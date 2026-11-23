Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí ráno potvrdil, že ukrajinské síly potopily poblíž pobřeží Libye ruskou korvetu Merkurij, a to za použití několika námořních dronů. Jde o jednu z nejnovějších ruských válečných lodí uvedenou do služby v roce 2023.
„Vše se odehrálo u pobřeží Libye. Naši bojovníci nasadili sedm námořních dronů ukrajinské výroby. Navzdory všem snahám nepřítele operaci zastavit byla ruská fregata Merkurij potopena,“ popsal ukrajinský prezident.
Dodal, že spolu s korvetou byl zničen i ruský bojový vrtulník Ka-27. „Pokračujeme v operacích v příslušných vodách,“ uvedl také Zelenskyj.
Ukrajinský lídr zároveň potvrdil, že druhým cílem úderu byla ruská nákladní loď MV Angara, která sloužila k přepravě zbraní. Ta byla dle něj zasažena.