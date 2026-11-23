Nájemní bydlení se v tuzemsku v posledních letech stává stále důležitější alternativou k tomu vlastnickému. Lidé žijící v nájmu se ovšem musí potýkat s řadou komplikací. Podle dat Eurostatu stouplo nájemné v Česku mezi lety 2015 a 2025 zhruba o polovinu. Předsedkyně Sdružení nájemníků ČR Lenka Veselá za jeden z nejzávažnějších problémů označila také opakované řetězení krátkodobých nájemních smluv. Ministerstvo pro místní rozvoj problematickou situaci vnímá a považuje za důležité hledat řešení. Věc je ale podle resortu nutné vnímat v souvislostech.
V nájmu v Česku v roce 2025 žila podle dat Eurostatu zhruba čtvrtina populace. Oproti minulosti je tak patrný nárůst. V roce 2020 totiž žilo v nájmu jen asi 21 procent obyvatel. Údaje umožňují i srovnání napříč Evropou. Z dat tak lze vyčíst třeba to, že v tuzemsku žije v nájemním bydlení výrazně více lidí než na Slovensku či v Polsku, ale zároveň podstatně méně než v Německu či Rakousku.
Mírně odlišná čísla ukazuje Český statistický úřad (ČSÚ), podle kterého žilo v roce 2025 v nájemním bydlení něco přes 21 procent českých domácností. I podle těchto údajů je však po roce 2022 viditelný nárůst. Rozdílnost čísel může vyplývat zejména z faktu, že Eurostat rozeznává pouze dva základní typy bydlení (vlastnické a nájemní), zatímco ČSÚ pracuje s širší typologií, která zahrnuje mimo jiné třeba také bydlení u příbuzných či známých.
Podle realitní platformy UlovDomov.cz lze očekávat, že počet lidí žijících v nájmu poroste. Každoročně se totiž podle odhadů společnosti přesouvá z vlastnického do nájemního bydlení přibližně půl až jedno procento populace a každý měsíc na trh přichází více než pět tisíc nových nájemníků. Pokud by tento trend pokračoval, může podíl domácností žijících v nájmu do roku 2030 vzrůst až ke třiceti procentům, doplnila platforma.
Šéfka Sdružení nájemníků ČR přitom upozornila, že rozhodnutí žít v nájmu bývá spíše nutností než volbou. „Zejména pro některé lidi, kteří si nemohou dovolit koupi bydlení. Těch samozřejmě přibývá a to je jeden z důvodů, proč lidé zůstávají v nájmu,“ vysvětlila Veselá. Její slova potvrzují i výsledky průzkumu České spořitelny a Evropy v datech, z něhož vyplynulo, že bydlet v nájmu celý život by si dokázala představit jen třetina populace a jako plnohodnotnou alternativu k vlastnímu bydlení ho vnímá jen čtvrtina respondentů.
Problém je ovšem s cenovou dostupností. Podle Indexu prosperity a finančního zdraví je totiž na pořízení vlastního bydlení potřeba více než třináct hrubých ročních platů. Podle Eurostatu zároveň tuzemsko za posledních deset let zaznamenalo čtvrtý nejvyšší nárůst poměru cen nemovitostí k příjmům mezi státy Evropské unie.
Dlouhodobě ale rostou i ceny nájmů. Autoři indexu prosperity v říjnu podotkli, že podle Deloitte Rent Index jsou dnes v krajských městech víc než dvojnásobné oproti roku 2014. Že nájemné v Česku oproti minulosti výrazně vzrostlo, potvrzují i data Eurostatu – mezi lety 2015 a 2025 stouplo zhruba o polovinu.
Růst cen nemovitostí a nájemného spolu přitom podle Veselé úzce souvisí. „Protože pokud lidé, kteří třeba plánovali, že si koupí vlastní byt, ale nemohou to udělat, protože nemají finanční prostředky, musí zůstat v nájmu, tak je najednou velká poptávka po nájemních bytech. A to tlačí ceny nahoru,“ podotkla.
Dostupnost vidí jako problém i senátorky
Problematice se věnovala i konference Dny nájemního bydlení, která se uskutečnila v Senátu. Veselá na akci zdůraznila, že nájemníci se obávají mimo jiné právě zdražování nájmů, služeb a energií. O cenách a dostupnosti nájemního bydlení na konferenci hovořily i senátorky.
„Největším problémem nájemního bydlení je jednak neustálý růst nájemného, který zhoršuje nedostupnost bydlení, a rovněž využívání bytů namísto dlouhodobých pronájmů pro krátkodobé ubytovací služby prostřednictvím platforem typu Airbnb. Zároveň je důležité podporovat využívání bytů k dlouhodobému bydlení nejlépe daňovými nástroji,“ míní senátorka Hana Kordová Marvanová z klubu SEN 21 a nezávislých.
Eva Rajchmanová (KDU-ČSL) pak dodala, že dostupné a kvalitní bydlení je jednou ze základních potřeb člověka. Samotné navyšování počtu bytů podle ní ale dostupnost bydlení nezajistí. Senátorka se tak domnívá, že je potřeba přistupovat k této problematice komplexně, s ohledem na skutečné potřeby lidí i rozvoj obcí a regionů.
Obavy ze zdražování nájmů potvrzuje i průzkum
Situaci dokreslují i výsledky průzkumu společnosti Generali Investments, podle kterého za poslední rok vzrostlo nájemné téměř polovině lidí v Česku, kteří v nájemním bydlení žijí. Z průzkumu, jehož se zúčastnilo přes tisíc dotázaných, vyplynulo, že čtvrtině respondentů vzrostl nájem o více než pět procent, každému desátému pak o více než desetinu.
Čtyři z deseti nájemníků navíc podle průzkumu očekávají, že se situace na nájemním trhu bude nadále zhoršovat a ceny dál porostou. Ve městech nad sto tisíc obyvatel předpokládá další zdražování každý druhý dotázaný. „Růst nájemného neznamená pouze vyšší výdaje domácností, ale také postupnou ztrátu obytného prostoru, který si za své peníze mohou dovolit. Kdo nechce nebo nemůže platit více, musí hledat kompromis v rozloze, dispozici či lokalitě,“ poznamenal ředitel realitní části Generali Investments Marek Bečička.
Podle Generali ale průzkum zároveň dokazuje, že zvyšovat nájemné bude obtížné. Čtvrtina nájemníků si totiž nemůže dovolit platit příliš navíc. Téměř šest z deseti lidí by zvládlo platit maximálně o tisíc korun měsíčně více. Každý čtvrtý nájemník se zároveň bojí, že na nájem v budoucnu mít nebude.
Ve složité situaci mohou být třeba senioři, což ukázala analýza poradenské společnosti Moore. Vyplynulo z ní, že v Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji nepokryjí z průměrného důchodu platbu nájmu a energií v bytě o 65 metrech čtverečních. V hlavním městě by jim podle analýzy u takového bytu na konci měsíce chybělo přes devět tisíc korun, na jižní Moravě přes tři tisíce a ve Středočeském kraji téměř tisícovka. Naopak seniorům v Ústeckém kraji po zaplacení poplatků za bydlení zbyde podle analýzy 4800 korun.
„Výše důchodu o životní úrovni seniora rozhoduje jen z malé části. Stejný pražský senior je s nejvyšším důchodem v zemi buď nejlépe zajištěným důchodcem v republice, pokud bydlí ve vlastním, nebo tím nejohroženějším, pokud platí tržní nájem,“ poznamenal partner skupiny Moore Radovan Hauk.
Pomoci může program Dostupné nájemní bydlení
Na zlepšení situace na trhu s nájemním bydlením cílí i program pro výstavbu dostupného nájemního bydlení, který na začátku listopadu schválila vláda. Nový program podle ministerstva pro místní rozvoj navazuje na zkušenosti z předchozího programu Dostupné nájemní bydlení financovaného z Národního plánu obnovy, kdy zájem investorů, zejména pak obcí, výrazně převýšil původně vyčleněné prostředky.
Resort na program podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové (ANO) uvolní téměř šest miliard korun. Vzniknout může 2900 nových bytů, dodala šéfka resortu s tím, že příjem žádostí o podporu začne v únoru příštího roku.
Program bude zajišťovat Státní fond podpory investic, detaily zveřejní koncem roku. Podpora bude zaměřená na novou výstavbu, na rekonstrukci a přestavbu současných objektů i na pořízení nových bytových domů. Peníze budou moci podle Mrázové čerpat obce, vysoké školy či nemocnice, které potřebují zajistit bydlení pro své klíčové zaměstnance.
„Máme i soukromé investory, kteří investují do dostupného bydlení a zaručují, že po dobu dvaceti let nájemné bude nižší, než je tržní nájemné v daném místě. My jsme za to strašně rádi, protože privatizací v devadesátých letech přišla spousta obcí o svůj bytový fond. A postupem času se ukazuje, že nemají kde ubytovat mladé rodiny, které chtějí udržet. Nebo naopak nemají bezbariérové bydlení pro seniory. A ne všichni senioři splňují podmínky pro sociální bydlení, které se podporuje dlouhodobě,“ dodala ministryně v podcastu Stavíme na faktech.
Podle sdružení jsou problémem i krátké nájemní smlouvy
Dostupnost a ceny nájemního bydlení ale nejsou tím jediným, co nájemce trápí. Podle Veselé jsou problémem i krátké nájemní smlouvy. „Dnes je bohužel běžným zvykem, že nájemci mají smlouvy na půl roku nebo na tři měsíce. A to i v lokalitách, kde žádný problém není a není důvod pro to, aby nájemce měl takhle krátkou smlouvu. A samozřejmě krátká smlouva znamená, že rychleji skončí a pronajímatel může bez jakýchkoliv limitů požadovat vyšší nájemné. A i to zvyšuje cenu nájemného,“ podotkla.
Z průzkumu resortu pro místní rozvoj z roku 2023 vyplynulo, že nájemní smlouvu na méně než dva roky mělo 46 procent nájemníků. Téměř stejně velká skupina lidí, 45 procent, měla smlouvu na dobu neurčitou. Krátkodobé nájmy se týkaly hlavně mladých lidí s nižšími příjmy, kteří žijí ve velkých městech.
O krátkodobých smlouvách Veselá hovořila i na zmíněné konferenci v Senátu, kde zdůraznila, že jde o jeden z důvodů, proč nájmy v Česku nelze považovat za stabilní formu bydlení. Nájemníci se kvůli tomu podle ní obávají i toho, že jim majitel neprodlouží smlouvu, pokud nepřistoupí na v některých případech podle Veselé i morálně pochybné podmínky.
Zástupce pronajímatelů se přiklání k zachování současné právní úpravy délky smluv
Předsedkyně sdružení nájemníků současně zdůraznila potřebu respektovat oprávněné zájmy pronajímatelů. Zatímco jejich právní ochrana byla v posledních letech posílena, mimo jiné zavedením rozkazu k vyklizení od ledna 2026, otázka větší stability bydlení nájemců zůstává dle jejího názoru nevyřešena.
„Pronajímatel má mít možnost chránit svůj majetek a účinně se bránit proti nájemci, který neplní své povinnosti. Jeho pravomoci jsme posílili v rámci nového instrumentu vyklizovacího rozkazu. Na druhé straně nájemce potřebuje ochranu a stabilitu, pokud si své povinnosti řádně plní,“ míní senátorka Rajchmanová.
Martin Lux ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR na akci v Senátu zase poznamenal, že dostatečná jistota nájemních vztahů je jedním z předpokladů pro změnu vnímání nájemního bydlení. Pokud lidé nevědí, zda budou moci v bytě zůstat i za rok, nelze podle Luxe očekávat, že budou nájemní bydlení vnímat jako rovnocennou alternativu vlastního bydlení.
Na konferenci zazněl i pohled soukromých pronajímatelů. Ten představil předseda Občanského sdružení majitelů domů Milan Krček, který připomněl, že zejména drobní vlastníci mají ke svým nemovitostem často osobní a rodinné vazby, a zdůraznil potřebu ochrany vlastnických práv a dostatečných příjmů z nájemného.
Krček se zároveň přiklání k tomu, aby byla zachována současná právní úprava délky nájemních smluv. Upozornil též na obavy vlastníků z případného zvyšování daňové zátěže nebo dalších povinností, které by mohly snižovat jejich ochotu byty pronajímat.
Veselá ovšem vyzvala k hledání cest, které by umožnily, aby se smlouva na dobu neurčitou stala běžným standardem, jako je tomu v některých jiných evropských zemích. Jako příklady zmínila Německo, Dánsko či Švédsko. „To by měl být náš cíl. Samozřejmě rozumíme tomu, že se tak musí dít dílčími kroky, že to nejde z nuly na sto, ale pojďme už tohle začít řešit. To je to, na čem je potřeba pracovat,“ zdůraznila v pořadu Ekonomika ČT24.
Podle resortu je důležité hledat řešení
Konference se účastnil i vrchní ředitel sekce regionálního rozvoje, cestovního ruchu, veřejného investování, bydlení a soudržnosti ministerstva pro místní rozvoj Tomáš Trtek. Ten potvrdil, že resort současnou situaci vnímá jako problematickou a považuje za důležité hledat řešení ve spolupráci se zástupci pronajímatelů i nájemců.
Podle vyjádření mluvčí resortu Veroniky Lukášové pro ČT24 je ovšem třeba tuto problematiku vnímat v souvislosti s další problematikou, kterou ministerstvo intenzivně řeší, což je vymahatelnost práva v nájemním bydlení. Zástupci pronajímatelů v té souvislosti upozorňují zejména na délku soudních řízení, obtížné vymáhání povinností nájemců a komplikace při řešení situací po skončení nájmu.
„I proto jsme 18. listopadu uspořádali první jednání Kulatého stolu pro nájemní vztahy, u kterého se sešli zástupci nájemců, pronajímatelů, samospráv, kanceláře veřejného ochránce práv, ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva spravedlnosti,“ uvedla Lukášová.
Hlavní témata k řešení na této platformě jsou podle ní právě vymahatelnost práva a s ní související problematika opakovaného uzavírání krátkodobých nájemních smluv. „V rámci dalších jednání chceme hledat možná řešení, která posílí jistotu nájemců, ale zároveň zohlední oprávněné zájmy pronajímatelů a případné dopady na nabídku nájemního bydlení,“ dodala mluvčí, podle níž chce resort legislativně ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti prioritně řešit téma kaucí, které rovněž na svém středečním jednání platforma řešila.
Kulatý stůl bude podle tiskové zprávy ministerstva fungovat jako pravidelná platforma, jejímž smyslem je hledat vyvážená řešení, která přispějí k větší stabilitě nájemního bydlení a předvídatelnosti právních vztahů. Podklady a návrhy řešení bude připravovat širší Pracovní skupina pro nájemní vztahy, jejíž první jednání proběhlo 26. října 2026. Ta podle ministerstva slouží především jako prostor pro podrobnou diskusi, sdílení zkušeností a hledání konkrétních řešení, která budou následně předkládána k projednání Kulatému stolu k nájemním vztahům.
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