení v České republice v Nemocnici Na Homolce a experimentální laboratoř pro srdeční elektrofyziologii. V roce 2009 se stal primářem kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce.
Se svým lékařským týmem provedl některé zákroky na srdci jako první na světě, například laserovou ablaci fibrilace síní nebo implantaci bezdrátového intrakardiálního kardiostimulátoru. V posledních letech stál například u zavedení nové metody léčby vysokého krevního tlaku nebo u moderních technologií na mapování srdce. Seznam Clarivate Highly Cited Researchers jej v roce 2024 zařadil mezi jedno procento nejcitovanějších vědců světa.
Letos v říjnu obdržel od prezidenta Petra Pavla Medaili Za zásluhy, a to za zásluhy o stát v oblasti vědy a zdravotnictví.
Nový kardiostimulátor, který vymysleli a vyrobili ve společnosti CAIRDAC totiž funguje jako miniaturní elektrárna poháněná samotným tlukotem srdce a dalšími pohyby těla. Místo klasické baterie, která se po čase vybije, si přístroj vyrábí elektřinu sám z přirozeného pohybu srdečního svalu. Je napájený díky takzvanému piezoelektrickému efektu, což je mechanismus známý víc než 140 let.
„Hýbe se s každým úderem srdce. A tím, jak se hýbe, zachycuje mechanickou energii srdce a přeměňuje ji na elektrickou energii,“ vysvětluje jeho princip ve zkratce Nada Joe Melhemová z CAIRDACu. Podrobnější vysvětlení najdete ve videu:
Tento přístroj se čtyři roky testoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Experti prověřovali všechny jeho vlastnosti. Klíčové bylo, jestli opravdu vyrábí té energie víc, než jí spotřebuje. „Jsou to výrobky, které se implantují do těla člověka, takže musíme mít dvousetprocentní jistotu, že všechno klapne. Takže to, co se tu testuje, je na začátku, jestli to bude vůbec fungovat. A potom na konci, aby lékaři byli připraveni na samotný zákrok, který je pro ně první,“ vysvětluje přednosta Fyziologického ústavu 1. LF UK Mikuláš Mlček.
Protože je právě bezpečnost tak klíčová, má zařízení pro jistotu také mikroskopickou záložní baterii, která vydrží tři měsíce. Součástí technologie je i monitorovací zařízení, díky kterému mohou lékaři na dálku hlídat, jestli někde nevzniká nějaký problém.
Od přístroje k operaci
Prvním pacientem na světě, který má tento přístroj v těle, se tedy stal Jan Bálek. Problémy se srdcem má dlouho dobu, prodělal už i mrtvici. „Špatně se mi dýchá, může za to arytmie a špatně fungující chlopeň,“ popisuje. Tu mu budou lékaři operovat později, ale teď dostal bezdrátový kardiostimulátor, který pomůže vynechávajícímu srdci.
Samotný zákrok, při němž dostal miniaturní přístroj do srdce, trval jen několik desítek minut. Podle Neužila všechno probíhalo bez problémů – a pak se Bálek od něj dozvěděl, že je první člověk na světě, který má v srdci funkční elektrárnu.
Pro pacienta je to konec jeho trápení, pro lékaře a vědce ale spousta práce teprve začíná. Implantací totiž spouštějí klinickou studii, která má potvrdit (nebo vyvrátit) optimistická očekávání. Už teď ale Neužil přemýšlí, jak by bylo možné přístroj využít dál – a to nejen v oblasti kardiologie. Pomáhat by tato technologie totiž mohla třeba s napájením dalších léčebných zařízení, jako jsou například inzulinové pumpy.
Pražské zkušenosti
Pražští kardiologové patří v oboru kardiostimulátorů ke světové špičce. Když se začalo experimentovat s prvními bezdrátovými kardiostimulátory, které se nabíjejí na dálku, byli u toho právě oni. Vůbec první implantaci bezdrátového kardiostimulátoru na světě provedl 2. prosince 2012 také Neužilův tým.
První kardiostimulátor na světě byl voperován v roce 1958, měl velikost hokejového puku. O čtyři roky později byl první přístroj voperován v tehdejším Československu, díky tomu se i Česká republika stala později jedním z center světového výzkumu těchto přístrojů, zejména kvůli špičkovým výkonům tuzemských chirurgů. Mimo jiné: zcela bez evropských dotací. Experimentální laboratoř na Albertově, kde tento výzkum probíhá, totiž svou kvalitou a zkušenostmi umí získat ke spolupráci vývojářské firmy, jež výzkum zaplatí.
Prvním, kdo na světě dostal bezdrátový kardiostimulátor, byl tehdy pětasedmdesátiletý Lubomír Navrátil. „Je to něco, jako kdybyste změnili dopravu ve městě. Místo aut by se vznášela vznášedla,“ zhodnotil tehdy zákrok Neužil.
Od té doby se ale vědecký pokrok nezastavil. A Bálka, kterého mají na Homolce v péči už od roku 2000, už by žádné výměny baterií zřejmě čekat neměly, jeho kardiostimulátor by mu měl vydržet bez nutnosti dalších zákroků celý život – respektive asi na čtvrt století. Za půl roku půjde pan Bálek ještě na operaci chlopně a věří, že pak by se mohl spravit tak, že by konečně mohl znovu vyrazit do lesa na houby. To mu totiž momentálně chybí úplně nejvíc.