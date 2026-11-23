Matematici předpokládali, že se slavnou Riemannovu hypotézu o prvočíslech nepodaří vyřešit dříve než za několik desítek let. Na konci listopadu ale odpověď přinesla spolupráce chatbota s lidským matematikem. Dle expertů je řešení extrémně dlouhé, originální, detailní – a hlavně správné. Dopady se dají těžko odhadovat.
Vyřešit Riemannovu hypotézu je pro matematiku něco podobného jako ve fyzice sjednotit teorii relativity a kvantovou teorii, v medicíně vymyslet univerzální lék na rakovinu nebo v přírodních vědách vysvětlit, jak život vznikl z neživota.
Důkazy zveřejnil v pátek matematik Levent Alpöge, který pracuje v kalifornském San Franciscu pro společnost Anthropic. Právě její umělou inteligenci Claude použil k řešení největší matematické otázky posledních dvou století.
V roce, kdy umělá inteligence dosahovala jednoho spektakulárního matematického průlomu za druhým, si společnost Anthropic nyní připsala tu nejvyšší cenu ze všech: úplný důkaz Riemannovy hypotézy, tvrzení, které mnozí matematici považují za nejdůležitější otevřený problém v oboru – i seriózní a konzervativní vědci při vyprávění o něm používají výraz „svatý grál matematiky“.
„Pokud se to plně potvrdí, bude to jednoznačně historický milník v matematice,“ komentoval pro odborný časopis Nature oznámení teoretik čísel James Maynard, držitel Fieldsovy medaile z Oxfordské univerzity ve Velké Británii.
Že je důkaz správný, věří i český matematik Vítězslav Kala z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. „Hned od zveřejnění důkazu se jeho ověření intenzivně věnovali ti nejlepší světoví matematici, takže teď už je velmi pravděpodobné, že je důkaz správně,“ uvedl pro ČT24. Tak rychlé ověření bylo podle něj možné jen díky tomu, že lidský autor zveřejnil formalizovanou verzi důkazu, kterou s jeho pomocí vytvořila umělá inteligence.
„Takovýto formalizovaný důkaz je vlastně počítačový program, který začne od základních matematických axiomů a naprosto formálně a precizně z nich odvodí dané tvrzení. Kontrola důkazu pak spočívá jen v tom, jestli v rámci běhu programu nedochází k nějaké chybě a jestli výsledné tvrzení je opravdu Riemannova hypotéza,“ vysvětluje Kala a dodává: „Velmi nezvyklé je, že v tomto případě Alpöge zveřejnil jen tuto formalizaci, a nikoliv matematický článek napsaný pro lidi. Ten by totiž, aspoň ve své současné verzi, měl 250 tisíc stran, takže by ho stejně nikdo nezvládl přečíst.“
Řád v chaosu jako pilíř pro spoustu dalších otázek
Riemannova hypotéza se týká prvočísel, tedy čísel, která jsou beze zbytku dělitelná jen dvěma různými čísly: jedničkou a sama sebou. To ale není jediná zajímavost o nich. Prvočísla totiž vypadají, jako by je někdo rozházel náhodně. Po dvojce a trojce přijde pětka, sedmička, jedenáctka, třináctka, pak chvíli nic, najednou sedmnáctka. A podobně to pokračuje dál a dál. Neexistuje ale vzorec, který by spočítal, kdy v řadě čísel přijde další prvočíslo.
Ve stejný den, kdy přišel s důkazem Levent Alpöge, byl také oznámený zcela „lidský“ důkaz Riemannovy hypotézy od Alessandra Masulla. Experti jsou ale zatím poměrně skeptičtí ke korektnosti tohoto důkazu.
A do toho přichází slavná hypotéza německého matematika Bernharda Riemanna, který roku 1859 přišel s myšlenkou, že za zdánlivým chaosem prvočísel existuje hluboký matematický řád. Pomocí speciální matematické funkce, které se říká Riemannova zeta funkce, vyslovil tvrzení, které popisuje řád v tomto chaosu. Kdyby se hypotéza podařila dokázat, pomohlo by to přesněji pochopit, jak jsou prvočísla rozmístěna.
Hypotézu se pro její složitost nepodařilo 150 let prokázat, stala se proto jedním z „problémů milénia“ a za její vyřešení je vypsána odměna jednoho milionu dolarů. „Za rozložením prvočísel není žádná přímočará pravidelnost, ale přesto můžeme teoreticky zkoumat, kolik je například prvočísel menších než daná mez. Velmi zjednodušeně, Riemannova hypotéza říká, že prvočísla se v tomto smyslu chovají velmi pěkně, například že netvoří různé nepravidelné shluky,“ konstatuje Kala.
Proč je potvrzení této hypotézy tak důležité? „Troufám si tvrdit, že Riemannova hypotéza byla tím nejdůležitějším nevyřešeným problémem v matematice. Je to ze dvou důvodů: jednak slavné matematické problémy slouží jako nějaké majáky, ke kterým můžeme směřovat při snaze o jejich vyřešení, přičemž po cestě objevíme spoustu překvapivých souvislostí, někdy i s praktickým využitím. Riemannova hypotéza z roku 1859 byla takovýmto velikým majákem, podobně jako například velká Fermatova věta, kterou dokázal Wiles v roce 1993, nebo Navier-Stokesovy rovnice letos vyřešené OpenAI,“ vysvětluje český matematik.
Ještě významnější je podle něj ale další důvod. „Riemannovu hypotézu umíme využít k řešení spousty dalších otázek. Řada matematických výsledků už takto byla dokázaná za předpokladu platnosti Riemannovy hypotézy, ale dosud to bylo brané téměř jako podvádění, protože tím autor používal extrémně silný nástroj s nejistou platností. Díky novému důkazu tak dnes víme, že všechny tyto podmíněné výsledky jsou pravdivé,“ říká Kala.
To má podle něj i zásadní důsledky pro kryptografii, protože z hypotézy vyplývají důkazy korektnosti některých extrémně často používaných algoritmů, jako je například Rabin-Millerův test prvočíselnosti.
Stroje lepší než lidé
Riemannova hypotéza je sice poměrně jednoduchá na vyslovení, ale o to složitější na dokázání. Snažit se ji dokázat je totiž podobné pokusu dokázat, že stromy v obrovském lese mají nějakou vlastnost. I kdyby člověk prozkoumal milion nebo miliardu stromů a pokaždé strom tuto vlastnost měl, stejně to není důkaz. Tímto způsobem se totiž nedá prokázat, že ji mají úplně všechny stromy. A právě v tom je problém Riemannovy hypotézy. Matematici pomocí počítačů ověřili její platnost pro obrovské množství případů, ale matematický důkaz musí platit pro nekonečně mnoho případů, bez jediné výjimky.
Levent Hasan Ali Alpöge (narozen 1. dubna 1992) je americko-turecký matematik. Je známý svou prací zaměřenou na řešení významných, dosud nevyřešených matematických problémů s využitím umělé inteligence.
Jak je tedy možné, že umělá inteligence s lidskou asistencí přišla s důkazem tak rychle, zatímco lidští matematici ho nebyli schopní poskytnout? „Během roku 2026 AI dokázala spoustu matematických výsledků včetně slavných Navier-Stokesových rovnic,“ připomíná Kala.
„Ty jasně ukazují, že AI už je lepší než my lidé, alespoň právě v hledání složitých důkazů. Aspoň zatím ale těchto nadlidských výsledků dosahují zejména interní modely velkých AI společností, a to ještě s vynaložením obrovského a drahého úsilí v řádu stovek milionů korun. Riemannova hypotéza je rozhodně výrazně nejtěžším problémem, který byl zatím vyřešen,“ konstatuje.
Matematik Kala osobně tak rychlý pokrok nečekal. „A to jsem už přes deset let velkým optimistou, co se týče odhadů toho, jak rychle porostou schopnosti AI v matematice, na rozdíl od většiny mých kolegů, kteří čekali mnohem, mnohem pomalejší vývoj. Má očekávání se zatím naplňovala zhruba tím tempem, které jsem tipoval – ale takto rychlý důkaz Riemanna i mě šokoval,“ dodává.
Na otázku, co udělá tento důkaz s matematikou, odpovídá Kala pokrčením ramen. „To je velmi nejasné. Alespoň zatím jsme my, lidští matematici, nezbytní pro porozumění dosaženým matematickým výsledkům a například také pro hledání jejich dalšího, tedy praktického využití,“ uvažuje vědec.