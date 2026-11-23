Kabinet na pondělní schůzi rozhodl o prodloužení opatření proti vyšším cenám pohonných hmot do konce prosince, oznámila ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ještě před koncem jednání. Vláda má na programu také novelu trestního zákoníku, která počítá s trestním postihem za vytlačování vozidel ze silnice, vybržďování, ujíždění před policisty či za účast v nelegálních závodech.
Stát bude díky aktuálnímu rozhodnutí nadále denně stanovovat cenové stropy na naftu i benzin, v platnosti zůstává také snížená spotřební daň na naftu a zastropování marže obchodníků, napsala na síti X Schillerová. Opatření platí od 1. října. Vláda je zavedla kvůli prudkému zdražování paliv na trhu v důsledku další eskalace na Blízkém východě.
Stejně jako na jaře ministerstvo financí od začátku října denně stanovuje maximální ceny benzinu i nafty, které odvozuje od cenového průměru na burze a také z regulované marže obchodníků ve výši 2,50 koruny za litr paliva. Spolu s tím stát snížil spotřební daň na naftu z původních 9,95 na 8,011 koruny za litr. U benzinu zůstala daň beze změn.
Podle Schillerové se regulace dosud vyplácí. „Opatření se osvědčilo a má silný protiinflační efekt,“ prohlásila. Připomněla, že opatření proti drahým palivům zavedly i okolní státy. Ministerstvo financí proto před rozhodnutím o prodloužení regulace posuzovalo i kroky sousedních zemí. „Ať už jde o Polsko nebo Slovensko, které pokračují v regulaci cen, nebo Německo, které připravuje legislativní proces s cílem zavést cenový strop pro pohonné hmoty,“ sdělil resort.
Postupné zlevnění v listopadu
Opatření měla původně platit do konce října. Ceny pohonných hmot ovšem během té doby neklesly, kabinet proto rozhodl o pokračování regulace i v listopadu. Během tohoto měsíce sice paliva začala postupně zlevňovat, ceny však stále zůstávají výrazně nad úrovní před začátkem konfliktu na Blízkém východě. Vláda proto v pondělí opatření opět prodloužila o měsíc. Platit tak budou minimálně do konce letoška.
V první den regulace byl cenový strop na naftu 48,72 koruny za litr, v pondělí je nejvyšší přípustná cena nafty stanovena na 44,53 koruny za litr. Benzin se na začátku října mohl prodávat za maximálně 46,14 koruny za litr, nyní je jeho nejvyšší povolená cena 39,47 koruny za litr.
Pohonné hmoty letos zdražují v důsledku konfliktu na Blízkém východě, který vypukl po amerických a izraelských úderech na Írán na konci února. Teherán v reakci na údery zablokoval Hormuzský průliv, který je klíčovou cestou pro dopravu ropy i dalších surovin z Perského zálivu.
Novela trestního zákoníku
Ministerstvo spravedlnosti počítá v novele trestního zákoníku se vznikem trestného činu nazvaného ohrožení v silničním provozu. Ten má umožnit postihovat chování, které může ohrozit životy a zdraví jiných účastníků silničního provozu a vykazuje prvky agresivní jízdy.
V současnosti lze podle resortu využít prostředky trestního práva často až v případě dopravní nehody spojené s poškozením zdraví nebo usmrcením jiného účastníka provozu.
Vláda má v pondělí rovněž zvážit, zda vstoupí do řízení u Ústavního soudu, ve kterém skupina opozičních poslanců a senátorů napadla zrušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Návrh podpořilo třicet osm senátorů a více než padesát poslanců.