Evropsko-japonská sonda BepiColombo začala po osmi letech cesty vesmírem obíhat Merkur, nejmenší planetu sluneční soustavy, která je zároveň Slunci nejblíže. Evropská kosmická agentura (ESA) však v neděli oznámila, že se při manévru vyskytl technický problém s pohonným systémem, podotkla agentura Reuters.
Merkur, který je jen o málo větší než zemský Měsíc, je z hlediska průzkumu nejméně probádanou planetou vnitřní části sluneční soustavy. BepiColombo je teprve třetí sondou, která k této planetě dorazila, a druhou, která vstoupila na její oběžnou dráhu.
Jedná se o společnou misi Evropské kosmické agentury (ESA) a Japonské agentury pro výzkum vesmíru (JAXA).
Agentura ESA v sobotu potvrdila, že sonda BepiColombo zahájila oběh kolem planety. V nedělním příspěvku na sociálních sítích ESA uvedla, že sonda vstoupila na oběžnou dráhu okolo Merkuru úspěšně, avšak během manévru „trval zážeh motorů kratší dobu, než bylo plánováno, a to v důsledku softwarové chyby“.
„Sonda je v bezpečí a týmy v ESOC (Evropském středisku pro řízení kosmických letů) zjišťují příčinu incidentu,“ uvedla ESA s tím, že „další informace budou zveřejněny v pondělí“.
Tato robotická sonda, vypuštěná v roce 2018, se skládá ze dvou částí: modulu ESA určeného ke studiu planety (Mercury Planetary Orbiter) a modulu agentury JAXA zaměřeného na studium magnetosféry (Mercury Magnetospheric Orbiter). Obě části mají odlišné vědecké cíle a měly by se 9. a 10. prosince od sebe oddělit. Zahájení běžného vědeckého výzkumu je naplánováno na duben.
Mise se pokusí zodpovědět otázky týkající se Merkuru – například proč má planeta magnetické pole, proč se v kráterech u jejích pólů nachází led (navzdory tomu, že povrch planety je spalován sluncem) a jaká je podstata záhadných prohlubní na povrchu.
Povrch Merkuru připomíná povrch Měsíce a je posetý četnými impaktními krátery. Nacházejí se zde rozsáhlé hladké oblasti i strmé srázy, z nichž některé dosahují výšky až 1,6 kilometru.
Více sluneční energie
Merkur je ke Slunci přibližně o 60 procent blíže než Země. To znamená, že při pohledu z jeho povrchu se Slunce jeví více než třikrát větší a sedmkrát jasnější, než jak jej vidíme ze Země. Průměr Merkuru, který činí 4880 kilometrů představuje méně než 40 procent průměru Země, jenž dosahuje 12.753 kilometrů.
Evropsko-japonská sonda BepiColombo zaslala v říjnu 2021 na Zemi své první fotografie planety Merkur, okolo které v pátek proletěla ve vzdálenosti méně než 200 kilometrů. Podle ESA je na fotografii zachycena severní polokoule nejmenší planety sluneční soustavy. Jsou na ní vidět pro Merkur charakteristické kulaté prohlubně včetně 166 kilometrů širokého Lermotovova kráteru. Jeden ze snímků zachytil kráter pojmenovaný po českém hudebním skladateli Bedřichu Smetanovi.
„Průlet byl z hlediska vesmírného plavidla bezchybný a je neuvěřitelné konečně spatřit naši cílovou planetu,“ řekla tehdy Elsa Montagnonová z řídícího střediska mise.
BepiColombo bude zkoumat řadu aspektů Merkuru, od jeho povrchu po jádro planety, které je podle vědců zřejmě tekuté, podobně jako má Země. Obě planety proto mají jako jediné ve sluneční soustavě magnetické pole. Odborníci by nicméně očekávali, že jádro Merkuru bude vzhledem k velikosti planety již vystydlé a ztvrdlé. Chtějí proto zjistit, jak je možné, že tomu tak není.
Cesta na oběžnou dráhu Merkuru je velice složitá kvůli obrovské gravitační síle blízkého Slunce. K nejmenší planetě sluneční soustavy proto dosud vyrazila jen hrstka sond, přičemž oběžné dráhy dosáhla pouze jedna, a to sonda MESSENGER ((MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging – povrch, kosmické prostředí, geochemie a měření Merkuru), jež obíhala Merkur od roku 2011 do roku 2015.
Název mise ESA a JAXA je odvozen od jména italského vědce Giuseppeho „Bepiho“ Colomba, který pomáhal s návrhem cesty k Merkuru s využitím gravitačního pole dalších planet. Pomocí této metody se pak k nejmenší planetě sluneční soustavy dostala v roce 1974 jako první sonda Mariner 10 americké agentury NASA. Ta okolo Merkuru třikrát proletěla a pořídila jeho první fotky ze vzdálenosti jen několika stovek kilometrů.